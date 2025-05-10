https://ria.ru/20250510/ekipazh-2015634939.html

Проклятие фильма "Экипаж": что преследовало актеров после съемок

Проклятие фильма "Экипаж": что преследовало актеров после съемок - РИА Новости, 10.05.2025

Проклятие фильма "Экипаж": что преследовало актеров после съемок

Фильм Александра Митты "Экипаж" вышел в 1979 году и стал классикой советского кинематографа. Принято считать его первым отечественным фильмом-катастрофой, но... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T09:57:00+03:00

2025-05-10T09:57:00+03:00

2025-05-10T09:57:00+03:00

пермь

москва

александр митта (рабинович)

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Фильм Александра Митты "Экипаж" вышел в 1979 году и стал классикой советского кинематографа. Принято считать его первым отечественным фильмом-катастрофой, но секрет его невероятного успеха кроется вовсе не в спецэффектах. Зрители полюбили картину за удивительно живых, настоящих персонажей. Каждый герой, даже в самых маленьких ролях, был прописан с такой тщательностью, что казался знакомым и близким. Однако за кадром этого триумфа скрываются трагические судьбы некоторых актеров, чьи жизни оборвались слишком рано.Галина Гладкова: звезда, погасшая в 48 летРоль Натальи, дочери командира экипажа Андрея Тимченко, стала для 25-летней Галины Гладковой дебютной в кино. Только окончив Щукинское училище и поступив в труппу Театра имени Гоголя, молодая актриса получила эту значимую роль.Ее героиня, легкомысленно бросающая отцу фразу: "Тебя скоро спишут, вот и будешь с внуками сидеть", задевала зрителей за живое, напоминая о вечной проблеме отцов и детей.После "Экипажа" карьера Гладковой развивалась успешно. Она играла в театре, снималась в таких фильмах, как "Всем — спасибо!", "Государственная граница". Актриса работала на озвучке иностранных фильмов.В личной жизни поначалу все складывалось хорошо. Брак со студентом Щукинского училища Игорем Воробьевым, рождение сына Василия в 1984 году. Однако судьба приготовила Галине жестокие испытания. Мальчик родился с серьезным психическим заболеванием. Если Галина мужественно посвятила себя уходу за ребенком, то муж не выдержал этого груза и начал пить.Последние годы жизни актрисы стали настоящей борьбой. В 1995 году у нее обнаружили онкологическое заболевание. Супруг пытался спасти жену, но в 2003 году Галина Гладкова ушла из жизни в возрасте всего 48 лет. Артистка оставила после себя яркий след в советском кино и незаживающую рану в сердцах близких.Лариса Барабанова: талант, оборвавшийся на взлетеГероиня Ларисы Барабановой — болтливая пассажирка, которая появляется на экране всего на несколько секунд, но запоминается навсегда."Вы мне можете все сказать! Мне же самой это надо знать!" — этот противоречивый монолог, сочетающий призывы к спокойствию с явной паникой, Лариса Барабанова исполнила виртуозно.К моменту съемок в "Экипаже" 30-летняя актриса уже была известна зрителям. Свою первую главную роль она сыграла еще в 18 лет в Перми. Окончив Ярославское театральное училище, Барабанова создала галерею ярких образов. Лариса сыграла роль Красной Шапочки в картине "Эта веселая планета", продавщицы в фильме "Москва слезам не верит", работницы свадебного салона в "Большой перемене".К сожалению, в личной жизни актрисе не везло. В 1986 году трагедия перечеркнула ее карьеру. В центре Москвы Ларису сбила машина. После тяжелейшей черепно-мозговой травмы она пыталась вернуться в профессию, но мучительные головные боли становились все сильнее. В 1987 году сердце 38-летней актрисы остановилось навсегда.Леонид Чубаров: фронтовик, не доживший до славы фильмаПассажир в пледе — такую небольшую роль сыграл в "Экипаже" Леонид Чубаров. Однако зрители сразу узнавали любимого актера. Он был известен по десяткам ролей в таких фильмах, как "Баллада о солдате", "Дайте жалобную книгу", "Старики-разбойники".Фронтовик, прошедший войну после артиллерийского училища, Чубаров создавал образы бравых военных, честных милиционеров, мудрых рабочих. В жизни он был счастлив. Актер женился еще на школьной любви, в 1956 году у них родилась дочь Люда.В 1980 году, когда "Экипаж" только вышел на экраны, 55-летнего актера не стало. Причиной смерти стали проблемы с почками. После трех дней в больнице его сердце остановилось.Эти три судьбы известных советских артистов — лишь часть истории создания культового фильма. "Экипаж" остался в памяти зрителей не только как новаторская картина в жанре катастроф, но и как собрание удивительных человеческих историй как на экране, так и за его пределами. Если герои фильма спаслись из терпящего бедствие самолета, то некоторым актерам не удалось избежать трагической развязки в собственной жизни.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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пермь, москва, александр митта (рабинович)