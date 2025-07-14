https://ria.ru/20250714/mitta-2028960078.html

Андреасян отметил вклад Митты в образование кинематографистов

Андреасян отметил вклад Митты в образование кинематографистов - РИА Новости, 14.07.2025

Андреасян отметил вклад Митты в образование кинематографистов

Режиссер Сарик Андреасян и его жена, актриса Лиза Моряк в соболезнованиях в связи с кончиной народного артиста РФ Александра Митты отметили его большой вклад в... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T10:28:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Режиссер Сарик Андреасян и его жена, актриса Лиза Моряк в соболезнованиях в связи с кончиной народного артиста РФ Александра Митты отметили его большой вклад в образование режиссеров и сценаристов. Ранее помощник Митты сообщил РИА Новости, что режиссёр скончался, ему было 92 года. "Умер Александр Митта! Александр Митта был не просто режиссером, но и человеком который внес большой вклад в образование режиссеров и сценаристов моего поколения и не только. Его книга "Кино между адом и раем" была настольной для многих из нас. Прощайте, Мастер!" - написали они в своем Telegram-канале "Сарик и Моряк". Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он снял вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Митта также снял фильмы ''Гори, гори, моя звезда'', "Экипаж", ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', сериал ''Граница. Таежный роман'' и другие.

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александр митта (рабинович), сарик андреасян, михаил ромм, вгик, россия, москва, ссср