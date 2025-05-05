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Сборник Михалкова "Не быть России покоренной!" выпустили к 80-летию Победы - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:35 05.05.2025 (обновлено: 16:36 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/pobeda-2015102620.html
Сборник Михалкова "Не быть России покоренной!" выпустили к 80-летию Победы
Сборник Михалкова "Не быть России покоренной!" выпустили к 80-летию Победы - РИА Новости, 05.05.2025
Сборник Михалкова "Не быть России покоренной!" выпустили к 80-летию Победы
Издательство "Малыш" выпустило сборник стихотворений Сергея Михалкова "Не быть России покоренной!" к 80-летию Победы, сообщили в пресс-службе издательской... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T16:35:00+03:00
2025-05-05T16:36:00+03:00
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александр маршал
дарья мороз
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Издательство "Малыш" выпустило сборник стихотворений Сергея Михалкова "Не быть России покоренной!" к 80-летию Победы, сообщили в пресс-службе издательской группы "Эксмо-АСТ". "Накануне 80-летия Великой Победы и в Год защитника Отечества издательство "Малыш" выпускает сборник стихотворений Сергея Михалкова "Не быть России покоренной!" и предоставляет возможность бесплатного доступа к аудиокниге", - говорится в сообщении. В роли чтецов выступили заслуженный артист Российской Федерации, музыкант Александр Маршал, заслуженная артистка Российской Федерации, актриса, режиссер Дарья Мороз и артист театра и кино Владислав Тирон, отметили в пресс-службе. В сборник вошли 80 стихотворений. В такой редакции сборник "Не быть России покоренной!" выходит впервые, добавили в издательстве. В бумажной версии атмосферу военной поэзии Михалкова подчеркивают иллюстрации Евгения Рачева, созданные для фронтовой газеты "Боевая тревога".
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россия, сергей михалков, александр маршал, дарья мороз, 80-летие победы в великой отечественной войне, новости культуры
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Сергей Михалков, Александр Маршал, Дарья Мороз, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Новости культуры
Сборник Михалкова "Не быть России покоренной!" выпустили к 80-летию Победы

Сборник стихов Михалкова "Не быть России покоренной!" выпустили к юбилею Победы

© Фото : пресс-служба издательской группы "Эксмо-АСТ"Обложка книги Сергея Михалкова "Не быть России покорённой!"
Обложка книги Сергея Михалкова Не быть России покорённой! - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : пресс-служба издательской группы "Эксмо-АСТ"
Обложка книги Сергея Михалкова "Не быть России покорённой!"
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Издательство "Малыш" выпустило сборник стихотворений Сергея Михалкова "Не быть России покоренной!" к 80-летию Победы, сообщили в пресс-службе издательской группы "Эксмо-АСТ".
«
"Накануне 80-летия Великой Победы и в Год защитника Отечества издательство "Малыш" выпускает сборник стихотворений Сергея Михалкова "Не быть России покоренной!" и предоставляет возможность бесплатного доступа к аудиокниге", - говорится в сообщении.
В роли чтецов выступили заслуженный артист Российской Федерации, музыкант Александр Маршал, заслуженная артистка Российской Федерации, актриса, режиссер Дарья Мороз и артист театра и кино Владислав Тирон, отметили в пресс-службе.
В сборник вошли 80 стихотворений. В такой редакции сборник "Не быть России покоренной!" выходит впервые, добавили в издательстве. В бумажной версии атмосферу военной поэзии Михалкова подчеркивают иллюстрации Евгения Рачева, созданные для фронтовой газеты "Боевая тревога".
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияСергей МихалковАлександр МаршалДарья Мороз80-летие Победы в Великой Отечественной войнеНовости культуры
 
 
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