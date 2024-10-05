Воробьев открыл новую сцену школьного театра в Жуковском
Губернатор Подмосковья Воробьев открыл новую сцену школьного театра в Жуковском
© Фотохост-агентство РИА Новости
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 5 окт - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в День учителя принял участие в торжественной церемонии открытия новой сцены школьного театра при МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10" города Жуковского, передает корреспондент РИА Новости.
"Однажды Никита Сергеевич (Михалков - ред.) обратился с идеей и особо отметил важность школьных театров. Школьный театр, для того чтобы он был, конечно, нужны какие-то средства. Это может быть 5 или 15 миллионов. Но согласитесь, что никакой школьный театр не работает без наставника, без его вдохновителя. И у нас, в Московской области, это движение очень распространено. Огромное количество театров, школ, они готовы состязаться и реализовывать свои самые смелые идеи", - сказал Воробьев в ходе церемонии.
Совместно с губернатором в открытии приняли участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр культуры РФ Ольга Любимова, а также идеолог и инициатор проекта, председатель попечительского совета Национального фонда поддержки правообладателей (НФПП), народный артист России Никита Михалков.
"Всегда это (организация школьных постановок - ред.) происходило инфраструктурно в тяжелейших условиях, кто-то справлялся с помощью спортивных залов, у кого-то какие-то были свои маленькие, скромные пространства. И вот прекрасно, когда школьная инфраструктура развивается таким образом, в сторону творчества, в сторону возможности развивать все свои таланты и показывать все свои способности, и не только актерские, но и ораторское искусство, а кто-то захочет состояться как художник по свету или костюму, или будущий режиссер", - сказала Любимова журналистам.
В рамках мероприятия детский коллектив Образцовой театральной студии ШЭСТ под руководством Елены Жихаревой показал гостям спектакль "Зайка-зазнайка" по пьесе Сергея Михалкова.
По данным пресс-службы НФПП, новое театральное пространство для детей — часть проекта Национального фонда поддержки правообладателей по созданию и развитию школьных театров в РФ. Фонд предоставил школьному театру в Жуковском специальное мультимедийное оборудование, а также комплект декораций и костюмов. В дальнейшем планируется развивать подобные инициативы и в других российских школах.
В субботу по всей России традиционно отмечается профессиональный праздник педагогов - День учителя.