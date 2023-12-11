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Михалкова рассказала о создателе Дяди Степы - РИА Новости, 11.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:34 11.12.2023 (обновлено: 10:57 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/mikhalkov-1915013727.html
Михалкова рассказала о создателе Дяди Степы
Михалкова рассказала о создателе Дяди Степы - РИА Новости, 11.12.2023
Михалкова рассказала о создателе Дяди Степы
Писатель Сергей Михалков был из поколения людей, для которых общественная жизнь была важнее личной, но в восприятии детей известный писатель всегда был просто... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T10:34
2023-12-11T10:57
культура
новости культуры
анна михалкова
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Писатель Сергей Михалков был из поколения людей, для которых общественная жизнь была важнее личной, но в восприятии детей известный писатель всегда был просто дедушкой, рассказала РИА Новости его внучка, актриса Анна Михалкова. Сергей Михалков - детский поэт, драматург, автор 200 басен, 40 сценариев к мультфильмам, 9 сборников стихотворений, а также гимнов Советского Союза и России. К его 110-летию приурочено новогоднее шоу "Дядя Стёпа: говорят под Новый год…", героями которого станут его известные персонажи. Премьера состоится в Москве 30 декабря. Авторами идеи выступили внучки писателя – Анна и Надежда. "Это было совершенно другое поколение! Дед был одним из тех людей, для которых общественная жизнь была намного важнее, чем любая семейная", - рассказала Михалкова. Она отметила, что виделись они достаточно редко, так как все занимались своей работой. Михалков приходил к ним в школу на встречу с детьми, как к обычным школьникам. "В советской школе, где я училась, ты переворачиваешь тетрадку обратной стороной, читаешь слова гимна и там написано - Сергей Михалков. А для тебя это просто дедушка. И чуда в этом нет. Поэтому не было такого, чтобы мы как-то особенно к этому относились или все собирались читать у камина стихи Михалкова", - отметила актриса. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20231211/stepa-1915006828.html
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новости культуры, анна михалкова, сергей михалков
Культура, Новости культуры, Анна Михалкова, Сергей Михалков
Михалкова рассказала о создателе Дяди Степы

Михалкова рассказала о важности общественной жизни для деда, писателя Михалкова

© РИА Новости / Рудольф Алфимов | Перейти в медиабанкСоветский писатель, поэт, баснописец, драматург, председатель правления Союза писателей РСФСР Сергей Владимирович Михалков
Советский писатель, поэт, баснописец, драматург, председатель правления Союза писателей РСФСР Сергей Владимирович Михалков - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Рудольф Алфимов
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Советский писатель, поэт, баснописец, драматург, председатель правления Союза писателей РСФСР Сергей Владимирович Михалков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Писатель Сергей Михалков был из поколения людей, для которых общественная жизнь была важнее личной, но в восприятии детей известный писатель всегда был просто дедушкой, рассказала РИА Новости его внучка, актриса Анна Михалкова.
Сергей Михалков - детский поэт, драматург, автор 200 басен, 40 сценариев к мультфильмам, 9 сборников стихотворений, а также гимнов Советского Союза и России. К его 110-летию приурочено новогоднее шоу "Дядя Стёпа: говорят под Новый год…", героями которого станут его известные персонажи. Премьера состоится в Москве 30 декабря. Авторами идеи выступили внучки писателя – Анна и Надежда.
"Это было совершенно другое поколение! Дед был одним из тех людей, для которых общественная жизнь была намного важнее, чем любая семейная", - рассказала Михалкова.
Она отметила, что виделись они достаточно редко, так как все занимались своей работой. Михалков приходил к ним в школу на встречу с детьми, как к обычным школьникам.
"В советской школе, где я училась, ты переворачиваешь тетрадку обратной стороной, читаешь слова гимна и там написано - Сергей Михалков. А для тебя это просто дедушка. И чуда в этом нет. Поэтому не было такого, чтобы мы как-то особенно к этому относились или все собирались читать у камина стихи Михалкова", - отметила актриса.
Читайте полный текст интервью >>>
Надежда и Анна Михалковы - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
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КультураНовости культурыАнна МихалковаСергей Михалков
 
 
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