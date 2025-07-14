https://ria.ru/20250714/mitta-2028968722.html

Памяти Мастера. Лучшие фильмы Александра Митты

Памяти Мастера. Лучшие фильмы Александра Митты - РИА Новости, 14.07.2025

Памяти Мастера. Лучшие фильмы Александра Митты

Народный артист России Александр Митта умер на 93-м году жизни. Митта родился в 1933-м году в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником... РИА Новости, 14.07.2025

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культура

александр митта (рабинович)

видео

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Народный артист России Александр Митта умер на 93-м году жизни. Митта родился в 1933-м году в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961-м, когда он снял вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Среди других работ мастера – фильмы: "Гори, гори, моя звезда", "Экипаж", "Граница. Таежный роман".

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Памяти Мастера. Лучшие фильмы Александра Митты Народный артист России Александр Митта скончался на 93-м году жизни. Митта родился в 1933-м году в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961-м, когда он снял вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Среди других работ мастера – фильмы: "Гори, гори, моя звезда", "Экипаж", "Граница. Таежный роман". 2025-07-14T11:10 true PT2M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр митта (рабинович), видео, видео