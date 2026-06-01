13:52 01.06.2026 (обновлено: 14:22 01.06.2026)
В Москве открылась выставка, посвященная 90-летию поэмы "Дядя Степа"

Выставку к 90-летию выхода поэмы "Дядя Степа" Сергея Михалкова открыли в Москве

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАктер Александр Давыдов и вдова Сергея Михалкова Юлия Субботина-Михалкова на открытии литературно-художественной выставки "В доме восемь дробь один..."
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Выставка "В доме восемь дробь один…", посвященная 90-летию со дня выхода первого издания поэмы Сергея Михалкова "Дядя Степа", открылась на Гоголевском бульваре в Москве в День защиты детей.
  • На выставке представлены иллюстрации, созданные более чем 20 советскими и российскими художниками, графиками, карикатуристами, плакатистами и мультипликаторами.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Выставка "В доме восемь дробь один…", посвященная 90-летию со дня выхода первого издания поэмы Сергея Михалкова "Дядя Степа", открылась на Гоголевском бульваре в Москве в День защиты детей, передает корреспондент РИА Новости.
Международный день защиты детей отмечается 1 июня.
"Когда поэме "Дядя Степа" исполнилось 90 лет, мы решили вспомнить всех художников, которых смогли найти, кто когда бы то ни было иллюстрировал эту книгу. Выставка, нам кажется, получилась очень информативная, красивая, хочется всех вспомнить поименно", - отметила во время открытия выставки супруга писателя Юлия Субботина-Михалкова.
Она напомнила, что Михалков старался писать так, чтобы его произведения были понятны и детям, и взрослым, а его целью было воспитать в людях доброту, честность и любовь к родине.
На выставке "В доме восемь дробь один…" представлены иллюстрации, созданные советскими и российскими художниками, графиками, карикатуристами, плакатистами и мультипликаторами. Среди них – Аминадав Каневский, Герман Мазурин, Владимир Сутеев, Евгений Мигунов, Константин Ротов, Леонид Шварцман, Федор Лемкуль, Ювеналий Коровин - всего более 20 художников.
Свою самую известную поэму Сергей Михалков написал во время работы пионервожатым в подмосковном детском лагере: история понравилась редактору журнала "Пионер", ее напечатали в ближайшем номере, не дожидаясь иллюстраций. Вместо них произведение сопровождалось фотографиями самого автора. Год спустя, в 1936 году, "Дядя Степа" впервые вышел отдельным изданием с рисунками художника Аминадава Каневского.
Идея выставки принадлежит супруге Сергея Михалкова, куратору литературного проекта Российского фонда культуры "Сегодня – дети, завтра – народ" Юлии Субботиной-Михалковой.
Проект был подготовлен Общероссийской общественно-государственной организацией "Российский фонд культуры" при участии министерства культуры России. Партнером проекта выступило Российское военно-историческое общество.
