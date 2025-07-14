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Памяти Мастера. Лучшие фильмы Александра Митты - РИА Новости, 14.07.2025
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Культура
 
11:10 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/mitta-2028968722.html
Памяти Мастера. Лучшие фильмы Александра Митты
Памяти Мастера. Лучшие фильмы Александра Митты - РИА Новости, 14.07.2025
Памяти Мастера. Лучшие фильмы Александра Митты
Народный артист России Александр Митта умер на 93-м году жизни. Митта родился в 1933-м году в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником... РИА Новости, 14.07.2025
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культура
александр митта (рабинович)
видео
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Народный артист России Александр Митта умер на 93-м году жизни. Митта родился в 1933-м году в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961-м, когда он снял вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Среди других работ мастера – фильмы: "Гори, гори, моя звезда", "Экипаж", "Граница. Таежный роман".
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РИА Новости
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60
353
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Памяти Мастера. Лучшие фильмы Александра Митты
Народный артист России Александр Митта скончался на 93-м году жизни. Митта родился в 1933-м году в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961-м, когда он снял вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Среди других работ мастера – фильмы: "Гори, гори, моя звезда", "Экипаж", "Граница. Таежный роман".
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александр митта (рабинович), видео, видео
Культура, Александр Митта (Рабинович), Видео
Памяти Мастера. Лучшие фильмы Александра Митты
Народный артист России Александр Митта умер на 93-м году жизни. Митта родился в 1933-м году в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961-м, когда он снял вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Среди других работ мастера – фильмы: "Гори, гори, моя звезда", "Экипаж", "Граница. Таежный роман".
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Памяти Мастера. Лучшие фильмы Александра Митты

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Народный артист России Александр Митта умер на 93-м году жизни. Митта родился в 1933-м году в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961-м, когда он снял вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Среди других работ мастера – фильмы: "Гори, гори, моя звезда", "Экипаж", "Граница. Таежный роман".
 
КультураАлександр Митта (Рабинович)Видео
 
 
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