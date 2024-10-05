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Воробьев открыл новую сцену школьного театра в Жуковском - РИА Новости, 05.10.2024
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15:43 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/vorobev-1976523118.html
Воробьев открыл новую сцену школьного театра в Жуковском
Воробьев открыл новую сцену школьного театра в Жуковском - РИА Новости, 05.10.2024
Воробьев открыл новую сцену школьного театра в Жуковском
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в День учителя принял участие в торжественной церемонии открытия новой сцены школьного театра при МБОУ "Средняя... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T15:43
2024-10-05T15:43
россия
московская область (подмосковье)
жуковский
андрей воробьев
никита михалков
ольга любимова
национальный фонд поддержки правообладателей
общество
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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 5 окт - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в День учителя принял участие в торжественной церемонии открытия новой сцены школьного театра при МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10" города Жуковского, передает корреспондент РИА Новости. "Однажды Никита Сергеевич (Михалков - ред.) обратился с идеей и особо отметил важность школьных театров. Школьный театр, для того чтобы он был, конечно, нужны какие-то средства. Это может быть 5 или 15 миллионов. Но согласитесь, что никакой школьный театр не работает без наставника, без его вдохновителя. И у нас, в Московской области, это движение очень распространено. Огромное количество театров, школ, они готовы состязаться и реализовывать свои самые смелые идеи", - сказал Воробьев в ходе церемонии. Совместно с губернатором в открытии приняли участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр культуры РФ Ольга Любимова, а также идеолог и инициатор проекта, председатель попечительского совета Национального фонда поддержки правообладателей (НФПП), народный артист России Никита Михалков. "Всегда это (организация школьных постановок - ред.) происходило инфраструктурно в тяжелейших условиях, кто-то справлялся с помощью спортивных залов, у кого-то какие-то были свои маленькие, скромные пространства. И вот прекрасно, когда школьная инфраструктура развивается таким образом, в сторону творчества, в сторону возможности развивать все свои таланты и показывать все свои способности, и не только актерские, но и ораторское искусство, а кто-то захочет состояться как художник по свету или костюму, или будущий режиссер", - сказала Любимова журналистам. В рамках мероприятия детский коллектив Образцовой театральной студии ШЭСТ под руководством Елены Жихаревой показал гостям спектакль "Зайка-зазнайка" по пьесе Сергея Михалкова. По данным пресс-службы НФПП, новое театральное пространство для детей — часть проекта Национального фонда поддержки правообладателей по созданию и развитию школьных театров в РФ. Фонд предоставил школьному театру в Жуковском специальное мультимедийное оборудование, а также комплект декораций и костюмов. В дальнейшем планируется развивать подобные инициативы и в других российских школах. В субботу по всей России традиционно отмечается профессиональный праздник педагогов - День учителя.
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россия, московская область (подмосковье), жуковский, андрей воробьев, никита михалков, ольга любимова, национальный фонд поддержки правообладателей, общество
Россия, Московская область (Подмосковье), Жуковский, Андрей Воробьев, Никита Михалков, Ольга Любимова, Национальный фонд поддержки правообладателей, Общество
Воробьев открыл новую сцену школьного театра в Жуковском

Губернатор Подмосковья Воробьев открыл новую сцену школьного театра в Жуковском

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 5 окт - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в День учителя принял участие в торжественной церемонии открытия новой сцены школьного театра при МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10" города Жуковского, передает корреспондент РИА Новости.
"Однажды Никита Сергеевич (Михалков - ред.) обратился с идеей и особо отметил важность школьных театров. Школьный театр, для того чтобы он был, конечно, нужны какие-то средства. Это может быть 5 или 15 миллионов. Но согласитесь, что никакой школьный театр не работает без наставника, без его вдохновителя. И у нас, в Московской области, это движение очень распространено. Огромное количество театров, школ, они готовы состязаться и реализовывать свои самые смелые идеи", - сказал Воробьев в ходе церемонии.
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Совместно с губернатором в открытии приняли участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр культуры РФ Ольга Любимова, а также идеолог и инициатор проекта, председатель попечительского совета Национального фонда поддержки правообладателей (НФПП), народный артист России Никита Михалков.
"Всегда это (организация школьных постановок - ред.) происходило инфраструктурно в тяжелейших условиях, кто-то справлялся с помощью спортивных залов, у кого-то какие-то были свои маленькие, скромные пространства. И вот прекрасно, когда школьная инфраструктура развивается таким образом, в сторону творчества, в сторону возможности развивать все свои таланты и показывать все свои способности, и не только актерские, но и ораторское искусство, а кто-то захочет состояться как художник по свету или костюму, или будущий режиссер", - сказала Любимова журналистам.
В рамках мероприятия детский коллектив Образцовой театральной студии ШЭСТ под руководством Елены Жихаревой показал гостям спектакль "Зайка-зазнайка" по пьесе Сергея Михалкова.
По данным пресс-службы НФПП, новое театральное пространство для детей — часть проекта Национального фонда поддержки правообладателей по созданию и развитию школьных театров в РФ. Фонд предоставил школьному театру в Жуковском специальное мультимедийное оборудование, а также комплект декораций и костюмов. В дальнейшем планируется развивать подобные инициативы и в других российских школах.
В субботу по всей России традиционно отмечается профессиональный праздник педагогов - День учителя.
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РоссияМосковская область (Подмосковье)ЖуковскийАндрей ВоробьевНикита МихалковОльга ЛюбимоваНациональный фонд поддержки правообладателейОбщество
 
 
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