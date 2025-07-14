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Памяти Мастера. Лучшие фильмы Александра Митты
Памяти Мастера. Лучшие фильмы Александра Митты - РИА Новости, 14.07.2025
Памяти Мастера. Лучшие фильмы Александра Митты
Народный артист России Александр Митта умер на 93-м году жизни. Митта родился в 1933-м году в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T11:10:00+03:00
2025-07-14T11:10:00+03:00
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культура
александр митта (рабинович)
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Народный артист России Александр Митта умер на 93-м году жизни. Митта родился в 1933-м году в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961-м, когда он снял вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Среди других работ мастера – фильмы: "Гори, гори, моя звезда", "Экипаж", "Граница. Таежный роман".
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2028967848_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_de3cbd9eb8611d4e4d39a5b852a36a11.jpg
Памяти Мастера. Лучшие фильмы Александра Митты
Народный артист России Александр Митта скончался на 93-м году жизни. Митта родился в 1933-м году в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961-м, когда он снял вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Среди других работ мастера – фильмы: "Гори, гори, моя звезда", "Экипаж", "Граница. Таежный роман".
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александр митта (рабинович), видео, видео
Культура, Александр Митта (Рабинович), Видео
Памяти Мастера. Лучшие фильмы Александра Митты
Народный артист России Александр Митта умер на 93-м году жизни. Митта родился в 1933-м году в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961-м, когда он снял вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Среди других работ мастера – фильмы: "Гори, гори, моя звезда", "Экипаж", "Граница. Таежный роман".
2025-07-14T11:10
true
PT2M38S
Памяти Мастера. Лучшие фильмы Александра Митты
Читать ria.ru в
Народный артист России Александр Митта умер на 93-м году жизни. Митта родился в 1933-м году в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961-м, когда он снял вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Среди других работ мастера – фильмы: "Гори, гори, моя звезда", "Экипаж", "Граница. Таежный роман".