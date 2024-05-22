https://ria.ru/20240522/soyuzmultfilm-1947615028.html

Киностудия "Союзмультфильм" отметит 88-летие кинопоказами и квестами

Киностудия "Союзмультфильм" отметит 88-летие кинопоказами и квестами - РИА Новости, 22.05.2024

Киностудия "Союзмультфильм" отметит 88-летие кинопоказами и квестами

Киностудия "Союзмультфильм" отметит 88-летие кинопоказами и квестами по всей стране, в рамках акции "Смотри за 1 рубль" зрители смогут увидеть в кинотеатрах... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T11:58

2024-05-22T11:58

2024-05-22T11:58

культура

нижний новгород

калининград

краснодар

юлиана слащева

сергей михалков

союзмультфильм

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Киностудия "Союзмультфильм" отметит 88-летие кинопоказами и квестами по всей стране, в рамках акции "Смотри за 1 рубль" зрители смогут увидеть в кинотеатрах страны эпизоды популярных мультсериалов "Оранжевая корова", "Чуч-Мяуч", "ЛудлВилль", "Умка", "Простоквашино" и "Ну, погоди! Каникулы", сообщили РИА Новости в её пресс-службе. Киностудия "Союзмультфильм" отметит 88-летие 10 июня. "Яркую дату – 88-летие со дня основания - киностудия "Союзмультфильм" отметит серией мероприятий, которые охватят города по всей России. Так, присоединиться к празднованию можно будет, посетив специальные показы и познавательные квесты", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что 10 июня по всей стране пройдет акция "Смотри за 1 рубль", партнерами которой стали сети кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино". В рамках серии показов, которые можно будет посетить в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Челябинске, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Краснодаре, Новосибирске и Воронеже можно будет увидеть посвященные теме дня рождения эпизоды популярных мультсериалов "Оранжевая корова", "Чуч-Мяуч", "ЛудлВилль", "Умка", "Простоквашино" и "Ну, погоди! Каникулы". "Ярким событием каждого сеанса станет премьера короткометражки, созданной специально к юбилею студии. Лента "Крошки" покажет героев знаменитых мультфильмов "золотой коллекции" в детском возрасте. 45-минутные киносеансы, стоимостью 1 рубль, будут проходить с 10.00 до 21.00 – всего 11 сеансов", - уточнили в пресс-службе. Кроме того, 10 июня стартует серия тематических квестов для всей семьи, которые можно будет пройти в девяти российских городах. Выполняя задания в специальном чат-боте, пользователи смогут бесплатно совершить увлекательную прогулку по городу вместе с героями "Союзмультфильма". Начиная с 10 июня принять участие в квестах смогут жители Калининграда, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Самары. Позже этот список пополнят Казань, Хабаровск, Краснодар, Курск и Якутск. Еще одна акция стартует 1 июня в московском "Союзмультпарке" на ВДНХ. На протяжении 88 дней здесь будут проходить показы мультфильмов разных лет: от "Винни-Пуха" и "Варежки" до "Оранжевой коровы" и редких фестивальных анимационных картин, добавили на киностудии. Председатель Совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева отметила, что "Союзмультфильм" - старейшая российская киностудия, которая и в XXI веке продолжает свое стремительное развитие, создавая новые невероятные миры, где неизменно царят добро, дружба, семейный уют, взаимоподдержка и творчество, так было десятки лет назад, так есть сейчас, и эти же ценности будут неизменны для Киностудии и в будущем. "88 лет – символичная дата, эти два знака "бесконечность" символизируют бескрайнюю мультвселенную "Союзмультфильма". Поколения людей выросли вместе с героями киностудии, и мы хотим, чтобы наши зрители вместе с нами разделили радость от празднования дня рождения – для этого в течение всего года мы будем проводить множество мероприятий", - сказала Слащава, слова которой приводит пресс-служба. Она добавила, что непосредственно в день рождения "Союзмультфильма" 10 июня, пройдет показ самого первого анимационного фильма киностудии "В Африке жарко", созданного режиссерами Дмитрием Бабиченко и Александром Беляковым по сценарию Сергея Михалкова. В мероприятии примут участие сотрудники "Союзмультфильма" разных лет.

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https://ria.ru/20240115/soyuzmultfilm-1921380288.html

https://ria.ru/20240408/multfilmy-1938508009.html

https://ria.ru/20240130/mosfilm-1924286103.html

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нижний новгород, калининград, краснодар, юлиана слащева, сергей михалков, союзмультфильм