https://ria.ru/20241005/vorobev-1976523118.html

Воробьев открыл новую сцену школьного театра в Жуковском

Воробьев открыл новую сцену школьного театра в Жуковском - РИА Новости, 05.10.2024

Воробьев открыл новую сцену школьного театра в Жуковском

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в День учителя принял участие в торжественной церемонии открытия новой сцены школьного театра при МБОУ "Средняя... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T15:43

2024-10-05T15:43

2024-10-05T15:43

россия

московская область (подмосковье)

жуковский

андрей воробьев

никита михалков

ольга любимова

национальный фонд поддержки правообладателей

общество

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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 5 окт - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в День учителя принял участие в торжественной церемонии открытия новой сцены школьного театра при МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10" города Жуковского, передает корреспондент РИА Новости. "Однажды Никита Сергеевич (Михалков - ред.) обратился с идеей и особо отметил важность школьных театров. Школьный театр, для того чтобы он был, конечно, нужны какие-то средства. Это может быть 5 или 15 миллионов. Но согласитесь, что никакой школьный театр не работает без наставника, без его вдохновителя. И у нас, в Московской области, это движение очень распространено. Огромное количество театров, школ, они готовы состязаться и реализовывать свои самые смелые идеи", - сказал Воробьев в ходе церемонии. Совместно с губернатором в открытии приняли участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр культуры РФ Ольга Любимова, а также идеолог и инициатор проекта, председатель попечительского совета Национального фонда поддержки правообладателей (НФПП), народный артист России Никита Михалков. "Всегда это (организация школьных постановок - ред.) происходило инфраструктурно в тяжелейших условиях, кто-то справлялся с помощью спортивных залов, у кого-то какие-то были свои маленькие, скромные пространства. И вот прекрасно, когда школьная инфраструктура развивается таким образом, в сторону творчества, в сторону возможности развивать все свои таланты и показывать все свои способности, и не только актерские, но и ораторское искусство, а кто-то захочет состояться как художник по свету или костюму, или будущий режиссер", - сказала Любимова журналистам. В рамках мероприятия детский коллектив Образцовой театральной студии ШЭСТ под руководством Елены Жихаревой показал гостям спектакль "Зайка-зазнайка" по пьесе Сергея Михалкова. По данным пресс-службы НФПП, новое театральное пространство для детей — часть проекта Национального фонда поддержки правообладателей по созданию и развитию школьных театров в РФ. Фонд предоставил школьному театру в Жуковском специальное мультимедийное оборудование, а также комплект декораций и костюмов. В дальнейшем планируется развивать подобные инициативы и в других российских школах. В субботу по всей России традиционно отмечается профессиональный праздник педагогов - День учителя.

https://ria.ru/20241005/sobjanin-1976485223.html

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московская область (подмосковье)

жуковский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, московская область (подмосковье), жуковский, андрей воробьев, никита михалков, ольга любимова, национальный фонд поддержки правообладателей, общество