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Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ)

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) - РИА Новости, 21.02.2023

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ)

Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T15:41

2023-02-21T15:41

2023-02-21T15:41

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Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и, после вступления в силу, заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Параллельно с подписанием Договора российская сторона выступила с односторонним заявлением по противоракетной обороне.Новое соглашение по СНВ было выработано на строго паритетной основе в соответствии с принципом равной и неделимой безопасности.Договор предусматривал реальные, проверяемые и необратимые сокращения стратегических наступательных вооружений. В результате таких сокращений имеющиеся у сторон суммарные количества средств СНВ через семь лет после вступления Договора в силу (к февралю 2018 года) и в дальнейшем не должны превышать:Эксперты отмечали, что юридическое ограничение числа зарядов в 1550 единиц не будет соответствовать их фактическому числу. Это было связано с тем, что договор устанавливал новые правила зачета ядерных зарядов за тяжелыми бомбардировщиками, за каждым из которых теперь числится один заряд. При этом фактическое число зарядов, которые может нести бомбардировщик, составляет в зависимости от типа от 12 до 24 ракет или бомб. Таким образом, реальное число боевых зарядов для каждой из сторон будет составлять примерно 2100 для России, и около 2400 для США, располагающих несколько большим числом тяжелых машин. Данный разрыв должен был сокращаться по мере вывода американских бомбардировщиков B-1B из состава ядерных сил и их переоборудования под неядерные вооружения, которое исключает применение с них ядерного оружия без длительного обратного переоборудования. В отличие от СНВ-1, в этом договоре отсутствуют ограничения на площадь и число районов боевого дежурства подвижных грунтовых ракетных комплексов (типа "Тополь", "Тополь-М", "Ярс").Стороны свободны в определении структуры ядерной триады (совокупность носителей воздушного, морского и наземного базирования), и могут развертывать новые типы ракет и других носителей, уведомляя друг друга.В договоре отсутствуют ограничения на развертывание ракет наземного базирования с разделяющимися головными частями индивидуального наведения (РГЧ ИН).Договор запрещает базирование СНВ вне национальных территорий сторон.Договор не ограничивает развитие систем ПРО США, признавая лишь существование взаимосвязи между оборонительными и наступательными вооружениями.Помимо Договора, стороны подписали протокол к нему, который расшифровывает термины договора и устанавливает новые процедуры контроля за его выполнением.22 декабря 2010 года Договор СНВ ратифицировал сенат конгресса США. 25 января 2011 года Договор ратифицировала Госдума, 26 января – Совет Федерации ФС РФ. 5 февраля 2011 года глава МИД РФ Сергей Лавров и глава госдепартамента США Хиллари Клинтон обменялись в Мюнхене ратификационными грамотами Договора, и он вступил в силу. Он получил неофициальное название СНВ-3. Документ был рассчитан на 10 лет с возможной пролонгацией по взаимной договоренности сторон на пять лет. Для решения вопросов практической реализации Договора создана Двусторонняя консультативная комиссия (ДКК), которая собирается два раза в год. К настоящему времени состоялось 18 сессий ДКК, последняя прошла в ноябре 2019 года в Женеве (Швейцария).К 5 февраля 2018 года (контрольной дате по договору) Россия свои обязательства по сокращению СНВ выполнила полностью. По состоянию на эту дату российский суммарный потенциал СНВ составил:США при наступлении контрольной даты тоже заявили о достижении согласованных суммарных количественных уровней СНВ. Однако выход на установленные Договором показатели был достигнут американской стороной в том числе за счет нелегитимного одностороннего исключения из засчета части американских СНВ, объявленных "переоборудованными". Речь идет о 56 пусковых установках БРПЛ "Трайдент-II" и 41 тяжелом бомбардировщике В-52Н. США также отказались включать в засчет по ДСНВ четыре шахтные пусковые установки МБР, предназначенные для обучения, которые американцы переименовали в не предусмотренную Договором категорию "учебных шахт". По данным МИД РФ, с учетом этих средств превышение США разрешенного Договором суммарного количества ТБ и ПУ МБР и БРПЛ составляет 101 единицу.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение должно было истечь в феврале 2021 года.С 2018 года Российская Федерация неоднократно ставила вопрос о необходимости приступить к обсуждению продления действия Договора о СНВ после 5 февраля 2021 года. Администрация Дональда Трампа считала, что в текущем виде оно не отвечает интересам Вашингтона. Белый дом настаивал на выработке нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но с дополнительными условиями.Москва предлагала пролонгировать договор без каких-либо условий с заморозкой имеющихся ядерных арсеналов, но Трамп отверг эту инициативу.В декабре Россия добровольно ввела в сферу действия ДСНВ гиперзвуковую систему "Авангард". 16 октября 2020 года президент России Владимир Путин предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) без всяких условий на год. В начале января 2021 года советник избранного президента США Джо Байдена заявил о готовности вести переговоры с Россией и в кратчайшие сроки договориться о продлении Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. 26 января Путин и Байден в ходе телефонного разговора подтвердили намерение в ближайшие дни завершить все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование договора. В этот же день замглавы МИД Сергей Рябков и посол США в России Джон Салливан обменялись нотами, которые зафиксировали договоренности о пятилетнем продлении ДСНВ-3. 26 января президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение о продлении договора СНВ-3. 27 января обе палаты Федерального собрания проголосовали за продление ДСНВ-3. 29 января президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения, продлевающего на пять лет действие СНВ-3. 3 февраля Россия и США обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3.В российском МИД отметили, что договор "будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений, дополнений, до 5 февраля 2026 года". Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине.Как заявляли в Госдепартаменте США, Вашингтон готов рассмотреть возможность нового раунда стратегического диалога с Россией, но хочет доказательств ее добросовестного подхода. При этом замглавы делегации России на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов сообщал, что Россия не получала от США конкретных предложений по возобновлению переговоров о договоре, который должен будет заменить этот договор в 2026 году. В конце января 2023 года Госдепартамент США обвинил Москву в блокировании американских инспекций по ДСНВ на свои стратегические объекты. В российском МИДе отметили, что США странно требовать от России возобновления мероприятий, когда Киев пытался ударить по объектам дальней авиации при непосредственном военно-техническом и разведывательно-информационном участии Вашингтона. Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявлял, что Россия сохраняет приверженность ДСНВ, соблюдает все установленные количественные и качественные ограничения и продолжает информационный обмен. Он подчеркнул, что США, осуществляя фронтальное сдерживание Москвы, нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности. Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя ситуацию, отметил, что Москва сохраняет приверженность целям ДСНВ и считает его полезным инструментом в сфере стратегической стабильности. Он подчеркнул, что Россия безукоризненно соблюдает положения договора – в отличие от Вашингтона, который нелегитимно вывел из-под его действия более сотни стратегических вооружений.В свою очередь заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс заявила, что Вашингтон готов к диалогу с Москвой по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).По словам дипломата, реализация соглашения крайне важна для национальной безопасности Соединенных Штатов.21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ. При этом он подчеркнул, что Москва не выходит из договора.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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