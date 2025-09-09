Звезда "Девчат" Надежда Румянцева: как о девушке из села узнал весь мир

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Светлана Вовк. Ее называли "Чарли Чаплином в юбке" — не только за комический талант, но и из-за роста в 1,51 метра. Смешная, бойкая повариха Тося Кислицына из "Девчат" сразу полюбилась миллионам зрителей. Были и другие яркие кинороли, и великолепная работа в озвучке — голосом этой актрисы говорят десятки персонажей в зарубежных картинах и советских мультфильмах. Сегодня народной артистке РСФСР Надежде Румянцевой исполнилось бы 95 лет. О ее необычной карьере, отъезде за границу и трагедии, спровоцировавшей смертельную болезнь, — в материале РИА Новости.Редкий дарОна приехала в столицу из села Потапово Смоленской области с золотой школьной медалью и поступила в Государственный институт театрального искусства имени Луначарского. Уже на первом курсе сыграла главную роль в спектакле Центрального детского театра "Я хочу домой" — постановке по пьесе Сергея Михалкова о детях, угнанных во время войны в Германию. Маленькую, хрупкую и удивительно энергичную девушку тогда хвалили и зрители, и критики.Потом Румянцева, уже вполне профессиональная актриса с редким амплуа травести, окончила ВГИК. В студенчестве работала на сцене ЦДТ, снялась в картинах "Навстречу жизни", "Алеша Птицын вырабатывает характер", "Морской охотник".Ее запомнили после роли Нади Берестовой в фильме Юрия Чулюкина "Неподдающиеся" — веселой истории о том, как ударница труда, комсомолка-активистка берется за перевоспитание двух заводских оболтусов.А в 1962-м к ней пришла всесоюзная слава — после премьеры "Девчат".Хорошие девчатаВ повести Бориса Бедного, по мотивам которой снимали этот фильм, поварихе Тосе — 18 лет, а бригадиру Илье — 25. Румянцевой и Рыбникову уже исполнилось по 30, Надежда Васильевна была даже на несколько месяцев старше партнера.На роль поварихи, приехавшей работать на лесоповал в Сибирь, претендовали многие известные актрисы. В том числе жена режиссера Чулюкина Наталья Кустинская. Николай Рыбников хотел, чтобы Тосю сыграла его супруга красавица Алла Ларионова, но ее не утвердили. Из-за этого отношения главных актеров комедии были очень напряженными. Тем не менее любовь звезды советского кино изобразили убедительно.Счастливый случайЕще одна яркая роль — Людмила Добрыйвечер в "Королеве бензоколонки". Зрителей покорила веселая и находчивая девушка из провинции, которая мечтает стать балериной на льду, но устраивается заправщицей и рассекает на роликах.В этой комедии актриса снялась по счастливой случайности. В первом сценарии главная героиня была красавицей. Но никто из претенденток на роль не подошел, и его переписали.Надежде Васильевне пришлось быстро учиться кататься на роликах, правда, для нее создали идеально ровный пол в павильоне.СемьяВ 36 лет Румянцева вышла замуж за сотрудника Министерства внешней торговли СССР Вилли Хштояна. Они познакомились на дне рождения у приятеля актрисы. Своих детей у артистки не было, но супруги воспитывали дочь Вилли от первого брака Кристину. А затем и внука — Вилю.Вслед за мужем Надежда Васильевна уехала сначала в Египет, а потом в Малайзию. И никогда не жалела, что выбрала семью, а не карьеру. К тому же ей интересно было побывать в других странах, она выучила французский и английский языки.Необычный голосНа родину вернулась в 1970-х. Но снималась редко. Часто отказывалась от участия в проектах, где были сцены насилия, криминал. Говорила: "Актер должен нести людям свет, добро, надежду и любовь. Если этого нет, зачем такое кино?"Зато активно работала в озвучке. Голос звезды мы слышим в анимационных лентах "38 попугаев", "Привет мартышке", "Бабушка удава", "Утиные истории". Она участвовала в дубляже картин "Зита и Гита", "Терминатор", "Унесенные ветром", "Анжелика и король", сериалах "Твин Пикс", "Рабыня Изаура".Также Надежда Васильевна вела воскресную детскую программу "Будильник".Последнюю роль в кино сыграла в 75 лет, в комедии "Нечаянная радость", в паре с Арменом Джигарханяном.Трагедия и уходВ 1996-м в квартиру Румянцевой и Хштояна забрались воры. Жестоко избили актрису, пытавшуюся заступиться за мужа. Удары по голове спровоцировали сильнейшие боли — до потери сознания, и возможно, стали причиной опухоли головного мозга. О страшном диагнозе Надежда Васильевна узнала за полтора года до смерти. Актриса скончалась 8 апреля 2008-го в возрасте 77 лет в одной из московских клиник.
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Светлана Вовк. Ее называли "Чарли Чаплином в юбке" — не только за комический талант, но и из-за роста в 1,51 метра. Смешная, бойкая повариха Тося Кислицына из "Девчат" сразу полюбилась миллионам зрителей. Были и другие яркие кинороли, и великолепная работа в озвучке — голосом этой актрисы говорят десятки персонажей в зарубежных картинах и советских мультфильмах. Сегодня народной артистке РСФСР Надежде Румянцевой исполнилось бы 95 лет. О ее необычной карьере, отъезде за границу и трагедии, спровоцировавшей смертельную болезнь, — в материале РИА Новости.
Она приехала в столицу из села Потапово Смоленской области с золотой школьной медалью и поступила в Государственный институт театрального искусства имени Луначарского. Уже на первом курсе сыграла главную роль в спектакле Центрального детского театра "Я хочу домой" — постановке по пьесе Сергея Михалкова о детях, угнанных во время войны в Германию. Маленькую, хрупкую и удивительно энергичную девушку тогда хвалили и зрители, и критики.
Потом Румянцева, уже вполне профессиональная актриса с редким амплуа травести, окончила ВГИК. В студенчестве работала на сцене ЦДТ, снялась в картинах "Навстречу жизни", "Алеша Птицын вырабатывает характер", "Морской охотник".
Надежда Румянцева и Михаил Пуговкин в фильме "Девчата"
В повести Бориса Бедного, по мотивам которой снимали этот фильм, поварихе Тосе — 18 лет, а бригадиру Илье — 25. Румянцевой и Рыбникову уже исполнилось по 30, Надежда Васильевна была даже на несколько месяцев старше партнера.
На роль поварихи, приехавшей работать на лесоповал в Сибирь, претендовали многие известные актрисы. В том числе жена режиссера Чулюкина Наталья Кустинская. Николай Рыбников хотел, чтобы Тосю сыграла его супруга красавица Алла Ларионова, но ее не утвердили. Из-за этого отношения главных актеров комедии были очень напряженными. Тем не менее любовь звезды советского кино изобразили убедительно.
Актриса Надежда Румянцева в фильме "Королева бензоколонки"
Еще одна яркая роль — Людмила Добрыйвечер в "Королеве бензоколонки". Зрителей покорила веселая и находчивая девушка из провинции, которая мечтает стать балериной на льду, но устраивается заправщицей и рассекает на роликах.
В 36 лет Румянцева вышла замуж за сотрудника Министерства внешней торговли СССР Вилли Хштояна. Они познакомились на дне рождения у приятеля актрисы. Своих детей у артистки не было, но супруги воспитывали дочь Вилли от первого брака Кристину. А затем и внука — Вилю.
Вслед за мужем Надежда Васильевна уехала сначала в Египет, а потом в Малайзию. И никогда не жалела, что выбрала семью, а не карьеру. К тому же ей интересно было побывать в других странах, она выучила французский и английский языки.
Необычный голос
На родину вернулась в 1970-х. Но снималась редко. Часто отказывалась от участия в проектах, где были сцены насилия, криминал. Говорила: "Актер должен нести людям свет, добро, надежду и любовь. Если этого нет, зачем такое кино?"
Зато активно работала в озвучке. Голос звезды мы слышим в анимационных лентах "38 попугаев", "Привет мартышке", "Бабушка удава", "Утиные истории". Она участвовала в дубляже картин "Зита и Гита", "Терминатор", "Унесенные ветром", "Анжелика и король", сериалах "Твин Пикс", "Рабыня Изаура".
Кадр из фильма "Нечаянная радость"
Кадр из фильма "Нечаянная радость"
Также Надежда Васильевна вела воскресную детскую программу "Будильник".
Последнюю роль в кино сыграла в 75 лет, в комедии "Нечаянная радость", в паре с Арменом Джигарханяном.
В 1996-м в квартиру Румянцевой и Хштояна забрались воры. Жестоко избили актрису, пытавшуюся заступиться за мужа. Удары по голове спровоцировали сильнейшие боли — до потери сознания, и возможно, стали причиной опухоли головного мозга. О страшном диагнозе Надежда Васильевна узнала за полтора года до смерти. Актриса скончалась 8 апреля 2008-го в возрасте 77 лет в одной из московских клиник.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.