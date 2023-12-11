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Дядя Степа откроет детям путь к хорошим книгам, считают сестры Михалковы - РИА Новости, 11.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:02 11.12.2023 (обновлено: 10:57 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/stepa-1915007592.html
Дядя Степа откроет детям путь к хорошим книгам, считают сестры Михалковы
Дядя Степа откроет детям путь к хорошим книгам, считают сестры Михалковы - РИА Новости, 11.12.2023
Дядя Степа откроет детям путь к хорошим книгам, считают сестры Михалковы
Персонаж Сергея Михалкова Дядя Стёпа в новогоднем шоу "Дядя Стёпа "Говорят: под Новый год…" объединит поколения детей и их родителей, а также сможет стать... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T10:02
2023-12-11T10:57
культура
новости культуры
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Персонаж Сергея Михалкова Дядя Стёпа в новогоднем шоу "Дядя Стёпа "Говорят: под Новый год…" объединит поколения детей и их родителей, а также сможет стать хорошим стартом знакомства юных зрителей с детской литературой, сообщили РИА Новости внучки известного писателя, актрисы Анна и Надежда Михалковы. "Обращение к героям детства родителей – это очень показательный момент. Родители знакомят детей с культурой сказки, с тем, кто такие герои. Это хороший мотив для объединения поколений в одном герое", - сказала Надежда Михалкова. Стихи про дядю Стёпу, как и большинство произведений отечественных детских авторов, зачастую становятся началом знакомства детей с литературой, добавила Анна Михалкова. По ее словам, эти произведения хорошо ложатся на детское восприятие, понятны, сюжетны и образны. "Полагаю, поскольку дети всегда всеядны и по большому счету не знают разницы между хорошим и плохим контентом, они его потребляют целиком. Поэтому Дядя Стёпа – удачное начало, чтобы привить хороший вкус к литературе", - заключила Анна Михалкова. Премьера новогоднего шоу "Дядя Стёпа "Говорят: под Новый год…", приуроченного к 110-летию Сергея Михалкова, состоится 30 декабря в Москве. Героями представления станут персонажи произведений Михалкова.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20231105/kino-1907575829.html
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новости культуры, анна михалкова, сергей михалков, надежда михалкова
Культура, Новости культуры, Анна Михалкова, Сергей Михалков, Надежда Михалкова
Дядя Степа откроет детям путь к хорошим книгам, считают сестры Михалковы

Михалковы: Дядя Степа объединит поколения и откроет детям путь к хорошим книгам

© Fotolia / Tyler OlsonШкольники читают книги в библиотеке
Школьники читают книги в библиотеке - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© Fotolia / Tyler Olson
Школьники читают книги в библиотеке. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Персонаж Сергея Михалкова Дядя Стёпа в новогоднем шоу "Дядя Стёпа "Говорят: под Новый год…" объединит поколения детей и их родителей, а также сможет стать хорошим стартом знакомства юных зрителей с детской литературой, сообщили РИА Новости внучки известного писателя, актрисы Анна и Надежда Михалковы.
"Обращение к героям детства родителей – это очень показательный момент. Родители знакомят детей с культурой сказки, с тем, кто такие герои. Это хороший мотив для объединения поколений в одном герое", - сказала Надежда Михалкова.
Стихи про дядю Стёпу, как и большинство произведений отечественных детских авторов, зачастую становятся началом знакомства детей с литературой, добавила Анна Михалкова. По ее словам, эти произведения хорошо ложатся на детское восприятие, понятны, сюжетны и образны.
"Полагаю, поскольку дети всегда всеядны и по большому счету не знают разницы между хорошим и плохим контентом, они его потребляют целиком. Поэтому Дядя Стёпа – удачное начало, чтобы привить хороший вкус к литературе", - заключила Анна Михалкова.
Премьера новогоднего шоу "Дядя Стёпа "Говорят: под Новый год…", приуроченного к 110-летию Сергея Михалкова, состоится 30 декабря в Москве. Героями представления станут персонажи произведений Михалкова.
Читайте полный текст интервью >>>
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