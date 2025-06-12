https://ria.ru/20250612/putin-2022524498.html

Путин перефразировал Михалкова, говоря о воспитании детей

Путин перефразировал Михалкова, говоря о воспитании детей - РИА Новости, 12.06.2025

Путин перефразировал Михалкова, говоря о воспитании детей

Президент России Владимир Путин заявил о сложности и ответственности работы с детьми, перефразировав слова детского писателя Сергей Михалкова "сегодня дети -... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T17:23:00+03:00

2025-06-12T17:23:00+03:00

2025-06-12T17:46:00+03:00

россия

сергей михалков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о сложности и ответственности работы с детьми, перефразировав слова детского писателя Сергей Михалкова "сегодня дети - завтра граждане". Президент в День России встретился в Кремле с участниками программы "Время героев". "Замечательный детский писатель Сергей Михалков сказал как-то очень хорошие слова: "сегодня ребенок - завтра гражданин", "сегодня дети - завтра граждане". Это, наверное, самая сложная и самая ответственная работа - работа с детьми", - сказал глава государства, перефразируя слова Михалкова "Сегодня дети - завтра народ!".

https://ria.ru/20250601/deti-2020355102.html

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россия, сергей михалков, владимир путин, общество