Рейтинг детских новогодних представлений Москвы 2025/2026
Эксперты проекта "Социальный навигатор" провели ежегодное исследование и выяснили, какие новогодние представления оказались лучшими в новом сезоне 2025/2026. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T12:45:00+03:00
