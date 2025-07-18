Продажи книги Александра Митты после его смерти выросли почти в семь раз
Продажи книги режиссера Александра Митты после его смерти выросли в 6,5 раз
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с народным артистом России, режиссером Александром Миттой
Церемония прощания с народным артистом России, режиссером Александром Миттой. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Продажи книги "Кино между раем и адом" режиссера Александра Митты выросли в 6,5 раз после его смерти, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети магазинов "Читай-город - Буквоед".
Митта ушел из жизни в понедельник в возрасте 92 лет.
"На фоне этого в сети магазинов "Читай-город - Буквоед" вырос спрос на его книгу "Кино между раем и адом". Сравнение продаж за две недели (7–10 июля и 14–17 июля) показало увеличение в 6,5 раз", - говорится в сообщении.
Книга "Кино между раем и адом" написана для тех, кто мечтает писать сценарии, снимать кино или играть главные роли, и даже для тех, кто не планирует этим заниматься, отметили в книжной сети. Режиссер помогает глубже понимать фильмы и получать от них больше удовольствия.
Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИК, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он снял вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Митта также снял фильмы ''Гори, гори, моя звезда'', "Экипаж", ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', сериал ''Граница. Таежный роман'' и другие.