Путин выразил соболезнования в связи с кончиной режиссера Митты
Путин: фильмы Митты стали подлинной классикой российского и мирового кино
Режиссер Александр Митта. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной режиссера Александра Митты, отметив, что его фильмы стали подлинной классикой российского и мирового кинематографа, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Ранее днем помощник Александра Митты сообщил РИА Новости, что народный артист РФ скончался, ему было 92 года.
"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем – кончиной Александра Наумовича Митты. Александр Наумович был выдающимся режиссером, сценаристом, человеком щедрого и самобытного дарования. Профессиональное мастерство, тонкое чувство эпохи, безупречный художественный вкус помогли ему создать фильмы, ставшие подлинной классикой отечественного и мирового кинематографа, завоевать искреннюю любовь зрителей", - говорится в телеграмме.
Глава государства отметил, что добрая и светлая память об Митте навсегда сохранится в сердцах близких, друзей и коллег, всех почитателей его многогранного творчества.
Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он снял вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Митта также снял фильмы ''Гори, гори, моя звезда'', "Экипаж", ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', сериал ''Граница. Таежный роман'' и другие.
Биография Александра Митты
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