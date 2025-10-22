https://ria.ru/20251022/rossiya-2049941550.html
Михалков рассказал, что Путин лично поздравил его с юбилеем
Михалков рассказал, что Путин лично поздравил его с юбилеем - РИА Новости, 22.10.2025
Михалков рассказал, что Путин лично поздравил его с юбилеем
Режиссер Никита Михалков рассказал, что президент России Владимир Путин лично поздравил его с юбилеем во вторник в театре "Мастерская "12".
россия
никита михалков
владимир путин
сергей михалков
общество
россия
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков рассказал, что президент России Владимир Путин лично поздравил его с юбилеем во вторник в театре "Мастерская "12".
Во вторник Михалков
отметил 80-летний юбилей.
"Вчера в кругу семьи, друзей и коллег в нашей "Мастерской "12" прошёл мой юбилейный вечер. Для меня особая радость, что поздравить меня приехал наш президент Владимир Владимирович Путин
", - написал он в своем Telegram-канале "Бесогон".
Михалков добавил, что также большой честью для него стала объявленная во вторник новость о том, что он был удостоен высочайшей награды – Ордена Святого апостола Андрея Первозванного, кавалером которого был его отец Сергей Михалков.
"Отец, когда ему вручали этот орден, сказал слова, которые сегодня хотел бы повторить и я сам: "Я служил, служу и буду служить своему Отечеству", - заключил Михалков.
Никита Михалков - советский и российский кинорежиссер и общественный деятель, обладатель мировых кинопремий "Оскар" и "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля, а также отечественных наград - "Золотой орёл", "Кинотавр" и других. Кроме того, он является художественным руководителем театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова", а также инициатором создания Евразийской академии и кинонаграды "Бриллиантовая бабочка".