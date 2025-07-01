Рейтинг@Mail.ru
Сын Александра Митты опроверг сообщения о тяжелом состоянии отца - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:16 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/rezhisser-2026480116.html
Сын Александра Митты опроверг сообщения о тяжелом состоянии отца
Сын Александра Митты опроверг сообщения о тяжелом состоянии отца - РИА Новости, 01.07.2025
Сын Александра Митты опроверг сообщения о тяжелом состоянии отца
Сын режиссера Александра Митты Евгений Митта в беседе с РИА Новости опроверг сообщения о том, что его отца госпитализировали в тяжелом состоянии. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T12:16:00+03:00
2025-07-01T12:16:00+03:00
культура
александр митта (рабинович)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881933677_0:63:2746:1608_1920x0_80_0_0_c3f3bb470edd48b577b3e64d6a2fa668.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сын режиссера Александра Митты Евгений Митта в беседе с РИА Новости опроверг сообщения о том, что его отца госпитализировали в тяжелом состоянии. "Это неправда. Все хорошо", - сказал собеседник агентства. Ранее в Telegram-канале 112 сообщалось, что Митту госпитализировали в тяжелом состоянии, якобы артисту стало хуже.
https://ria.ru/20250626/bojarskij-2025551742.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881933677_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_71e8f71e5874683adc4e3bca6bdb2ef3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр митта (рабинович)
Культура, Александр Митта (Рабинович)
Сын Александра Митты опроверг сообщения о тяжелом состоянии отца

Сын режиссера Митты опроверг сообщения о госпитализации отца в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАлександр Митта
Александр Митта - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Александр Митта. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сын режиссера Александра Митты Евгений Митта в беседе с РИА Новости опроверг сообщения о том, что его отца госпитализировали в тяжелом состоянии.
"Это неправда. Все хорошо", - сказал собеседник агентства.
Ранее в Telegram-канале 112 сообщалось, что Митту госпитализировали в тяжелом состоянии, якобы артисту стало хуже.
Актер Михаил Боярский - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Михаил Боярский проходит плановое обследование в больнице
26 июня, 13:48
 
КультураАлександр Митта (Рабинович)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала