Рейтинг@Mail.ru
Проклятие фильма "Экипаж": что преследовало актеров после съемок - РИА Новости, 10.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:57 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/ekipazh-2015634939.html
Проклятие фильма "Экипаж": что преследовало актеров после съемок
Проклятие фильма "Экипаж": что преследовало актеров после съемок - РИА Новости, 10.05.2025
Проклятие фильма "Экипаж": что преследовало актеров после съемок
Фильм Александра Митты "Экипаж" вышел в 1979 году и стал классикой советского кинематографа. Принято считать его первым отечественным фильмом-катастрофой, но... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T09:57:00+03:00
2025-05-10T09:57:00+03:00
пермь
москва
александр митта (рабинович)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/81100/74/811007446_0:56:601:394_1920x0_80_0_0_9fe3bfef41acd06fe6d6499823c481bb.jpg
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Фильм Александра Митты "Экипаж" вышел в 1979 году и стал классикой советского кинематографа. Принято считать его первым отечественным фильмом-катастрофой, но секрет его невероятного успеха кроется вовсе не в спецэффектах. Зрители полюбили картину за удивительно живых, настоящих персонажей. Каждый герой, даже в самых маленьких ролях, был прописан с такой тщательностью, что казался знакомым и близким. Однако за кадром этого триумфа скрываются трагические судьбы некоторых актеров, чьи жизни оборвались слишком рано.Галина Гладкова: звезда, погасшая в 48 летРоль Натальи, дочери командира экипажа Андрея Тимченко, стала для 25-летней Галины Гладковой дебютной в кино. Только окончив Щукинское училище и поступив в труппу Театра имени Гоголя, молодая актриса получила эту значимую роль.Ее героиня, легкомысленно бросающая отцу фразу: "Тебя скоро спишут, вот и будешь с внуками сидеть", задевала зрителей за живое, напоминая о вечной проблеме отцов и детей.После "Экипажа" карьера Гладковой развивалась успешно. Она играла в театре, снималась в таких фильмах, как "Всем — спасибо!", "Государственная граница". Актриса работала на озвучке иностранных фильмов.В личной жизни поначалу все складывалось хорошо. Брак со студентом Щукинского училища Игорем Воробьевым, рождение сына Василия в 1984 году. Однако судьба приготовила Галине жестокие испытания. Мальчик родился с серьезным психическим заболеванием. Если Галина мужественно посвятила себя уходу за ребенком, то муж не выдержал этого груза и начал пить.Последние годы жизни актрисы стали настоящей борьбой. В 1995 году у нее обнаружили онкологическое заболевание. Супруг пытался спасти жену, но в 2003 году Галина Гладкова ушла из жизни в возрасте всего 48 лет. Артистка оставила после себя яркий след в советском кино и незаживающую рану в сердцах близких.Лариса Барабанова: талант, оборвавшийся на взлетеГероиня Ларисы Барабановой — болтливая пассажирка, которая появляется на экране всего на несколько секунд, но запоминается навсегда."Вы мне можете все сказать! Мне же самой это надо знать!" — этот противоречивый монолог, сочетающий призывы к спокойствию с явной паникой, Лариса Барабанова исполнила виртуозно.К моменту съемок в "Экипаже" 30-летняя актриса уже была известна зрителям. Свою первую главную роль она сыграла еще в 18 лет в Перми. Окончив Ярославское театральное училище, Барабанова создала галерею ярких образов. Лариса сыграла роль Красной Шапочки в картине "Эта веселая планета", продавщицы в фильме "Москва слезам не верит", работницы свадебного салона в "Большой перемене".К сожалению, в личной жизни актрисе не везло. В 1986 году трагедия перечеркнула ее карьеру. В центре Москвы Ларису сбила машина. После тяжелейшей черепно-мозговой травмы она пыталась вернуться в профессию, но мучительные головные боли становились все сильнее. В 1987 году сердце 38-летней актрисы остановилось навсегда.Леонид Чубаров: фронтовик, не доживший до славы фильмаПассажир в пледе — такую небольшую роль сыграл в "Экипаже" Леонид Чубаров. Однако зрители сразу узнавали любимого актера. Он был известен по десяткам ролей в таких фильмах, как "Баллада о солдате", "Дайте жалобную книгу", "Старики-разбойники".Фронтовик, прошедший войну после артиллерийского училища, Чубаров создавал образы бравых военных, честных милиционеров, мудрых рабочих. В жизни он был счастлив. Актер женился еще на школьной любви, в 1956 году у них родилась дочь Люда.В 1980 году, когда "Экипаж" только вышел на экраны, 55-летнего актера не стало. Причиной смерти стали проблемы с почками. После трех дней в больнице его сердце остановилось.Эти три судьбы известных советских артистов — лишь часть истории создания культового фильма. "Экипаж" остался в памяти зрителей не только как новаторская картина в жанре катастроф, но и как собрание удивительных человеческих историй как на экране, так и за его пределами. Если герои фильма спаслись из терпящего бедствие самолета, то некоторым актерам не удалось избежать трагической развязки в собственной жизни.
пермь
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/81100/74/811007446_0:0:601:450_1920x0_80_0_0_16c7e6f80433815d0201115de1c62046.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пермь, москва, александр митта (рабинович)
Пермь, Москва, Александр Митта (Рабинович)

Проклятие фильма "Экипаж": что преследовало актеров после съемок

© Мосфильм (1979) Леонид Филатов и Александра Яковлева в сцене из фильма "Экипаж"
Леонид Филатов и Александра Яковлева в сцене из фильма Экипаж - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Мосфильм (1979)
Леонид Филатов и Александра Яковлева в сцене из фильма "Экипаж"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Фильм Александра Митты "Экипаж" вышел в 1979 году и стал классикой советского кинематографа. Принято считать его первым отечественным фильмом-катастрофой, но секрет его невероятного успеха кроется вовсе не в спецэффектах. Зрители полюбили картину за удивительно живых, настоящих персонажей. Каждый герой, даже в самых маленьких ролях, был прописан с такой тщательностью, что казался знакомым и близким. Однако за кадром этого триумфа скрываются трагические судьбы некоторых актеров, чьи жизни оборвались слишком рано.

Галина Гладкова: звезда, погасшая в 48 лет

Роль Натальи, дочери командира экипажа Андрея Тимченко, стала для 25-летней Галины Гладковой дебютной в кино. Только окончив Щукинское училище и поступив в труппу Театра имени Гоголя, молодая актриса получила эту значимую роль.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЖженов и Гладкова в сцене из фильма "Экипаж"
Жженов и Гладкова в сцене из фильма Экипаж - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Жженов и Гладкова в сцене из фильма "Экипаж"
Ее героиня, легкомысленно бросающая отцу фразу: "Тебя скоро спишут, вот и будешь с внуками сидеть", задевала зрителей за живое, напоминая о вечной проблеме отцов и детей.
После "Экипажа" карьера Гладковой развивалась успешно. Она играла в театре, снималась в таких фильмах, как "Всем — спасибо!", "Государственная граница". Актриса работала на озвучке иностранных фильмов.
© ТО "Экран" (1981)Кадр из фильма "Всем — спасибо!"
Кадр из фильма Всем - спасибо! - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© ТО "Экран" (1981)
Кадр из фильма "Всем — спасибо!"
В личной жизни поначалу все складывалось хорошо. Брак со студентом Щукинского училища Игорем Воробьевым, рождение сына Василия в 1984 году. Однако судьба приготовила Галине жестокие испытания. Мальчик родился с серьезным психическим заболеванием. Если Галина мужественно посвятила себя уходу за ребенком, то муж не выдержал этого груза и начал пить.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Александр Митта
Режиссер Александр Митта - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Режиссер Александр Митта
Последние годы жизни актрисы стали настоящей борьбой. В 1995 году у нее обнаружили онкологическое заболевание. Супруг пытался спасти жену, но в 2003 году Галина Гладкова ушла из жизни в возрасте всего 48 лет. Артистка оставила после себя яркий след в советском кино и незаживающую рану в сердцах близких.

Лариса Барабанова: талант, оборвавшийся на взлете

Героиня Ларисы Барабановой — болтливая пассажирка, которая появляется на экране всего на несколько секунд, но запоминается навсегда.
"Вы мне можете все сказать! Мне же самой это надо знать!" — этот противоречивый монолог, сочетающий призывы к спокойствию с явной паникой, Лариса Барабанова исполнила виртуозно.
© Мосфильм (1979)Лариса Барабанова в фильме "Экипаж"
Лариса Барабанова в кадре фильма Экипаж - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Мосфильм (1979)
Лариса Барабанова в фильме "Экипаж"
К моменту съемок в "Экипаже" 30-летняя актриса уже была известна зрителям. Свою первую главную роль она сыграла еще в 18 лет в Перми. Окончив Ярославское театральное училище, Барабанова создала галерею ярких образов. Лариса сыграла роль Красной Шапочки в картине "Эта веселая планета", продавщицы в фильме "Москва слезам не верит", работницы свадебного салона в "Большой перемене".
К сожалению, в личной жизни актрисе не везло. В 1986 году трагедия перечеркнула ее карьеру. В центре Москвы Ларису сбила машина. После тяжелейшей черепно-мозговой травмы она пыталась вернуться в профессию, но мучительные головные боли становились все сильнее. В 1987 году сердце 38-летней актрисы остановилось навсегда.
© Мосфильм (1979)Лариса Барабанова в кадре фильма "Москва слезам не верит"
Лариса Барабанова в кадре фильма Москва слезам не верит - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Мосфильм (1979)
Лариса Барабанова в кадре фильма "Москва слезам не верит"

Леонид Чубаров: фронтовик, не доживший до славы фильма

Пассажир в пледе — такую небольшую роль сыграл в "Экипаже" Леонид Чубаров. Однако зрители сразу узнавали любимого актера. Он был известен по десяткам ролей в таких фильмах, как "Баллада о солдате", "Дайте жалобную книгу", "Старики-разбойники".
Фронтовик, прошедший войну после артиллерийского училища, Чубаров создавал образы бравых военных, честных милиционеров, мудрых рабочих. В жизни он был счастлив. Актер женился еще на школьной любви, в 1956 году у них родилась дочь Люда.
© Мосфильм (1959)Леонид Чубаров в фильме "Баллада о солдате" (с усами)
Леонид Чубаров в кадре фильма Баллада о солдате (с усами) - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Мосфильм (1959)
Леонид Чубаров в фильме "Баллада о солдате" (с усами)
В 1980 году, когда "Экипаж" только вышел на экраны, 55-летнего актера не стало. Причиной смерти стали проблемы с почками. После трех дней в больнице его сердце остановилось.
© Мосфильм (1957)Леонид Чубаров в кадре фильма "Высота"
Леонид Чубаров в кадре фильма Высота - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Мосфильм (1957)
Леонид Чубаров в кадре фильма "Высота"
Эти три судьбы известных советских артистов — лишь часть истории создания культового фильма. "Экипаж" остался в памяти зрителей не только как новаторская картина в жанре катастроф, но и как собрание удивительных человеческих историй как на экране, так и за его пределами. Если герои фильма спаслись из терпящего бедствие самолета, то некоторым актерам не удалось избежать трагической развязки в собственной жизни.
 
ПермьМоскваАлександр Митта (Рабинович)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала