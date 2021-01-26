https://ria.ru/20210126/ratifikatsiya-1594711490.html
Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о продлении ДСНВ
Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о продлении ДСНВ
Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму на ратификацию соглашение о продлении договора СНВ-3, следует из базы данных Госдумы. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T22:28
2021-01-26T22:28
2021-01-26T22:55
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму на ратификацию соглашение о продлении договора СНВ-3, следует из базы данных Госдумы.Предполагается, что закон вступит в силу со дня его официального опубликования.Госдума РФ рассмотрит проект о продлении ДСНВ на пленарном заседании в среду, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.В пояснительной записке отмечается, что договор распространяется на существующие типы тяжелых бомбардировщиков (ТБ), межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), в том числе МБР и БРПЛ в неядерном оснащении в случае их создания, а также пусковые установки (ПУ) МБР и БРПЛ.Договором, вступившим в силу в 2011 году, предусматривается, что имеющиеся у сторон суммарные количества стратегических СНВ через семь лет после его вступления в силу (к 5 февраля 2018 года) и в дальнейшем не должны превышать: 700 единиц для развернутых МБР, развернутых БРПЛ и развернутых ТБ; 1550 единиц для боезарядов на развернутых МБР, боезарядов на развернутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми ТБ (при этом за каждым развернутым ТБ условно засчитывается по одному ядерному боезаряду); 800 единиц для развернутых и неразвернутых ПУ МБР и БРПЛ, а также развернутых и неразвернутых ТБ.Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
https://ria.ru/20210126/dsnv-1594710463.html
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леонид слуцкий, сша, владимир путин, госдума рф, в мире
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
внёс в Госдуму на ратификацию соглашение о продлении договора СНВ-3, следует из базы данных Госдумы.
"Ратифицировать Соглашение о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года", - говорится в проекте закона.
Предполагается, что закон вступит в силу со дня его официального опубликования.
Госдума РФ
рассмотрит проект о продлении ДСНВ на пленарном заседании в среду, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
.
"Комитет по международным делам соберётся уже завтра. С учётом того, что следующая неделя для депутатов будет региональной, будем предлагать нижней палате рассмотреть проект закона на пленарном заседании также завтра, 27 января", - сказал Слуцкий журналистам.
"Договором устанавливаются ограничения и предельные уровни стратегических наступательных вооружений (СНВ); положения, касающиеся охвата, размещения, инспектирования, переоборудования и ликвидации СНВ; положения, связанные с мерами доверия, информационным обменом, использованием национальных технических средств контроля, сотрудничеством с третьими странами", - указано в материалах.
В пояснительной записке отмечается, что договор распространяется на существующие типы тяжелых бомбардировщиков (ТБ), межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), в том числе МБР и БРПЛ в неядерном оснащении в случае их создания, а также пусковые установки (ПУ) МБР и БРПЛ.
Договором, вступившим в силу в 2011 году, предусматривается, что имеющиеся у сторон суммарные количества стратегических СНВ через семь лет после его вступления в силу (к 5 февраля 2018 года) и в дальнейшем не должны превышать: 700 единиц для развернутых МБР, развернутых БРПЛ и развернутых ТБ; 1550 единиц для боезарядов на развернутых МБР, боезарядов на развернутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми ТБ (при этом за каждым развернутым ТБ условно засчитывается по одному ядерному боезаряду); 800 единиц для развернутых и неразвернутых ПУ МБР и БРПЛ, а также развернутых и неразвернутых ТБ.
Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США
вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.