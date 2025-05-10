Проклятие фильма "Экипаж": что преследовало актеров после съемок
© Мосфильм (1979) Леонид Филатов и Александра Яковлева в сцене из фильма "Экипаж"
© Мосфильм (1979)
Леонид Филатов и Александра Яковлева в сцене из фильма "Экипаж"
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Фильм Александра Митты "Экипаж" вышел в 1979 году и стал классикой советского кинематографа. Принято считать его первым отечественным фильмом-катастрофой, но секрет его невероятного успеха кроется вовсе не в спецэффектах. Зрители полюбили картину за удивительно живых, настоящих персонажей. Каждый герой, даже в самых маленьких ролях, был прописан с такой тщательностью, что казался знакомым и близким. Однако за кадром этого триумфа скрываются трагические судьбы некоторых актеров, чьи жизни оборвались слишком рано.
Галина Гладкова: звезда, погасшая в 48 лет
Роль Натальи, дочери командира экипажа Андрея Тимченко, стала для 25-летней Галины Гладковой дебютной в кино. Только окончив Щукинское училище и поступив в труппу Театра имени Гоголя, молодая актриса получила эту значимую роль.
Жженов и Гладкова в сцене из фильма "Экипаж"
Ее героиня, легкомысленно бросающая отцу фразу: "Тебя скоро спишут, вот и будешь с внуками сидеть", задевала зрителей за живое, напоминая о вечной проблеме отцов и детей.
После "Экипажа" карьера Гладковой развивалась успешно. Она играла в театре, снималась в таких фильмах, как "Всем — спасибо!", "Государственная граница". Актриса работала на озвучке иностранных фильмов.
© ТО "Экран" (1981)Кадр из фильма "Всем — спасибо!"
© ТО "Экран" (1981)
Кадр из фильма "Всем — спасибо!"
В личной жизни поначалу все складывалось хорошо. Брак со студентом Щукинского училища Игорем Воробьевым, рождение сына Василия в 1984 году. Однако судьба приготовила Галине жестокие испытания. Мальчик родился с серьезным психическим заболеванием. Если Галина мужественно посвятила себя уходу за ребенком, то муж не выдержал этого груза и начал пить.
Режиссер Александр Митта
Последние годы жизни актрисы стали настоящей борьбой. В 1995 году у нее обнаружили онкологическое заболевание. Супруг пытался спасти жену, но в 2003 году Галина Гладкова ушла из жизни в возрасте всего 48 лет. Артистка оставила после себя яркий след в советском кино и незаживающую рану в сердцах близких.
Лариса Барабанова: талант, оборвавшийся на взлете
Героиня Ларисы Барабановой — болтливая пассажирка, которая появляется на экране всего на несколько секунд, но запоминается навсегда.
"Вы мне можете все сказать! Мне же самой это надо знать!" — этот противоречивый монолог, сочетающий призывы к спокойствию с явной паникой, Лариса Барабанова исполнила виртуозно.
© Мосфильм (1979)Лариса Барабанова в фильме "Экипаж"
© Мосфильм (1979)
Лариса Барабанова в фильме "Экипаж"
К моменту съемок в "Экипаже" 30-летняя актриса уже была известна зрителям. Свою первую главную роль она сыграла еще в 18 лет в Перми. Окончив Ярославское театральное училище, Барабанова создала галерею ярких образов. Лариса сыграла роль Красной Шапочки в картине "Эта веселая планета", продавщицы в фильме "Москва слезам не верит", работницы свадебного салона в "Большой перемене".
К сожалению, в личной жизни актрисе не везло. В 1986 году трагедия перечеркнула ее карьеру. В центре Москвы Ларису сбила машина. После тяжелейшей черепно-мозговой травмы она пыталась вернуться в профессию, но мучительные головные боли становились все сильнее. В 1987 году сердце 38-летней актрисы остановилось навсегда.
© Мосфильм (1979)Лариса Барабанова в кадре фильма "Москва слезам не верит"
© Мосфильм (1979)
Лариса Барабанова в кадре фильма "Москва слезам не верит"
Леонид Чубаров: фронтовик, не доживший до славы фильма
Пассажир в пледе — такую небольшую роль сыграл в "Экипаже" Леонид Чубаров. Однако зрители сразу узнавали любимого актера. Он был известен по десяткам ролей в таких фильмах, как "Баллада о солдате", "Дайте жалобную книгу", "Старики-разбойники".
Фронтовик, прошедший войну после артиллерийского училища, Чубаров создавал образы бравых военных, честных милиционеров, мудрых рабочих. В жизни он был счастлив. Актер женился еще на школьной любви, в 1956 году у них родилась дочь Люда.
© Мосфильм (1959)Леонид Чубаров в фильме "Баллада о солдате" (с усами)
© Мосфильм (1959)
Леонид Чубаров в фильме "Баллада о солдате" (с усами)
В 1980 году, когда "Экипаж" только вышел на экраны, 55-летнего актера не стало. Причиной смерти стали проблемы с почками. После трех дней в больнице его сердце остановилось.
© Мосфильм (1957)Леонид Чубаров в кадре фильма "Высота"
© Мосфильм (1957)
Леонид Чубаров в кадре фильма "Высота"
Эти три судьбы известных советских артистов — лишь часть истории создания культового фильма. "Экипаж" остался в памяти зрителей не только как новаторская картина в жанре катастроф, но и как собрание удивительных человеческих историй как на экране, так и за его пределами. Если герои фильма спаслись из терпящего бедствие самолета, то некоторым актерам не удалось избежать трагической развязки в собственной жизни.