Рейтинг детских новогодних представлений Москвы 2025/2026 - РИА Новости, 23.12.2025
12:45 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/reyting-2063302068.html
Рейтинг детских новогодних представлений Москвы 2025/2026
Рейтинг детских новогодних представлений Москвы 2025/2026
Эксперты проекта "Социальный навигатор" провели ежегодное исследование и выяснили, какие новогодние представления оказались лучшими в новом сезоне 2025/2026. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T12:45:00+03:00
2025-12-23T12:45:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062656582_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_e7e393ed1dcea42c30655e30b49aaaa3.png
общество, москва, социальный навигатор, дети, детские вопросы, россия, новый год, рейтинг, елка, мосфильм, музей победы, сергей михалков, инфографика, дом союзов, новогодние представления для маленьких зрителей
Общество, Москва, Социальный навигатор, Дети, Детские вопросы, Россия, Новый год, Рейтинг, елка, Мосфильм, Музей Победы, Сергей Михалков, Дом союзов, Новогодние представления для маленьких зрителей

Рейтинг детских новогодних представлений Москвы 2025/2026

Эксперты проекта "Социальный навигатор" провели ежегодное исследование и выяснили, какие новогодние представления оказались лучшими в новом сезоне 2025/2026.
В рейтинг вошли 55 детских новогодних представлений, организованные на разных площадках Москвы. В топ лучших попали 15 программ, которые набрали от 11 баллов.
Методика рейтингования >>
Рейтинг детских новогодних представлений Москвы 2025/2026 >>
© 2025 МИА «Россия сегодня»
