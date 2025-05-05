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Сборник Михалкова "Не быть России покоренной!" выпустили к 80-летию Победы
Сборник Михалкова "Не быть России покоренной!" выпустили к 80-летию Победы - РИА Новости, 05.05.2025
Сборник Михалкова "Не быть России покоренной!" выпустили к 80-летию Победы
Издательство "Малыш" выпустило сборник стихотворений Сергея Михалкова "Не быть России покоренной!" к 80-летию Победы, сообщили в пресс-службе издательской... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T16:35:00+03:00
2025-05-05T16:35:00+03:00
2025-05-05T16:36:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Издательство "Малыш" выпустило сборник стихотворений Сергея Михалкова "Не быть России покоренной!" к 80-летию Победы, сообщили в пресс-службе издательской группы "Эксмо-АСТ". "Накануне 80-летия Великой Победы и в Год защитника Отечества издательство "Малыш" выпускает сборник стихотворений Сергея Михалкова "Не быть России покоренной!" и предоставляет возможность бесплатного доступа к аудиокниге", - говорится в сообщении. В роли чтецов выступили заслуженный артист Российской Федерации, музыкант Александр Маршал, заслуженная артистка Российской Федерации, актриса, режиссер Дарья Мороз и артист театра и кино Владислав Тирон, отметили в пресс-службе. В сборник вошли 80 стихотворений. В такой редакции сборник "Не быть России покоренной!" выходит впервые, добавили в издательстве. В бумажной версии атмосферу военной поэзии Михалкова подчеркивают иллюстрации Евгения Рачева, созданные для фронтовой газеты "Боевая тревога".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, сергей михалков, александр маршал, дарья мороз, 80-летие победы в великой отечественной войне, новости культуры
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Сборник Михалкова "Не быть России покоренной!" выпустили к 80-летию Победы
Сборник стихов Михалкова "Не быть России покоренной!" выпустили к юбилею Победы