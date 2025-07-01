https://ria.ru/20250701/rezhisser-2026480116.html
Сын Александра Митты опроверг сообщения о тяжелом состоянии отца
Сын Александра Митты опроверг сообщения о тяжелом состоянии отца - РИА Новости, 01.07.2025
Сын Александра Митты опроверг сообщения о тяжелом состоянии отца
Сын режиссера Александра Митты Евгений Митта в беседе с РИА Новости опроверг сообщения о том, что его отца госпитализировали в тяжелом состоянии. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T12:16:00+03:00
2025-07-01T12:16:00+03:00
2025-07-01T12:16:00+03:00
культура
александр митта (рабинович)
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сын режиссера Александра Митты Евгений Митта в беседе с РИА Новости опроверг сообщения о том, что его отца госпитализировали в тяжелом состоянии. "Это неправда. Все хорошо", - сказал собеседник агентства. Ранее в Telegram-канале 112 сообщалось, что Митту госпитализировали в тяжелом состоянии, якобы артисту стало хуже.
https://ria.ru/20250626/bojarskij-2025551742.html
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александр митта (рабинович)
Культура, Александр Митта (Рабинович)
Сын Александра Митты опроверг сообщения о тяжелом состоянии отца
Сын режиссера Митты опроверг сообщения о госпитализации отца в тяжелом состоянии