В Москве открыли дело о наследстве народного артиста России Митты
06:16 14.10.2025
В Москве открыли дело о наследстве народного артиста России Митты
москва
россия
ссср
александр митта (рабинович)
михаил ромм
алексей салтыков
вгик
москва
россия
ссср
москва, россия, ссср, александр митта (рабинович), михаил ромм, алексей салтыков, вгик
Москва, Россия, СССР, Александр Митта (Рабинович), Михаил Ромм, Алексей Салтыков, ВГИК
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Дело о наследстве советского и российского кинорежиссёра, сценариста и актёра, народного артиста России Александра Митты открыто в Москве, говорится в юридических материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Митта Александр Наумович… Наследственное дело открыто", - говорится в материалах.
Указывается, что наследственное дело режиссера ведет нотариус в Москве.
Митта ушел из жизни 14 июля в возрасте 92 лет.
Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИК, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он снял вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Митта также снял фильмы ''Гори, гори, моя звезда'', "Экипаж", ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', сериал ''Граница. Таежный роман'' и другие.
МоскваРоссияСССРАлександр Митта (Рабинович)Михаил РоммАлексей СалтыковВГИК
 
 
Заголовок открываемого материала