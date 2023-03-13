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Биография Сергея Михалкова

Биография Сергея Михалкова - РИА Новости, 13.03.2023

Биография Сергея Михалкова

Классик отечественной детской литературы, государственный и общественный деятель Сергей Владимирович Михалков родился 13 марта (28 февраля по старому стилю)... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T02:37

2023-03-13T02:37

2023-03-13T02:37

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Классик отечественной детской литературы, государственный и общественный деятель Сергей Владимирович Михалков родился 13 марта (28 февраля по старому стилю) 1913 года в Москве в семье потомственных дворян Владимира Михалкова и Ольги Михалковой, урожденной Глебовой. Юные годы писателя прошли на Северном Кавказе, в городах Пятигорске и Георгиевске.Интерес к литературе – прежде всего, к поэзии – проявился у Михалкова рано. В девять лет она начал сочинять первые стихи, в 15 лет у него появились первые публикации – в одном из провинциальных журналов в 1928 году вышло его стихотворение "Дорога".После окончания школы Михалков вернулся в Москву, где работал на ткацко-отделочной фабрике, в 1930-1932 годах ездил по Волге и Восточному Казахстану в составе изыскательных партий и геологоразведочных экспедиций.Одновременно занимался литературным творчеством, публиковался в прессе; в 1933 году получил билет члена Московского группкома писателей и право на свободную творческую деятельность. В 1935 году поступил в Литературный институт, но уже в 1937 году, став членом Союза писателей СССР, оставил студенческую скамью.Его стихи и заметки выходили в журналах "Огонек", "Пионер", "Прожектор", в газетах "Комсомольская правда", "Известия", "Вечерняя Москва", "Правда".Настоящая известность пришла к Сергею Михалкову в 1935 году после публикации в журнале "Пионер" стихотворения "А что у вас?" и поэмы о добром милиционере-великане "Дядя Степа". Написанная для детей сказка о защитнике слабых и грозе хулиганов приобрела всенародное признание.Среди других известных произведений Сергея Михалкова тех лет – стихотворения "Веселые путешественники", известное также как "Песенка друзей" или "Мы едем, едем, едем..." (1937) и "Светлана" (1935).Осенью 1939 года, после начала советско-финляндской войны, Сергей Михалков был призван в армию в качестве военного корреспондента. По мотивам увиденного он написал сценарий фильма "Фронтовые подруги" (1941), события которого разворачиваются в прифронтовом госпитале. С началом Великой Отечественной войны (1941-1945) Михалков – военкор газет "Во славу Родины" и "Сталинский сокол".В октябре 1941 года во время налета немецкой авиации на осажденную Одессу Михалков получил контузию, в 1942 году писатель участвовал в обороне Севастополя. Фронтовые заслуги военного корреспондента были отмечены боевыми наградами – в 1943 и 1945 годах Михалков удостоился орденов Красной Звезды и Красного Знамени. По окончании войны уволился в запас в звании подполковника. В 1943 году Сергей Михалков совместно с военным журналистом Георгием Эль-Регистаном (Габриэль Аркадьевич Уреклян) написал текст к Государственному гимну СССР, который впервые был исполнен в новогоднюю ночь 1944 года. В 1977 году он создал вторую редакцию Государственного гимна. В 1993 году Михалков был введен в состав комиссии (сопредседатель) по созданию гимна РФ. В 2001 году он в третий раз стал автором текста Государственного гимна, теперь уже Российской Федерации.Как драматург Сергей Михалков написал пьесы для детского театра: "Том Кэнти" (1938), "Особое задание" (1945), "Красный галстук" (1946), "Я хочу домой!" (1949), "Зайка-зазнайка" (1951), "Сомбреро" (1957), "Дорогой мальчик" (1971) и других. Среди его пьес для взрослых – "Илья Головин" (1950), сатирические комедии "Охотник" (1956), "Дикари" (1958), "Памятник себе..." (1959), "Раки и крокодил" (новая редакция 1960), "Эцитоны бурчелли" (1961). В кино Михалков начал свой путь с написания текста к мультипликационному фильму "В Африке жарко" (1936), позже он написал сценарии к мультфильмам "Здесь не кусаются" (1937), "Дядя Степа" (1938), "Охотничье ружье" (1948), "Полкан и шавка" (1949), "Дядя Степа – милиционер" (1964), "Зайка-Зазнайка" (1976), "Как старик корову продавал" (1980) и другим. Всего по его сценариям было снято более 30 анимационных фильмов.По сценариям Сергея Михалкова были сняты такие популярные фильмы, как "Новые похождения кота в сапогах" (1958), "Три плюс два" (1963), "Большое космическое путешествие" (в соавторстве с Валентином Селивановым, 1974) и другие.Сергей Михалков – автор более двухсот шестидесяти басен и сатирических стихов.Среди наиболее известных книг: сборники стихов "Дядя Степа" (1936), "Мы с приятелем" (1937), "Мои стихи" (1938), "Мой щенок" (1943), "Веселый турист" (1951), "Тридцать шесть и пять" (1959), "Веселый день" (1979), "Товарищи и дети" (1983), "Сказки для больших и маленьких" (1965), повесть-сказка "Праздник непослушания" (1965), сборник басен "Коты и мыши" (1978), "Басни" (1984) и др. В 2006 году вышла в свет книга Сергея Михалкова из серии "Антология сатиры и юмора России XXI века".Общий тираж книг Михалкова, изданных в мире на разных языках, составляет около пятисот миллионов экземпляров. Произведения Михалкова для детей входят в школьные и дошкольные хрестоматии, буквари, звучат по радио, по ним снимают кино, ставят спектакли, рисуют мультфильмы.В 1962 году поэт стал основателем и главным редактором сатирического киножурнала "Фитиль".Михалков – автор эпитафии, высеченной на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены ("Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен"), а также стихотворного обращения к воинам, павшим за освобождение Европы, высеченном на цоколе памятника советским солдатам в Вене.Сергей Михалков активно занимался общественной деятельностью. С 1971 года поэт был действительным членом Академии педагогических наук СССР. В 1978 опубликован его трактат "Все начинается с детства" (Педагогические раздумья), куда вошли статьи и выступления по вопросам педагогики и литературы.Он был членом Комиссии по Сталинским (1949), а потом Ленинским и Государственным премиям СССР в области литературы и искусства при Совете Министров СССР (1976), с 1988 года – членом комиссии по Государственным премиям РСФСР. С 1997 года Михалков входил в состав Комиссии при президенте РФ по Государственным премиям РФ в области литературы и искусства.Он был членом Коллегии Министерства культуры СССР, возглавлял Московскую писательскую организацию (1965-1970), был председателем правления Союза писателей РСФСР и секретарем правления Союза писателей СССР (1970-1992). Являлся сопредседателем исполкома Сообщества писательских союзов (1992-1999), почетным председателем исполкома Международного сообщества писательских союзов (1999-2000).Являлся народным депутатом Верховного Совета СССР (1970-1989).27 августа 2009 года Сергей Михалков скончался, похоронен на Новодевичьем кладбище. Творчество Михалкова было отмечено многочисленными наградами. Сергей Михалков – Герой Социалистического труда (1973), лауреат Государственных премий (1941, 1942, 1950, 1978), Ленинской премии за стихи для детей младшего возраста (1970), Государственной премии РСФСР (1977).Сергей Михалков был награжден двумя боевыми орденами и шестью медалями, четырьмя орденами Ленина (1939, 1963, 1973, 1983), орденом Октябрьской Революции (1971), орденом Отечественной войны I степени (1985), двумя орденами Трудового Красного Знамени (1967, 1988), орденом Дружбы народов (1993), орденом Почета (1998), орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени (2003), орденом Святого апостола Андрея Первозванного (2008), и другими.Ежегодно проводится Международный конкурс имени Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков. В честь Сергея Михалкова назван астероид (9540) Mikhalkov.Несколько детских библиотек в России и за рубежом носят имя классика детской литературы. 13 марта 2013 года в Москве на фасаде дома № 35 на Поварской улице в котором с 1951 по 2009 год жил Михалков, была открыта мемориальная доска. Открытие доски было приурочено к 100-летнему юбилею легендарного поэта. В мае 2014 года в Москве на Поварской улице был открыт памятник Сергею Михалкову (скульптор Александр Рукавишников). Поэт изображен сидящим на скамейке, правой рукой опираясь на свою знаменитую трость, а левой – на спинку скамьи на гранитном постаменте. Рядом установлена бронзовая скульптура девочки с цветами, которая смотрит на писателя. В марте 2020 года на бульваре Гагарина в Пятигорске открыт памятник Сергею Михалкову, полностью идентичный тому, что установлен в Москве на Поварской улице.В декабре 2019 года на кольцевой линии Московского метрополитена на полгода был запущен тематический поезд, посвященный творчеству Сергея Михалкова.Михалков был дважды женат. В 1936 году он женился на детской писательнице и переводчице Наталии Кончаловской (1903-1988), дочери художника Петра Кончаловского и внучке художника Василия Сурикова, в 1997 году – на Юлии Субботиной, физике-теоретике, дочери академика РАН Валерия Субботина, в настоящее время Субботина курирует Международный литературный конкурс имени Сергея Михалкова. У Сергея Михалкова остались два сына Андрей Михалков-Кончаловский и Никита Михалков, оба – кинорежиссеры с мировым именем, народные артисты России.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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