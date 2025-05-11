https://ria.ru/20250511/mitta-2016337562.html

Сын Митты опроверг сообщения о критическом состоянии режиссера

Сын Митты опроверг сообщения о критическом состоянии режиссера - РИА Новости, 11.05.2025

Сын Митты опроверг сообщения о критическом состоянии режиссера

Состояние здоровья режиссера Александра Митты стабильное, никаких критических изменений нет, сообщил РИА Новости его сын Евгений Митта. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T13:39:00+03:00

2025-05-11T13:39:00+03:00

2025-05-11T13:39:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Состояние здоровья режиссера Александра Митты стабильное, никаких критических изменений нет, сообщил РИА Новости его сын Евгений Митта. Ранее в Telegram-канале Mash появились сообщения о том, что Митта якобы находится в критическом состоянии. "Нет, это все неправда. Это ложь абсолютная от службы, скорее всего, паллиативной. Да, стабильное (состояние - ред.), никаких изменений у него нет, никаких болей мучительных тоже у него нет", - сказал собеседник агентства. Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он снял вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Митта также снял фильмы ''Гори, гори, моя звезда'', "Экипаж", ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', сериал ''Граница. Таежный роман'' и другие.

https://ria.ru/20250113/nikolaev-1993456707.html

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