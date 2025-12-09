Старые и добрые традиции: лучшие ретроелки для детей в Москве

С приближением длинных праздников в московских афишах появляются самые разные новогодние представления для детей. Сегодня рассказываем о спектаклях и шоу, которые отсылают нас к любимым традициям прошлого.

Елка в самом сердце столицы

© Фото предоставлено пресс-службой "Юбилейной елки в Колонном зале Дома Союзов" Елка в Колонном зале Дома Союзов © Фото предоставлено пресс-службой "Юбилейной елки в Колонном зале Дома Союзов" Елка в Колонном зале Дома Союзов

Одна из лучших детских елок в Москве многие десятилетия проходила в Колонном зале Дома Союзов – красивом белом зале с колоннами и роскошными люстрами. В этом году детский праздник здесь будет посвящен 90-летию первой Всесоюзной елки, которая прошла в 1936 году. Для тех, кто попадал сюда, это событие навсегда оставалось в памяти как что-то удивительное и невероятное. Представления Юбилейной Новогодней Елки пройдут с 24 декабря по 10 января. Гостей праздника встретит великолепная двенадцатиметровая ель, украшенная разноцветными огнями.

Организаторы сохранят атмосферу первой Всесоюзной елки, исторические и современные костюмы. А вот в представлении уже будут использоваться искусственный интеллект, 3D-технологии, трехметровые экраны в формате 360 градусов. На сцене появятся ИИ "Звездочка", она же аватар, и отважные герои семейной новогодней истории – Потешник и Улыбочка, которые побеждают цифровых вредителей Мистера Сбоя, Мистера Спама и Мистера Схлопа. Дети станут не просто зрителями, а соавторами сказки. Весь праздник будет сопровождать звучание живого симфонического оркестра "Новая эпоха".

В фойе Колонного зала детей будет ждать настоящая Арктика: ледяные фотозоны, снежное иглу, тематические кафе, а также встреча с 12 традиционными Дедами Морозами из разных регионов страны – от Калининграда – до Камчатки

Праздник с Дядей Степой

© Фото предоставлено компанией "М_фабрика детского контента" Новогоднее шоу "Дядя Степа" © Фото предоставлено компанией "М_фабрика детского контента" Новогоднее шоу "Дядя Степа"

Герой легендарной детской книжки Сергея Михалкова Дядя Степа – герой новогоднего представления, которое можно будет посмотреть с 28 декабря по 10 января на сцене спортивного комплекса "Арена Динамо". В этом году исполняется 90 лет самой книге, в честь этой даты создатели шоу обновили визуальную и сценическую композицию полюбившегося многим спектакля. В фойе появится зимний парк с лавочками, снеговиками и заснеженными аллеями.

На сцене с помощью новейших технологий, света и мультимедиа герои спектакля побывают на шоколадной фабрике, в поликлинике, зоопарке и других знакомых с детства местах, наполненных волшебством и теплом. По традиции в постановке будет задействовано более 40 артистов, включая актеров театра, цирка и мюзикла, каскадеров и акробатов, а также танцевальный шоу-балет.

Каждый эпизод шоу создан так, чтобы дети и взрослые почувствовали себя участниками действия: зрители смогут встретить любимых героев, увидеть, как оживают строки поэмы, и в финале сфотографироваться с самим Дядей Степой. Спектакль сопровождает живая музыка. На этой книге выросло не одно поколение, и такой спектакль, безусловно, объединит и детей, и родителей.

Рождественская сказка

© Фото предоставлено продюсерским центром "Интербал" Сказка "Новогодняя звезда" © Фото предоставлено продюсерским центром "Интербал" Сказка "Новогодняя звезда"

Сказку "Новая звезда" можно будет посмотреть в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя с 20 декабря по 11 января. Эта история рассказывает о том, что материальные блага, слава и исполнение всех желаний не всегда приносят истинное счастье. В центре повествования – юное дарование чей талант вызывает восторг у всех окружающих, но всеобщее восхищение не всегда идет во благо. По замыслу авторов, сказочный сюжет несет и просветительское начало: в ненавязчивой форме детям рассказывается не только о моральных нормах, дружбе и взаимопомощи, но и православных традициях. Перед началом гостей ждет анимационная программа.

Это мероприятие адресовано зрителям всех поколений. А поход на новогоднюю елку в этот зал в центре столицы стал для многих уже хорошей традиций. В праздник Рождества Христова 7 января представление всегда посещает Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В духе старины

© Фото предоставлено пресс-службой "Имперского Русского Балета" Представление "Дворянское Рождество" © Фото предоставлено пресс-службой "Имперского Русского Балета" Представление "Дворянское Рождество"

Проводником в мир чудес на "Дворянской елке" станет известный артист балета и руководитель "Имперского Русского Балета" Гедиминас Таранда. Спектакль можно будет посмотреть с 24 по 30 декабря и со 2 по 7 января в историческом особняке в центре Москвы – библиотеке имени Тургенева. Вместе с ведущим в театрально-интерактивном представлении примут участие профессиональные актеры, а также музыканты и артисты его труппы.

В разных залах особняка гостей встретят герои сказочной музыкальной страны. Зрители отправляются в увлекательный квест с играми, интеллектуальными заданиями и мастер-классами. В конце детей будет ждать сладкий стол с традиционным рождественским напитком и австрийскими вафлями. А взрослых – дегустация российско-французских сыров.

Хороводы на улице

© Фото предоставлено Театром кукол имени Образцова Представление "Новогодняя экспедиция. В поисках Огненного коня" © Фото предоставлено Театром кукол имени Образцова Представление "Новогодняя экспедиция. В поисках Огненного коня"

По давней традиции ни один новогодний праздник не обходится без хороводов вокруг елки. Тем увлекательнее, когда происходит это все еще на открытом воздухе. Легендарный театр кукол имени Образцова приглашает на новогоднее уличное шоу. "Новогодняя экспедиция. В поисках Огненного коня" будет проходить уже в четвертый раз в Образцовпарке около знаменитого здания театра. В шоу примут участие артисты, куклы и сами зрители. Показы будут проходить с 20 декабря по 11 января ежедневно, кроме 1 января.