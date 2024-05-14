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Биография Анны Михалковой

Биография Анны Михалковой - РИА Новости, 14.05.2024

Биография Анны Михалковой

Российская киноактриса, продюсер и телеведущая, заслуженная артистка России Анна Никитична Михалкова родилась 14 мая 1974 года в Москве. Старшая дочь... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T03:01

2024-05-14T03:01

2024-05-14T03:01

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Российская киноактриса, продюсер и телеведущая, заслуженная артистка России Анна Никитична Михалкова родилась 14 мая 1974 года в Москве. Старшая дочь кинорежиссера Никиты Михалкова. Прапрадедом Анны Михалковой был русский живописец и член Императорской Академии художеств Сергей Суриков, прадедом – народный художник РСФСР Петр Кончаловский, а дедушкой – поэт и прозаик, автор текстов Государственных гимнов СССР и России Сергей Михалков. В 1997 году окончила актерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), руководитель курса - Анатолий Ромашин. Затем поступила на юридический факультет МГИМО по специальности "международное право", но не окончила его.В кадре Анна начала появляться в раннем возрасте. Никита Михалков запечатлел детство будущей актрисы в документальном фильме "Анна. От 6 до 18". Картина представляет собой серию интервью в разном возрасте, где Никита Михалков задает Анне одни и те же вопросы, сравнивая, как с годами меняется мировоззрение девочки.Актриса дебютировала в кино в 1987 году, сыграв эпизодическую роль в фильме своего отца "Очи черные", снятом по мотивам рассказа Антона Чехова.В 1995 году она сыграла Зинаиду в мелодраме Романа Балаяна "Первая любовь" по повести Ивана Тургенева, а через год — Марью Антоновну в комедии Сергея Газарова "Ревизор" по произведению Николая Гоголя.В 1998 году Михалкова исполнила роль Дуняши в фильме Никиты Михалкова "Сибирский цирюльник". В 2011 году она вновь снялась у своего отца – в военной драме "Утомленные солнцем 2: Цитадель". Актриса исполнила главные роли в фильмах "Небо в алмазах" (1999), "Если завтра в поход" (2004), "Связь" (2006), "Скажи Лео" (2008), "Сумасшедшая помощь" (2009), "Жизнь и судьба" (2012), "Кококо" (2012), "Кукушечка" (2013), "Про любовь. Только для взрослых" (2017).Она также сыграла в фильмах "Лицо французской национальности" (2000), "Любовь и правда Федора Тютчева" (2003), "Изображая жертву" (2006), "Живи и помни" (2008), "Обитаемый остров" (2009), "Распутин" (2011), "Ледокол" (2016), "Годунов" (2018), "Заповедник" (2018).Всего фильмография актрисы насчитывает около 100 работ. Среди работ последних лет сериалы "Обычная женщина" (2018-2020), "Эпидемия" (2018), "Нежность" (2020-2024), "Вертинский" (2021), "Алиса не может ждать" (2022), "Ангелы района" (2024), фильмы "Повелитель ветра" (2023), "Чувства Анны" (2023), "Екатерина Великая" (2024) и др.Параллельно с актерской карьерой Анна занимается продюсированием. Первым ее самостоятельным проектом стал социальный триллер Леонида Рыбакова "Скажи Лео" (2008) о реальном и виртуальном мире. В 2009 году с режиссером Игорем Волошиным Михалкова выпустила драму "Я". Позже вышла мелодрама Алисы Хмельницкой и Резо Гигинеишвили "Без мужчин" (2010), где одну из главных ролей исполнила ее сестра Надежда. В 2014 году выпустила детский комедийный фильм "Федька" в сотворчестве с Любовью Андреевой. В 2017 году выступила продюсером фильма Надежды Михалковой "Проигранное место".В апреле 2015 Анна Михалкова дебютировала на театральной сцене, сыграв главную роль в спектакле "Как выдать маму замуж" по одноименной пьесе Олега и Владимира Пресняковых.С 2002 года является ведущей программы "Спокойной ночи, малыши!" на телеканале "Россия".Заслуженная артистка России (2019).Шестикратная обладательница премии "Золотой орел": в номинации "Лучшая женская роль в кино" за фильмы "Связь" (2006), "Любовь с акцентом" (2012), "Алиса не может ждать" (2023), "Чувства Анны" (2024) и в номинации "Лучшая женская роль на телевидении" – за работу в сериалах "Обычная женщина" (2018) и "Шторм" (2019), Обладательница кинопремии "Ника" за 2008 год в номинации "Лучшая женская роль второго плана" за фильм "Живи и помни".Лауреат российской национальной телевизионной премии за лучшие телепрограммы для детей "ТЭФИ-KIDS" в номинации "Ведущий телевизорной программы для детей" за 2019 год.Лауреат российской национальной телевизионной премии "ТЭФИ" в категории "Вечерний прайм" в номинации "Лучшая актриса телевизионного фильма/сериала" за 2019 год.Анна Михалкова замужем, у нее трое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, анна михалкова, россия, мгимо, вгик, сергей михалков, москва