https://ria.ru/20250612/putin-2022524498.html
Путин перефразировал Михалкова, говоря о воспитании детей
Путин перефразировал Михалкова, говоря о воспитании детей - РИА Новости, 12.06.2025
Путин перефразировал Михалкова, говоря о воспитании детей
Президент России Владимир Путин заявил о сложности и ответственности работы с детьми, перефразировав слова детского писателя Сергей Михалкова "сегодня дети -... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T17:23:00+03:00
2025-06-12T17:23:00+03:00
2025-06-12T17:46:00+03:00
россия
сергей михалков
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022526573_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_2677aa1003fd0a5ea320aafff031aa47.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о сложности и ответственности работы с детьми, перефразировав слова детского писателя Сергей Михалкова "сегодня дети - завтра граждане". Президент в День России встретился в Кремле с участниками программы "Время героев". "Замечательный детский писатель Сергей Михалков сказал как-то очень хорошие слова: "сегодня ребенок - завтра гражданин", "сегодня дети - завтра граждане". Это, наверное, самая сложная и самая ответственная работа - работа с детьми", - сказал глава государства, перефразируя слова Михалкова "Сегодня дети - завтра народ!".
https://ria.ru/20250601/deti-2020355102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022526573_152:0:2881:2047_1920x0_80_0_0_11bc7f482fc6f5b910f8a39ca6a67814.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей михалков, владимир путин, общество
Россия, Сергей Михалков, Владимир Путин, Общество
Путин перефразировал Михалкова, говоря о воспитании детей
Путин заявил об ответственности работы с детьми, перефразировав слова Михалкова