В Москве открыли дело о наследстве народного артиста России Митты

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Дело о наследстве советского и российского кинорежиссёра, сценариста и актёра, народного артиста России Александра Митты открыто в Москве, говорится в юридических материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Митта Александр Наумович… Наследственное дело открыто", - говорится в материалах.
Указывается, что наследственное дело режиссера ведет нотариус в Москве.
Митта ушел из жизни 14 июля в возрасте 92 лет.
Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИК, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он снял вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Митта также снял фильмы ''Гори, гори, моя звезда'', "Экипаж", ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', сериал ''Граница. Таежный роман'' и другие.
