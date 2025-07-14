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Андреасян отметил вклад Митты в образование кинематографистов - РИА Новости, 14.07.2025
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Культура
 
10:28 14.07.2025 (обновлено: 10:29 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/mitta-2028960078.html
Андреасян отметил вклад Митты в образование кинематографистов
Андреасян отметил вклад Митты в образование кинематографистов - РИА Новости, 14.07.2025
Андреасян отметил вклад Митты в образование кинематографистов
Режиссер Сарик Андреасян и его жена, актриса Лиза Моряк в соболезнованиях в связи с кончиной народного артиста РФ Александра Митты отметили его большой вклад в... РИА Новости, 14.07.2025
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культура
александр митта (рабинович)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Режиссер Сарик Андреасян и его жена, актриса Лиза Моряк в соболезнованиях в связи с кончиной народного артиста РФ Александра Митты отметили его большой вклад в образование режиссеров и сценаристов. Ранее помощник Митты сообщил РИА Новости, что режиссёр скончался, ему было 92 года. "Умер Александр Митта! Александр Митта был не просто режиссером, но и человеком который внес большой вклад в образование режиссеров и сценаристов моего поколения и не только. Его книга "Кино между адом и раем" была настольной для многих из нас. Прощайте, Мастер!" - написали они в своем Telegram-канале "Сарик и Моряк". Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он снял вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Митта также снял фильмы ''Гори, гори, моя звезда'', "Экипаж", ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', сериал ''Граница. Таежный роман'' и другие.
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александр митта (рабинович), сарик андреасян, михаил ромм, вгик, россия, москва, ссср
Культура, Александр Митта (Рабинович), Сарик Андреасян, Михаил Ромм, ВГИК, Россия, Москва, СССР
Андреасян отметил вклад Митты в образование кинематографистов

Режиссер Андреасян отметил вклад Митты в образование кинематографистов

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкАлександр Митта
Александр Митта - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Александр Митта. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Режиссер Сарик Андреасян и его жена, актриса Лиза Моряк в соболезнованиях в связи с кончиной народного артиста РФ Александра Митты отметили его большой вклад в образование режиссеров и сценаристов.
Ранее помощник Митты сообщил РИА Новости, что режиссёр скончался, ему было 92 года.
Режиссер Александр Митта - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Митта удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени
22 июля 2024, 22:35
"Умер Александр Митта! Александр Митта был не просто режиссером, но и человеком который внес большой вклад в образование режиссеров и сценаристов моего поколения и не только. Его книга "Кино между адом и раем" была настольной для многих из нас. Прощайте, Мастер!" - написали они в своем Telegram-канале "Сарик и Моряк".
Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он снял вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Митта также снял фильмы ''Гори, гори, моя звезда'', "Экипаж", ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', сериал ''Граница. Таежный роман'' и другие.
 
КультураАлександр Митта (Рабинович)Сарик АндреасянМихаил РоммВГИКРоссияМоскваСССР
 
 
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