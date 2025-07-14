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Александра Митту похоронят 17 июля

Александра Митту похоронят 17 июля - РИА Новости, 14.07.2025

Александра Митту похоронят 17 июля

Похороны режиссера Александра Митты пройдут 17 июля, сообщил РИА Новости его помощник Геннадий Иванов. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T17:19:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Похороны режиссера Александра Митты пройдут 17 июля, сообщил РИА Новости его помощник Геннадий Иванов. Режиссёр ушел из жизни в понедельник в возрасте 92 лет. "Знаю, что в четверг", - ответил собеседник агентства на вопрос о дате похорон. Как уточнил Иванов, режиссёра будет захоронен рядом с женой, актрисой Лилией Майоровой, скончавшейся в 2022 году. Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он снял вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Митта также снял фильмы ''Гори, гори, моя звезда'', "Экипаж", ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', сериал ''Граница. Таежный роман'' и другие.

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россия, москва, ссср, александр митта (рабинович), геннадий иванов, михаил ромм, вгик