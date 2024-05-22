Киностудия "Союзмультфильм" отметит 88-летие кинопоказами и квестами
"Союзмультфильм" отметит свое 88-летие 10 июня мероприятиями по всей стране
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВ мультимедийном парке развлечений "СоюзМультПарк"
В мультимедийном парке развлечений "СоюзМультПарк". Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Киностудия "Союзмультфильм" отметит 88-летие кинопоказами и квестами по всей стране, в рамках акции "Смотри за 1 рубль" зрители смогут увидеть в кинотеатрах страны эпизоды популярных мультсериалов "Оранжевая корова", "Чуч-Мяуч", "ЛудлВилль", "Умка", "Простоквашино" и "Ну, погоди! Каникулы", сообщили РИА Новости в её пресс-службе.
Киностудия "Союзмультфильм" отметит 88-летие 10 июня.
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"Яркую дату – 88-летие со дня основания - киностудия "Союзмультфильм" отметит серией мероприятий, которые охватят города по всей России. Так, присоединиться к празднованию можно будет, посетив специальные показы и познавательные квесты", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что 10 июня по всей стране пройдет акция "Смотри за 1 рубль", партнерами которой стали сети кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино". В рамках серии показов, которые можно будет посетить в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Челябинске, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Краснодаре, Новосибирске и Воронеже можно будет увидеть посвященные теме дня рождения эпизоды популярных мультсериалов "Оранжевая корова", "Чуч-Мяуч", "ЛудлВилль", "Умка", "Простоквашино" и "Ну, погоди! Каникулы".
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"Ярким событием каждого сеанса станет премьера короткометражки, созданной специально к юбилею студии. Лента "Крошки" покажет героев знаменитых мультфильмов "золотой коллекции" в детском возрасте. 45-минутные киносеансы, стоимостью 1 рубль, будут проходить с 10.00 до 21.00 – всего 11 сеансов", - уточнили в пресс-службе.
Кроме того, 10 июня стартует серия тематических квестов для всей семьи, которые можно будет пройти в девяти российских городах. Выполняя задания в специальном чат-боте, пользователи смогут бесплатно совершить увлекательную прогулку по городу вместе с героями "Союзмультфильма". Начиная с 10 июня принять участие в квестах смогут жители Калининграда, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Самары. Позже этот список пополнят Казань, Хабаровск, Краснодар, Курск и Якутск.
Еще одна акция стартует 1 июня в московском "Союзмультпарке" на ВДНХ. На протяжении 88 дней здесь будут проходить показы мультфильмов разных лет: от "Винни-Пуха" и "Варежки" до "Оранжевой коровы" и редких фестивальных анимационных картин, добавили на киностудии.
Председатель Совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева отметила, что "Союзмультфильм" - старейшая российская киностудия, которая и в XXI веке продолжает свое стремительное развитие, создавая новые невероятные миры, где неизменно царят добро, дружба, семейный уют, взаимоподдержка и творчество, так было десятки лет назад, так есть сейчас, и эти же ценности будут неизменны для Киностудии и в будущем.
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"88 лет – символичная дата, эти два знака "бесконечность" символизируют бескрайнюю мультвселенную "Союзмультфильма". Поколения людей выросли вместе с героями киностудии, и мы хотим, чтобы наши зрители вместе с нами разделили радость от празднования дня рождения – для этого в течение всего года мы будем проводить множество мероприятий", - сказала Слащава, слова которой приводит пресс-служба.
Она добавила, что непосредственно в день рождения "Союзмультфильма" 10 июня, пройдет показ самого первого анимационного фильма киностудии "В Африке жарко", созданного режиссерами Дмитрием Бабиченко и Александром Беляковым по сценарию Сергея Михалкова. В мероприятии примут участие сотрудники "Союзмультфильма" разных лет.