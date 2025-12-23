Рейтинг детских новогодних представлений Москвы 2025/2026 >>

Эксперты проекта "Социальный навигатор" провели ежегодное исследование и выяснили, какие новогодние представления оказались лучшими в новом сезоне 2025/2026.

В рейтинг вошли 55 детских новогодних представлений, организованные на разных площадках Москвы. В топ лучших попали 15 программ, которые набрали от 11 баллов.