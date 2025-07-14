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Путин выразил соболезнования в связи с кончиной режиссера Митты - РИА Новости, 14.07.2025
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Культура
 
20:16 14.07.2025 (обновлено: 20:18 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/putin-2029109498.html
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной режиссера Митты
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной режиссера Митты - РИА Новости, 14.07.2025
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной режиссера Митты
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной режиссера Александра Митты, отметив, что его фильмы стали подлинной классикой... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T20:16:00+03:00
2025-07-14T20:18:00+03:00
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россия
москва
александр митта (рабинович)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной режиссера Александра Митты, отметив, что его фильмы стали подлинной классикой российского и мирового кинематографа, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Ранее днем помощник Александра Митты сообщил РИА Новости, что народный артист РФ скончался, ему было 92 года. "Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем – кончиной Александра Наумовича Митты. Александр Наумович был выдающимся режиссером, сценаристом, человеком щедрого и самобытного дарования. Профессиональное мастерство, тонкое чувство эпохи, безупречный художественный вкус помогли ему создать фильмы, ставшие подлинной классикой отечественного и мирового кинематографа, завоевать искреннюю любовь зрителей", - говорится в телеграмме. Глава государства отметил, что добрая и светлая память об Митте навсегда сохранится в сердцах близких, друзей и коллег, всех почитателей его многогранного творчества. Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он снял вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Митта также снял фильмы ''Гори, гори, моя звезда'', "Экипаж", ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', сериал ''Граница. Таежный роман'' и другие.
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россия, москва, александр митта (рабинович), владимир путин, михаил ромм, вгик
Культура, Россия, Москва, Александр Митта (Рабинович), Владимир Путин, Михаил Ромм, ВГИК
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной режиссера Митты

Путин: фильмы Митты стали подлинной классикой российского и мирового кино

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкРежиссер Александр Митта
Режиссер Александр Митта - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Режиссер Александр Митта. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной режиссера Александра Митты, отметив, что его фильмы стали подлинной классикой российского и мирового кинематографа, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Ранее днем помощник Александра Митты сообщил РИА Новости, что народный артист РФ скончался, ему было 92 года.
"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем – кончиной Александра Наумовича Митты. Александр Наумович был выдающимся режиссером, сценаристом, человеком щедрого и самобытного дарования. Профессиональное мастерство, тонкое чувство эпохи, безупречный художественный вкус помогли ему создать фильмы, ставшие подлинной классикой отечественного и мирового кинематографа, завоевать искреннюю любовь зрителей", - говорится в телеграмме.
Глава государства отметил, что добрая и светлая память об Митте навсегда сохранится в сердцах близких, друзей и коллег, всех почитателей его многогранного творчества.
Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он снял вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Митта также снял фильмы ''Гори, гори, моя звезда'', "Экипаж", ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', сериал ''Граница. Таежный роман'' и другие.
Александр Митта - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
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КультураРоссияМоскваАлександр Митта (Рабинович)Владимир ПутинМихаил РоммВГИК
 
 
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