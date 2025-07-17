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В Москве началась церемония прощания с Александром Миттой
В Москве началась церемония прощания с Александром Миттой - РИА Новости, 17.07.2025
В Москве началась церемония прощания с Александром Миттой
Церемония прощания с народным артистом России, режиссером Александром Миттой началась в Центральном Доме литераторов в Москве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T12:03:00+03:00
2025-07-17T12:03:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом России, режиссером Александром Миттой началась в Центральном Доме литераторов в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Режиссёр ушел из жизни в понедельник в возрасте 92 лет. Проститься с ним пришли его друзья, коллеги, ученики и поклонники. Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИК, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он снял вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Митта также снял фильмы ''Гори, гори, моя звезда'', "Экипаж", ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', сериал ''Граница. Таежный роман'' и другие.
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Церемония прощания с режиссером Александром Миттой в Центральном Доме литераторов
Церемония прощания с народным артистом России, режиссером Александром Миттой проходит в Центральном Доме литераторов в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Режиссер ушел из жизни в понедельник в возрасте 92 лет. Проститься с ним пришли его друзья, коллеги, ученики и поклонники.
2025-07-17T12:03
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москва, россия, александр митта (рабинович), ссср, михаил ромм, алексей салтыков, вгик
Культура, Москва, Россия, Александр Митта (Рабинович), СССР, Михаил Ромм, Алексей Салтыков, ВГИК
В Москве началась церемония прощания с Александром Миттой
Церемония прощания с режиссером Миттой началась в Центральном Доме литераторов