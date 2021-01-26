https://ria.ru/20210126/ratifikatsiya-1594711490.html

Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о продлении ДСНВ

Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о продлении ДСНВ

Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму на ратификацию соглашение о продлении договора СНВ-3, следует из базы данных Госдумы. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T22:28

2021-01-26T22:28

2021-01-26T22:55

леонид слуцкий

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владимир путин

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму на ратификацию соглашение о продлении договора СНВ-3, следует из базы данных Госдумы.Предполагается, что закон вступит в силу со дня его официального опубликования.Госдума РФ рассмотрит проект о продлении ДСНВ на пленарном заседании в среду, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.В пояснительной записке отмечается, что договор распространяется на существующие типы тяжелых бомбардировщиков (ТБ), межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), в том числе МБР и БРПЛ в неядерном оснащении в случае их создания, а также пусковые установки (ПУ) МБР и БРПЛ.Договором, вступившим в силу в 2011 году, предусматривается, что имеющиеся у сторон суммарные количества стратегических СНВ через семь лет после его вступления в силу (к 5 февраля 2018 года) и в дальнейшем не должны превышать: 700 единиц для развернутых МБР, развернутых БРПЛ и развернутых ТБ; 1550 единиц для боезарядов на развернутых МБР, боезарядов на развернутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми ТБ (при этом за каждым развернутым ТБ условно засчитывается по одному ядерному боезаряду); 800 единиц для развернутых и неразвернутых ПУ МБР и БРПЛ, а также развернутых и неразвернутых ТБ.Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

https://ria.ru/20210126/dsnv-1594710463.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201225/avangard-1590940010.html

https://ria.ru/20210123/snv-1594238340.html

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леонид слуцкий, сша, владимир путин, госдума рф, в мире