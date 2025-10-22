Михалков рассказал, что Путин лично поздравил его с юбилеем

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков рассказал, что президент России Владимир Путин лично поздравил его с юбилеем во вторник в театре "Мастерская "12".

Во вторник Михалков отметил 80-летний юбилей.

"Вчера в кругу семьи, друзей и коллег в нашей "Мастерской "12" прошёл мой юбилейный вечер. Для меня особая радость, что поздравить меня приехал наш президент Владимир Владимирович Путин ", - написал он в своем Telegram-канале "Бесогон".

Михалков добавил, что также большой честью для него стала объявленная во вторник новость о том, что он был удостоен высочайшей награды – Ордена Святого апостола Андрея Первозванного, кавалером которого был его отец Сергей Михалков.

"Отец, когда ему вручали этот орден, сказал слова, которые сегодня хотел бы повторить и я сам: "Я служил, служу и буду служить своему Отечеству", - заключил Михалков.