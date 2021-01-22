https://ria.ru/20210122/snv-1594091308.html

США предложат России продлить СНВ-3 на пять лет

США предложат России продлить СНВ-3 на пять лет

США намерены предложить России продлить договор СНВ-3 на пять лет, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T00:30

2021-01-22T00:30

2021-01-22T01:37

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ВАШИНГТОН, 22 янв – РИА Новости. США намерены предложить России продлить договор СНВ-3 на пять лет, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Она отметила, что соглашение отвечает интересам национальной безопасности США и его "продление имеет еще более важное значение в период, когда отношения с Россией находятся в таком серьезном противостоянии, как сейчас".При этом Псаки отметила, что не знает, уведомила ли администрация Байдена Москву о своих намерениях.Ранее российская сторона высказалась за продление договора СНВ-3 на максимально предусмотренный пятилетний срок. Глава МИД Сергей Лавров назвал ситуацию в сфере контроля над вооружениями в отношениях двух стран "совершенно ненормальной". Он подчеркнул, что во внешнеполитическом ведомстве ждут конкретных предложений со стороны Вашингтона.СНВ-3Российско-американское соглашение СНВ-3, вступившее в силу 5 февраля 2011 года, предусматривает сокращение ядерных арсеналов двух стран таким образом, чтобы через семь лет после подписания и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня это единственный договор об ограничении вооружений, который действует между Россией и США.Соглашение истекает 5 февраля этого года, администрация Дональда Трампа считала, что в текущем виде оно не отвечает интересам США. Белый дом настаивал на выработке нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но с дополнительными условия.Москва предлагала пролонгировать договор без каких-либо условий с заморозкой имеющихся ядерных арсеналов, но Трамп отверг эту инициативу.В декабре Россия добровольно ввела гиперзвуковую систему "Авангард" в сферу действия ДСНВ.

https://ria.ru/20210120/snv-1593824751.html

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сша, в мире