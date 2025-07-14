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Биография Александра Митты

Александр Митта: биография, фильмы, личная жизнь, карьера

Биография Александра Митты

Скончался народный артист РФ, режиссер Александр Митта, ему было 92 года, сообщил РИА Новости его помощник Геннадий Иванов. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T11:01:00+03:00

2025-07-14T11:01:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Скончался народный артист РФ, режиссер Александр Митта, ему было 92 года, сообщил РИА Новости его помощник Геннадий Иванов. БиографияКинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Наумович Митта (настоящая фамилия - Рабинович) родился 28 марта 1933 года в Москве. С детства мечтал стать художником, занимался в художественном кружке и театральной студии московского Дома пионеров. ОбразованиеВ 1955 году Митта окончил инженерно-строительный факультет Московского инженерно-строительного института имени В.В. Куйбышева (ныне Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет), где учился у известного русского архитектора Константина Мельникова. После получения диплома работал графиком-карикатуристом в юмористических и литературно-художественных журналах. В 1960 году Александр Митта окончил режиссерский факультет Всероссийского государственного университета кинематографии (ВГИК), где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. КарьераВо второй половине 1950-х годов работал графиком-карикатуристом в юмористических и литературно-художественных журналах (''Крокодил'', ''Веселые картинки'' и др.). Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он поставил вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!..''. Картина получила премию кинокритики за лучший фильм и премию на Международном кинофестивале в Лондоне в 1961 году. В 1962 году вышла драматическая лента ''Без страха и упрека''. Известность режиссеру принесла картина ''Звонят, откройте дверь'' (1965). На Венецианском кинофестивале фильм получил ''Золотого льва'' и приз католического жюри как лучший детский фильм. В 1969 году вышел фильм ''Гори, гори, моя звезда'', а в 1972 году – картина о подростках ''Точка, точка, запятая…''. Фильм был удостоен "Серебряного приза" в конкурсе детских фильмов на VIII МКФ в Москве, главной премии на IV "Параде детских фильмов" в Белграде, приза Международного кинофестиваля детских фильмов в Салерно и премии Ленинского комсомола. Картина до сих пор считается одним из лучших фильмов про детей и для детей. В историю отечественного кино Митта вошел как создатель первой советской ленты в жанре ''фильм-катастрофа'' ''Экипаж'' (1979). Фильм собрал огромную зрительскую аудиторию и стал одним из лидеров проката за всю историю советского кино. Среди других известных работ режиссера – фильмы ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'' (1976), ''Сказка странствий'' (1983), ''Затерянный в Сибири'' (1990). На телевидении выходили сериалы, которые снимал Митта: ''Граница. Таежный роман'' (2000), ''Лебединый рай'' (2005) и др. В 2013 году Митта как сценарист и режиссер снял фильм "Шагал – Малевич" о витебском периоде жизни знаменитого живописца, графика, поэта Марка Шагала. В качестве актера Митта снялся в фильмах ''Июльский дождь'' (1966), ''Раскаленная суббота'' (2002), ''Дом Солнца'' (2010) и др. Преподавательская деятельностьВ 1990-х годах преподавал в киношколе Aufbaustudium-film Гамбургского университета (ФРГ). Был руководителем Киношколы Александра Митты (Москва). Преподавал на Высших курсах сценаристов и режиссеров им. Г.Н. Данелии. Являлся членом Союза кинематографистов РФ. Входил в состав президиума Российской академии кинематографических искусств "Ника". Был почетным членом Российской академии художеств, членом общественного совета Московского еврейского кинофестиваля. Книги Александра МиттыАлександр Митта проявил себя как писатель – из-под его пера вышла книга "Кино между адом и раем" (1999). Выпустил детские книги "Витя в тигровой шкуре" (1960), "Прилетели марсиане…" (1960), "Чудо-кровать" (1961) и "Добрый ослик" (1969). Награды и достиженияТворчество Митты было отмечено рядом наград. В 2004 году режиссеру было присвоено звание народного артиста Российской Федерации. В 2002 году ему была присуждена Государственная премия РФ в области литературы и искусства (фильм ''Граница. Таежный роман''). Александр Митта был награжден орденами ''За заслуги перед Отечеством'' IV (2008) и III (2024) степеней, нагрудным знаком "За вклад в российскую культуру" (2018). Он также был удостоен наград кинофестиваля "Кинотавр" (2001, 2013), кинопремии "Ника" (2017). Александр Митта был женат на художнице Лилии Майоровой (1928-2022). Сын Евгений Митта – художник. Дата и причина смерти14 июля 2025 года в возрасте 92 лет Александр Митта скончался.

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справки, александр митта (рабинович), вгик, россия, ссср