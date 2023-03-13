https://ria.ru/20230313/mikhalkov-1857006302.html
Биография Сергея Михалкова
Биография Сергея Михалкова - РИА Новости, 13.03.2023
Биография Сергея Михалкова
Классик отечественной детской литературы, государственный и общественный деятель Сергей Владимирович Михалков родился 13 марта (28 февраля по старому стилю)... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T02:37
2023-03-13T02:37
2023-03-13T02:37
справки
сергей михалков
ссср
россия
москва
валерий субботин
московский метрополитен
российская академия наук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857008556_0:529:2700:2048_1920x0_80_0_0_d09e93554b385d276efe42930d846a2d.jpg
Классик отечественной детской литературы, государственный и общественный деятель Сергей Владимирович Михалков родился 13 марта (28 февраля по старому стилю) 1913 года в Москве в семье потомственных дворян Владимира Михалкова и Ольги Михалковой, урожденной Глебовой. Юные годы писателя прошли на Северном Кавказе, в городах Пятигорске и Георгиевске.Интерес к литературе – прежде всего, к поэзии – проявился у Михалкова рано. В девять лет она начал сочинять первые стихи, в 15 лет у него появились первые публикации – в одном из провинциальных журналов в 1928 году вышло его стихотворение "Дорога".После окончания школы Михалков вернулся в Москву, где работал на ткацко-отделочной фабрике, в 1930-1932 годах ездил по Волге и Восточному Казахстану в составе изыскательных партий и геологоразведочных экспедиций.Одновременно занимался литературным творчеством, публиковался в прессе; в 1933 году получил билет члена Московского группкома писателей и право на свободную творческую деятельность. В 1935 году поступил в Литературный институт, но уже в 1937 году, став членом Союза писателей СССР, оставил студенческую скамью.Его стихи и заметки выходили в журналах "Огонек", "Пионер", "Прожектор", в газетах "Комсомольская правда", "Известия", "Вечерняя Москва", "Правда".Настоящая известность пришла к Сергею Михалкову в 1935 году после публикации в журнале "Пионер" стихотворения "А что у вас?" и поэмы о добром милиционере-великане "Дядя Степа". Написанная для детей сказка о защитнике слабых и грозе хулиганов приобрела всенародное признание.Среди других известных произведений Сергея Михалкова тех лет – стихотворения "Веселые путешественники", известное также как "Песенка друзей" или "Мы едем, едем, едем..." (1937) и "Светлана" (1935).Осенью 1939 года, после начала советско-финляндской войны, Сергей Михалков был призван в армию в качестве военного корреспондента. По мотивам увиденного он написал сценарий фильма "Фронтовые подруги" (1941), события которого разворачиваются в прифронтовом госпитале. С началом Великой Отечественной войны (1941-1945) Михалков – военкор газет "Во славу Родины" и "Сталинский сокол".В октябре 1941 года во время налета немецкой авиации на осажденную Одессу Михалков получил контузию, в 1942 году писатель участвовал в обороне Севастополя. Фронтовые заслуги военного корреспондента были отмечены боевыми наградами – в 1943 и 1945 годах Михалков удостоился орденов Красной Звезды и Красного Знамени. По окончании войны уволился в запас в звании подполковника. В 1943 году Сергей Михалков совместно с военным журналистом Георгием Эль-Регистаном (Габриэль Аркадьевич Уреклян) написал текст к Государственному гимну СССР, который впервые был исполнен в новогоднюю ночь 1944 года. В 1977 году он создал вторую редакцию Государственного гимна. В 1993 году Михалков был введен в состав комиссии (сопредседатель) по созданию гимна РФ. В 2001 году он в третий раз стал автором текста Государственного гимна, теперь уже Российской Федерации.Как драматург Сергей Михалков написал пьесы для детского театра: "Том Кэнти" (1938), "Особое задание" (1945), "Красный галстук" (1946), "Я хочу домой!" (1949), "Зайка-зазнайка" (1951), "Сомбреро" (1957), "Дорогой мальчик" (1971) и других. Среди его пьес для взрослых – "Илья Головин" (1950), сатирические комедии "Охотник" (1956), "Дикари" (1958), "Памятник себе..." (1959), "Раки и крокодил" (новая редакция 1960), "Эцитоны бурчелли" (1961). В кино Михалков начал свой путь с написания текста к мультипликационному фильму "В Африке жарко" (1936), позже он написал сценарии к мультфильмам "Здесь не кусаются" (1937), "Дядя Степа" (1938), "Охотничье ружье" (1948), "Полкан и шавка" (1949), "Дядя Степа – милиционер" (1964), "Зайка-Зазнайка" (1976), "Как старик корову продавал" (1980) и другим. Всего по его сценариям было снято более 30 анимационных фильмов.По сценариям Сергея Михалкова были сняты такие популярные фильмы, как "Новые похождения кота в сапогах" (1958), "Три плюс два" (1963), "Большое космическое путешествие" (в соавторстве с Валентином Селивановым, 1974) и другие.Сергей Михалков – автор более двухсот шестидесяти басен и сатирических стихов.Среди наиболее известных книг: сборники стихов "Дядя Степа" (1936), "Мы с приятелем" (1937), "Мои стихи" (1938), "Мой щенок" (1943), "Веселый турист" (1951), "Тридцать шесть и пять" (1959), "Веселый день" (1979), "Товарищи и дети" (1983), "Сказки для больших и маленьких" (1965), повесть-сказка "Праздник непослушания" (1965), сборник басен "Коты и мыши" (1978), "Басни" (1984) и др. В 2006 году вышла в свет книга Сергея Михалкова из серии "Антология сатиры и юмора России XXI века".Общий тираж книг Михалкова, изданных в мире на разных языках, составляет около пятисот миллионов экземпляров. Произведения Михалкова для детей входят в школьные и дошкольные хрестоматии, буквари, звучат по радио, по ним снимают кино, ставят спектакли, рисуют мультфильмы.В 1962 году поэт стал основателем и главным редактором сатирического киножурнала "Фитиль".Михалков – автор эпитафии, высеченной на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены ("Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен"), а также стихотворного обращения к воинам, павшим за освобождение Европы, высеченном на цоколе памятника советским солдатам в Вене.Сергей Михалков активно занимался общественной деятельностью. С 1971 года поэт был действительным членом Академии педагогических наук СССР. В 1978 опубликован его трактат "Все начинается с детства" (Педагогические раздумья), куда вошли статьи и выступления по вопросам педагогики и литературы.Он был членом Комиссии по Сталинским (1949), а потом Ленинским и Государственным премиям СССР в области литературы и искусства при Совете Министров СССР (1976), с 1988 года – членом комиссии по Государственным премиям РСФСР. С 1997 года Михалков входил в состав Комиссии при президенте РФ по Государственным премиям РФ в области литературы и искусства.Он был членом Коллегии Министерства культуры СССР, возглавлял Московскую писательскую организацию (1965-1970), был председателем правления Союза писателей РСФСР и секретарем правления Союза писателей СССР (1970-1992). Являлся сопредседателем исполкома Сообщества писательских союзов (1992-1999), почетным председателем исполкома Международного сообщества писательских союзов (1999-2000).Являлся народным депутатом Верховного Совета СССР (1970-1989).27 августа 2009 года Сергей Михалков скончался, похоронен на Новодевичьем кладбище. Творчество Михалкова было отмечено многочисленными наградами. Сергей Михалков – Герой Социалистического труда (1973), лауреат Государственных премий (1941, 1942, 1950, 1978), Ленинской премии за стихи для детей младшего возраста (1970), Государственной премии РСФСР (1977).Сергей Михалков был награжден двумя боевыми орденами и шестью медалями, четырьмя орденами Ленина (1939, 1963, 1973, 1983), орденом Октябрьской Революции (1971), орденом Отечественной войны I степени (1985), двумя орденами Трудового Красного Знамени (1967, 1988), орденом Дружбы народов (1993), орденом Почета (1998), орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени (2003), орденом Святого апостола Андрея Первозванного (2008), и другими.Ежегодно проводится Международный конкурс имени Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков. В честь Сергея Михалкова назван астероид (9540) Mikhalkov.Несколько детских библиотек в России и за рубежом носят имя классика детской литературы. 13 марта 2013 года в Москве на фасаде дома № 35 на Поварской улице в котором с 1951 по 2009 год жил Михалков, была открыта мемориальная доска. Открытие доски было приурочено к 100-летнему юбилею легендарного поэта. В мае 2014 года в Москве на Поварской улице был открыт памятник Сергею Михалкову (скульптор Александр Рукавишников). Поэт изображен сидящим на скамейке, правой рукой опираясь на свою знаменитую трость, а левой – на спинку скамьи на гранитном постаменте. Рядом установлена бронзовая скульптура девочки с цветами, которая смотрит на писателя. В марте 2020 года на бульваре Гагарина в Пятигорске открыт памятник Сергею Михалкову, полностью идентичный тому, что установлен в Москве на Поварской улице.В декабре 2019 года на кольцевой линии Московского метрополитена на полгода был запущен тематический поезд, посвященный творчеству Сергея Михалкова.Михалков был дважды женат. В 1936 году он женился на детской писательнице и переводчице Наталии Кончаловской (1903-1988), дочери художника Петра Кончаловского и внучке художника Василия Сурикова, в 1997 году – на Юлии Субботиной, физике-теоретике, дочери академика РАН Валерия Субботина, в настоящее время Субботина курирует Международный литературный конкурс имени Сергея Михалкова. У Сергея Михалкова остались два сына Андрей Михалков-Кончаловский и Никита Михалков, оба – кинорежиссеры с мировым именем, народные артисты России.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
ссср
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857008556_326:492:2400:2048_1920x0_80_0_0_a3e38d30d5b24e787229bedcf9ce7598.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, сергей михалков, ссср, россия, москва, валерий субботин, московский метрополитен, российская академия наук, александр рукавишников, символика современной россии: гимн, триколор, знамя победы
Справки, Сергей Михалков, СССР, Россия, Москва, Валерий Субботин, Московский метрополитен, Российская академия наук, Александр Рукавишников, Символика современной России: гимн, триколор, Знамя Победы
Классик отечественной детской литературы, государственный и общественный деятель Сергей Владимирович Михалков родился
13 марта (28 февраля по старому стилю) 1913 года в Москве в семье потомственных дворян Владимира Михалкова и Ольги Михалковой, урожденной Глебовой.
Юные годы писателя прошли
на Северном Кавказе, в городах Пятигорске и Георгиевске.
Интерес к литературе – прежде всего, к поэзии – проявился у Михалкова рано. В девять лет она начал сочинять первые стихи, в 15 лет у него появились первые публикации – в одном из провинциальных журналов в 1928 году вышло его стихотворение "Дорога".
После окончания школы Михалков вернулся в Москву, где работал на ткацко-отделочной фабрике, в 1930-1932 годах ездил по Волге и Восточному Казахстану в составе изыскательных партий и геологоразведочных экспедиций.
Одновременно занимался литературным творчеством
, публиковался в прессе; в 1933 году получил билет члена Московского группкома писателей и право на свободную творческую деятельность.
В 1935 году поступил
в Литературный институт, но уже в 1937 году, став членом Союза писателей СССР, оставил студенческую скамью.
Его стихи и заметки выходили в журналах "Огонек", "Пионер", "Прожектор", в газетах "Комсомольская правда", "Известия", "Вечерняя Москва", "Правда".
Настоящая известность пришла к Сергею Михалкову в 1935 году после публикации в журнале "Пионер" стихотворения "А что у вас?" и поэмы о добром милиционере-великане "Дядя Степа". Написанная для детей сказка о защитнике слабых и грозе хулиганов приобрела всенародное признание.
Среди других известных произведений Сергея Михалкова тех лет – стихотворения "Веселые путешественники", известное также как "Песенка друзей" или "Мы едем, едем, едем..." (1937) и "Светлана" (1935).
Осенью 1939 года, после начала советско-финляндской войны, Сергей Михалков был призван в армию в качестве военного корреспондента. По мотивам увиденного он написал сценарий фильма "Фронтовые подруги" (1941), события которого разворачиваются в прифронтовом госпитале. С началом Великой Отечественной войны (1941-1945) Михалков – военкор газет "Во славу Родины" и "Сталинский сокол".
В октябре 1941 года во время налета немецкой авиации на осажденную Одессу Михалков получил контузию, в 1942 году писатель участвовал в обороне Севастополя. Фронтовые заслуги
военного корреспондента были отмечены боевыми наградами – в 1943 и 1945 годах Михалков удостоился орденов Красной Звезды и Красного Знамени. По окончании войны уволился в запас в звании подполковника.
В 1943 году Сергей Михалков совместно с военным журналистом Георгием Эль-Регистаном (Габриэль Аркадьевич Уреклян) написал текст к Государственному гимну СССР, который впервые был исполнен в новогоднюю ночь 1944 года. В 1977 году он создал вторую редакцию Государственного гимна. В 1993 году Михалков был введен в состав комиссии (сопредседатель) по созданию гимна РФ. В 2001 году он в третий раз стал автором текста Государственного гимна, теперь уже Российской Федерации.
Как драматург Сергей Михалков написал пьесы для детского театра
: "Том Кэнти" (1938), "Особое задание" (1945), "Красный галстук" (1946), "Я хочу домой!" (1949), "Зайка-зазнайка" (1951), "Сомбреро" (1957), "Дорогой мальчик" (1971) и других. Среди его пьес для взрослых – "Илья Головин" (1950), сатирические комедии "Охотник" (1956), "Дикари" (1958), "Памятник себе..." (1959), "Раки и крокодил" (новая редакция 1960), "Эцитоны бурчелли" (1961).
В кино Михалков начал свой путь с написания текста к мультипликационному фильму "В Африке жарко" (1936), позже он написал сценарии к мультфильмам "Здесь не кусаются" (1937), "Дядя Степа" (1938), "Охотничье ружье" (1948), "Полкан и шавка" (1949), "Дядя Степа – милиционер" (1964), "Зайка-Зазнайка" (1976), "Как старик корову продавал" (1980) и другим. Всего по его сценариям
было снято более 30 анимационных фильмов.
По сценариям Сергея Михалкова были сняты такие популярные фильмы
, как "Новые похождения кота в сапогах" (1958), "Три плюс два" (1963), "Большое космическое путешествие" (в соавторстве с Валентином Селивановым, 1974) и другие.
Сергей Михалков – автор более двухсот шестидесяти басен и сатирических стихов.
Среди наиболее известных книг: сборники стихов "Дядя Степа" (1936), "Мы с приятелем" (1937), "Мои стихи" (1938), "Мой щенок" (1943), "Веселый турист" (1951), "Тридцать шесть и пять" (1959), "Веселый день" (1979), "Товарищи и дети" (1983), "Сказки для больших и маленьких" (1965), повесть-сказка "Праздник непослушания" (1965), сборник басен "Коты и мыши" (1978), "Басни" (1984) и др. В 2006 году вышла в свет книга Сергея Михалкова из серии "Антология сатиры и юмора России XXI века".
Общий тираж книг Михалкова, изданных в мире на разных языках, составляет около пятисот миллионов экземпляров. Произведения Михалкова для детей входят в школьные и дошкольные хрестоматии, буквари, звучат по радио, по ним снимают кино, ставят спектакли, рисуют мультфильмы.
В 1962 году поэт стал основателем и главным редактором сатирического киножурнала "Фитиль".
Михалков – автор эпитафии, высеченной на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены ("Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен"), а также стихотворного обращения к воинам, павшим за освобождение Европы, высеченном на цоколе памятника советским солдатам в Вене.
Сергей Михалков активно занимался общественной деятельностью. С 1971 года поэт был действительным членом Академии педагогических наук СССР. В 1978 опубликован его трактат "Все начинается с детства" (Педагогические раздумья), куда вошли статьи и выступления по вопросам педагогики и литературы.
Он был членом Комиссии по Сталинским (1949), а потом Ленинским и Государственным премиям СССР в области литературы и искусства при Совете Министров СССР (1976), с 1988 года – членом комиссии по Государственным премиям РСФСР. С 1997 года Михалков входил в состав Комиссии при президенте РФ по Государственным премиям РФ в области литературы и искусства.
Он был членом Коллегии Министерства культуры СССР, возглавлял Московскую писательскую организацию (1965-1970), был председателем правления Союза писателей РСФСР и секретарем правления Союза писателей СССР (1970-1992). Являлся сопредседателем исполкома Сообщества писательских союзов (1992-1999), почетным председателем исполкома Международного сообщества писательских союзов (1999-2000).
Являлся народным депутатом Верховного Совета СССР (1970-1989).
27 августа 2009 года
Сергей Михалков скончался, похоронен на Новодевичьем кладбище.
Творчество Михалкова было отмечено многочисленными наградами. Сергей Михалков – Герой Социалистического труда (1973), лауреат Государственных премий (1941, 1942, 1950, 1978), Ленинской премии за стихи для детей младшего возраста (1970), Государственной премии РСФСР (1977).
Сергей Михалков был награжден двумя боевыми орденами и шестью медалями, четырьмя орденами Ленина (1939, 1963, 1973, 1983), орденом Октябрьской Революции (1971), орденом Отечественной войны I степени (1985), двумя орденами Трудового Красного Знамени (1967, 1988), орденом Дружбы народов (1993
), орденом Почета (1998
), орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени (2003
), орденом Святого апостола Андрея Первозванного (2008
), и другими.
Ежегодно проводится Международный конкурс
имени Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков.
В честь Сергея Михалкова назван астероид
(9540) Mikhalkov.
Несколько детских библиотек
в России и за рубежом носят имя классика детской литературы.
13 марта 2013 года в Москве на фасаде дома № 35 на Поварской улице в котором с 1951 по 2009 год жил Михалков, была открыта мемориальная доска
. Открытие доски было приурочено к 100-летнему юбилею легендарного поэта.
В мае 2014 года
в Москве на Поварской улице был открыт памятник Сергею Михалкову (скульптор Александр Рукавишников). Поэт изображен сидящим на скамейке, правой рукой опираясь на свою знаменитую трость, а левой – на спинку скамьи на гранитном постаменте. Рядом установлена бронзовая скульптура девочки с цветами, которая смотрит на писателя.
В марте 2020 года
на бульваре Гагарина в Пятигорске открыт памятник Сергею Михалкову, полностью идентичный тому, что установлен в Москве на Поварской улице.
В декабре 2019 года
на кольцевой линии Московского метрополитена на полгода был запущен тематический поезд, посвященный творчеству Сергея Михалкова.
Михалков был дважды женат. В 1936 году он женился на детской писательнице и переводчице Наталии Кончаловской (1903-1988), дочери художника Петра Кончаловского и внучке художника Василия Сурикова, в 1997 году
– на Юлии Субботиной, физике-теоретике, дочери академика РАН Валерия Субботина, в настоящее время
Субботина курирует Международный литературный конкурс имени Сергея Михалкова.
У Сергея Михалкова остались два сына Андрей
Михалков-Кончаловский и Никита
Михалков, оба – кинорежиссеры с мировым именем, народные артисты России.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников