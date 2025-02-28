https://ria.ru/20250228/nedelja-2002246990.html

Всероссийская неделя детской книги откроется в марте, сообщила Любимова

Всероссийская неделя детской книги откроется в марте, сообщила Любимова - РИА Новости, 28.02.2025

Всероссийская неделя детской книги откроется в марте, сообщила Любимова

Всероссийская неделя детской книги, которая пройдет под лозунгом "История с продолжением", откроется 22 марта, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T16:09:00+03:00

2025-02-28T16:09:00+03:00

2025-02-28T16:13:00+03:00

россия

ольга любимова

самуил маршак

сергей михалков

дом союзов

российская государственная детская библиотека

общество

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Всероссийская неделя детской книги, которая пройдет под лозунгом "История с продолжением", откроется 22 марта, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. "Всероссийская неделя детской книги пройдет под лозунгом "История с продолжением". Торжественная церемония открытия этого долгожданного события состоится 22 марта в Колонном зале Дома Союзов. Именно здесь в 1943 году по инициативе писателя Льва Кассиля впервые прошел праздник детской книги – "Книжкины именины", - написала министр в своем Telegram-канале. Любимова отметила, что многие мероприятия будут посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Также в Российской государственной детской библиотеке, книжных магазинах, издательствах и других учреждениях культуры и образования по всей стране пройдут встречи с писателями и художниками-иллюстраторами, презентации книг и литературные чтения. В церемонии открытия примут участие самые активные читатели РГДБ, дети из многодетных семей, участники "Движения первых", писатели, библиотекари, издатели, а также родственники известных детских писателей – Льва Кассиля, Корнея Чуковского, Самуила Маршака, Сергея Михалкова, Агнии Барто, Николая Носова, Виктора Драгунского и Эдуарда Успенского, заключила министр.

https://ria.ru/20241216/roman-1989369120.html

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россия, ольга любимова, самуил маршак, сергей михалков, дом союзов, российская государственная детская библиотека , общество