https://ria.ru/20250714/mitta-2029051124.html

Главный секрет Александра Митты

Главный секрет Александра Митты - РИА Новости, 14.07.2025

Главный секрет Александра Митты

14 июля 2025 года ушел из жизни Александр Митта — режиссер, который перевернул российское кино, от первого советского фильма-катастрофы "Экипаж" до... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T16:23:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. 14 июля 2025 года ушел из жизни Александр Митта — режиссер, который перевернул российское кино, от первого советского фильма-катастрофы "Экипаж" до пронзительного "Границы. Таежный роман". Его фильмы собирали миллионы зрителей, ломали жанровые шаблоны и становились частью культурного кода целых поколений. Митта не просто снимал кино — он превращал его в золото, как говорила актриса Ольга Будина, чья судьба изменилась после работы с ним.Нашел отдушину в киноМало кто знает, что за звучной фамилией Митта скрывалась сломанная судьба еврейского мальчика из Москвы. Александр Рабинович рано узнал цену сталинских репрессий — его мать сгинула в сибирских лагерях, оставив сына на попечение отца. Наум Рабинович, талантливый инженер ЗИСа, 17 раз чудом избегал ареста благодаря заступничеству директора завода."Каждый раз, когда отца вызывали "на беседу", он прощался с семьей как в последний раз", — вспоминал позже режиссер.Детство, опаленное страхом, не убило в нем тягу к прекрасному. Юный Саша рисовал, мечтал о живописи, но судьба уготовила ему другую участь — магия кинематографа. Через годы он превратит личную боль в шедевры, которые потрясут весь СССР: от огненного "Экипажа" до пронзительной "Границы".Как он стал Александром МиттойПосле школы юный Александр, мечтавший о живописи, поступил в художественное училище. Но его ждало жестокое разочарование — преподаватели, видевшие в нем лишь еврейского выскочку, не признали его таланта. Отчисление стало для него страшным ударом, но не сломило — страх перед системой оказался сильнее.Он поступил в инженерно-строительный институт, где судьба свела его с великим архитектором Константином Мельниковым."Он был единственным, кто видел во мне художника", — с теплотой вспоминал Митта. Но даже получив диплом, Александр не мог заставить себя работать по специальности — душа требовала творчества.После смерти Сталина, когда страх немного ослаб, Рабинович попробовал себя в графике. Его карикатуры начали печатать в "Крокодиле", но здесь его ждало новое испытание. Редактор, одобрив работы, заявил: "Рабинович в сатирическом журнале? Это слишком рискованно". Так в 1955 году Александр Рабинович стал Александром Миттой, взяв фамилию репрессированного чувашского писателя."Это был не просто псевдоним — это была маска, под которой я мог наконец дышать свободно", — объяснял он позже.Работа в журналах, включая "Веселые картинки", не приносила удовлетворения. Все изменилось, когда Митта открыл для себя кинематограф. Поступив во ВГИК, он попал в мастерскую самого Александра Довженко, а затем к Михаилу Ромму. Среди его однокурсников были будущие звезды — Андрей Тарковский, Василий Шукшин.Начало карьеры: взлет, успех и признаниеКарьера Александра Митты взорвалась в 1961 году с дипломным фильмом "Друг мой, Колька!", снятым вместе с Алексеем Салтыковым. Эта простая мелодрама о школьных переживаниях неожиданно покорила сердца миллионов — почти 24 миллиона зрителей по всему СССР. Тема взросления преследовала режиссера. В 1962-м он создал "Без страха и упрека", а в 1966-м "Звонят, откройте дверь" получил "Золотого льва святого Марка" в Венеции — фильм без идеологических клише, проникновенно раскрывающий юношеские страхи и надежды.Съемки порой превращались в испытание. Так, актриса, играющая возлюбленную героя, призналась в день съемок, что не умеет кататься на коньках. Митта не растерялся — запретил показывать ноги и создал иллюзию мастерства. В 1969 году он впервые вышел на экран как актер в "Июльском дожде" Хуциева, но сердце оставалось с подростками: в 1972-м он написал и снял "Точка, точка, запятая…", получив международные награды.Настоящий прорыв — фильм-катастрофа "Экипаж". Министерство отказалось финансировать, но Митта нашел поддержку у "Аэрофлота". Ради реализма сожгли настоящие самолеты — без компьютерной графики. Сцена взрыва едва не провалилась из-за пожара, уничтожившего близлежащие постройки, но фильм вышел и стал легендой советского кино, собрав рекордную аудиторию. Главные роли принесли актерам мгновенную славу."Пламя охватило все вокруг. Зарево было видно за несколько километров. Сгорела вся площадка — хорошо, что оборудование еще не успели привезти", — вспоминал Митта."Мы все рисковали — и актеры, и съемочная группа. Но именно это сделало фильм настоящим", — говорил режиссер.Парадокс — несмотря на колоссальный успех, Митта не получил от проката ни копейки. Только статус легенды советского кино.Дальше — "Сказка странствий" с Андреем Мироновым, где Митта искал свой кинематографический путь между Эйзенштейном и Станиславским. Затем трагедия "Шаг" — история матери, борющейся с политическими преградами ради жизни сына. "Затерянный в Сибири" — британско-советская драма о сталинских лагерях — стал его последним фильмом перед десятилетним молчанием, наполненным путешествиями и преподаванием за рубежом.Возвращение в начале 2000-х было триумфальным: сериал "Граница. Таежный роман" принес Государственную премию. Последовали "Раскаленная суббота" и "Лебединый рай", раскрывающие многогранность таланта. В 2013 году вышел "Шагал — Малевич" — глубокий взгляд на противостояние двух великих художников.В середине 2010-х Митта отошел от режиссуры, но продолжал продюсировать. Спустя много лет "Экипаж" вернулся в обновленном виде, и Митта высоко оценил ремейк Лебедева — не просто копию, а живое продолжение идеи. После клинической смерти и борьбы за жизнь он ощутил, что фильм стал символом возрождения, связывая поколения в вечной кинематографической жизни.Двойная жизньАлександр Митта — не только великий режиссер, но и талантливый писатель. Его первая книга "Витя в тигровой шкуре" появилась еще в 1960 году, предвещая будущие творческие подвиги. В новом тысячелетии он выпустил глубокое и проникновенное произведение "Кино между адом и раем", где рассуждал о гениях Эйзенштейна, Чехова, Шекспира, Куросавы, Феллини, Хичкока, Тарковского. Эта книга стала путеводителем не только для начинающих кинематографистов, но и для всех, кто ищет смысл и магию в искусстве кино.Вместе с супругой Митта посвятил себя благотворительным проектам, создавая необычные объемные детские книги. В 2015 году вышла "Чудо-кровать" — сборник веселых стихов о мальчике-изобретателе, который не хочет вставать с постели и даже запускает животных на Луну. Стихи написал сам Александр Наумович, а иллюстрации подарил художник Константин Ротов — книга, наполненная детской мечтой и волшебством.В середине 2010-х Митта сосредоточился на своей киношколе, где растят новое поколение сценаристов, режиссеров, операторов, продюсеров и актеров. Здесь, среди мастеров российского кино — Дмитрия Астрахана, Павла Санаева, Тимура Бекмамбетова — он передает не просто знания, а живую страсть к ремеслу. Для Митты гений — не дар, а результат упорного труда и умения владеть инструментами кино."Работа над сценарием должна быть праздником, полетом души, — говорит он. — Но чтобы не потеряться в бескрайних просторах материала, нужна система добровольного самоограничения". В этом — его философия творчества и педагогики, где свобода рождается в рамках мастерства.Последние месяцы: борьба до концаВ марте 2023 года легендарный режиссер отметил 90-летие, но уже через несколько месяцев начались серьезные проблемы со здоровьем. В июле его госпитализировали — официально для планового обследования, хотя в СМИ упорно говорили о микроинсульте и онкологическом диагнозе.Последний диагноз: рак почки в терминальной стадии. Последние месяцы Митта находился на паллиативной терапии, борясь с болезнью, которая медленно отнимала силы. 14 июля 2025 года, в 5:30 утра, сердце режиссера остановилось. Его сын Евгений, находившийся рядом до последней минуты, подтвердил печальную новость.Митта ушел тихо — без громких прощаний, как и жил: работая до конца, даже в больнице правил мемуары, и сохраняя стоическое спокойствие перед лицом неизбежного.

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москва, ссср, александр митта (рабинович), венеция, андрей тарковский, ольга будина, аэрофлот, вгик