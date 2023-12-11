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Дядя Степа может стать отечественным супергероем, считают Михалковы - РИА Новости, 11.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:53 11.12.2023 (обновлено: 10:56 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/stepa-1915006828.html
Дядя Степа может стать отечественным супергероем, считают Михалковы
Дядя Степа может стать отечественным супергероем, считают Михалковы - РИА Новости, 11.12.2023
Дядя Степа может стать отечественным супергероем, считают Михалковы
Известный герой стихов Сергея Михалкова Дядя Стёпа, ставший главным персонажем новогоднего шоу "Дядя Стёпа "Говорят: под Новый год…", может стать отечественным... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T09:53
2023-12-11T10:56
культура
новости культуры
сергей михалков
надежда михалкова
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Известный герой стихов Сергея Михалкова Дядя Стёпа, ставший главным персонажем новогоднего шоу "Дядя Стёпа "Говорят: под Новый год…", может стать отечественным супергероем, заявили РИА Новости внучки известного писателя, актрисы Анна и Надежда Михалковы. "Дядя Стёпа – не только ретро персонаж. Чем он не супергерой? Он помогает и спасает - то, чем должны заниматься супергерои. Его суперсила в том, что он великан. Плюс ко всему, он действительно большой друг детей", - рассказала Анна Михалкова. По ее словам, он может стать "некой альтернативой" популярным сейчас голливудским супергероям, однако цели их заменить создатели шоу перед собой не ставят. "Мы возрождаем Дядю Стёпу не потому, что хотим сместить уже существующих героев. Это ни в коем случае не попытка замещения", - подчеркнула Надежда Михалкова. Также она добавила, что при создании шоу они руководствовались желанием на плодотворной почве, понятной родителям, донести до детей известного героя детской литературы, чтобы о нем услышали маленькие зрители и полюбили его. Премьера новогоднего шоу "Дядя Стёпа "Говорят: под Новый год…", приуроченного к 110-летию Сергея Михалкова, состоится 30 декабря в Москве. Героями представления станут персонажи стихов Михалкова.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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новости культуры, сергей михалков, надежда михалкова, анна михалкова
Культура, Новости культуры, Сергей Михалков, Надежда Михалкова, Анна Михалкова
Дядя Степа может стать отечественным супергероем, считают Михалковы

Анна и Надежда Михалковы: Дядя Степа делает то, чем занимаются супергерои

© Фото : сестры МихалковыНадежда и Анна Михалковы
Надежда и Анна Михалковы - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© Фото : сестры Михалковы
Надежда и Анна Михалковы. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Известный герой стихов Сергея Михалкова Дядя Стёпа, ставший главным персонажем новогоднего шоу "Дядя Стёпа "Говорят: под Новый год…", может стать отечественным супергероем, заявили РИА Новости внучки известного писателя, актрисы Анна и Надежда Михалковы.
"Дядя Стёпа – не только ретро персонаж. Чем он не супергерой? Он помогает и спасает - то, чем должны заниматься супергерои. Его суперсила в том, что он великан. Плюс ко всему, он действительно большой друг детей", - рассказала Анна Михалкова.
По ее словам, он может стать "некой альтернативой" популярным сейчас голливудским супергероям, однако цели их заменить создатели шоу перед собой не ставят.
"Мы возрождаем Дядю Стёпу не потому, что хотим сместить уже существующих героев. Это ни в коем случае не попытка замещения", - подчеркнула Надежда Михалкова. Также она добавила, что при создании шоу они руководствовались желанием на плодотворной почве, понятной родителям, донести до детей известного героя детской литературы, чтобы о нем услышали маленькие зрители и полюбили его.
Премьера новогоднего шоу "Дядя Стёпа "Говорят: под Новый год…", приуроченного к 110-летию Сергея Михалкова, состоится 30 декабря в Москве. Героями представления станут персонажи стихов Михалкова.
Читайте полный текст интервью >>>
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