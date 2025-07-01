https://ria.ru/20250701/rezhisser-2026480116.html

Сын Александра Митты опроверг сообщения о тяжелом состоянии отца

Сын Александра Митты опроверг сообщения о тяжелом состоянии отца - РИА Новости, 01.07.2025

Сын Александра Митты опроверг сообщения о тяжелом состоянии отца

Сын режиссера Александра Митты Евгений Митта в беседе с РИА Новости опроверг сообщения о том, что его отца госпитализировали в тяжелом состоянии. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T12:16:00+03:00

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2025-07-01T12:16:00+03:00

культура

александр митта (рабинович)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сын режиссера Александра Митты Евгений Митта в беседе с РИА Новости опроверг сообщения о том, что его отца госпитализировали в тяжелом состоянии. "Это неправда. Все хорошо", - сказал собеседник агентства. Ранее в Telegram-канале 112 сообщалось, что Митту госпитализировали в тяжелом состоянии, якобы артисту стало хуже.

https://ria.ru/20250626/bojarskij-2025551742.html

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2025

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александр митта (рабинович)