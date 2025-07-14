https://ria.ru/20250714/mitta-2029079164.html

Раввин Борода: работы Митты определили несколько эпох кинематографа

Раввин Борода: работы Митты определили несколько эпох кинематографа - РИА Новости, 14.07.2025

Раввин Борода: работы Митты определили несколько эпох кинематографа

Президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Александра Митты, назвав его работы... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T17:47:00+03:00

2025-07-14T17:47:00+03:00

2025-07-14T17:47:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Александра Митты, назвав его работы определившими несколько эпох кинематографа. Режиссёр ушел из жизни в понедельник в возрасте 92 лет. "Александр Наумович был режиссером, который своими работами определил несколько эпох отечественного кинематографа и создал картины, получившие самую дорогую оценку для художника - зрительское признание и любовь, не стихавшие на протяжении всей его жизни и, бесспорно, продляющиеся и после его ухода", - говорится в соболезновании Бороды сыну режиссера Евгению Митте, предоставленном ФЕОР РИА Новости. Он отметил, что для еврейской общины была ценна связь Митты со своими корнями, а его кинолента, посвященная Марку Шагалу, внесла вклад в популяризацию творчества художника. Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он снял вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Митта также снял фильмы ''Гори, гори, моя звезда'', "Экипаж", ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', сериал ''Граница. Таежный роман'' и другие.

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россия, москва, ссср, александр митта (рабинович), марк шагал, вгик