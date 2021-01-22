https://ria.ru/20210122/snv-1594091308.html
США предложат России продлить СНВ-3 на пять лет
США предложат России продлить СНВ-3 на пять лет
США намерены предложить России продлить договор СНВ-3 на пять лет, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T00:30
2021-01-22T00:30
2021-01-22T01:37
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0c/1588932890_0:21:1167:677_1920x0_80_0_0_3eab93514bbb2a1d2ea81b3e5a8a0c9e.jpg
ВАШИНГТОН, 22 янв – РИА Новости. США намерены предложить России продлить договор СНВ-3 на пять лет, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Она отметила, что соглашение отвечает интересам национальной безопасности США и его "продление имеет еще более важное значение в период, когда отношения с Россией находятся в таком серьезном противостоянии, как сейчас".При этом Псаки отметила, что не знает, уведомила ли администрация Байдена Москву о своих намерениях.Ранее российская сторона высказалась за продление договора СНВ-3 на максимально предусмотренный пятилетний срок. Глава МИД Сергей Лавров назвал ситуацию в сфере контроля над вооружениями в отношениях двух стран "совершенно ненормальной". Он подчеркнул, что во внешнеполитическом ведомстве ждут конкретных предложений со стороны Вашингтона.СНВ-3Российско-американское соглашение СНВ-3, вступившее в силу 5 февраля 2011 года, предусматривает сокращение ядерных арсеналов двух стран таким образом, чтобы через семь лет после подписания и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня это единственный договор об ограничении вооружений, который действует между Россией и США.Соглашение истекает 5 февраля этого года, администрация Дональда Трампа считала, что в текущем виде оно не отвечает интересам США. Белый дом настаивал на выработке нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но с дополнительными условия.Москва предлагала пролонгировать договор без каких-либо условий с заморозкой имеющихся ядерных арсеналов, но Трамп отверг эту инициативу.В декабре Россия добровольно ввела гиперзвуковую систему "Авангард" в сферу действия ДСНВ.
https://ria.ru/20210120/snv-1593824751.html
https://ria.ru/20210120/kosachev-1593816518.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0c/1588932890_116:0:1019:677_1920x0_80_0_0_430d7457d05bd486b68000f1c5d61694.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире
ВАШИНГТОН, 22 янв – РИА Новости. США намерены предложить России продлить договор СНВ-3 на пять лет, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Она отметила, что соглашение отвечает интересам национальной безопасности США и его "продление имеет еще более важное значение в период, когда отношения с Россией находятся в таком серьезном противостоянии, как сейчас".
"Это единственное соглашение, которое сдерживает ядерные силы России, и это якорь стратегической стабильности между двумя нашими странами ", - добавила она.
При этом Псаки отметила, что не знает, уведомила ли администрация Байдена Москву о своих намерениях.
Ранее российская сторона высказалась за продление договора СНВ-3 на максимально предусмотренный пятилетний срок. Глава МИД Сергей Лавров назвал ситуацию в сфере контроля над вооружениями в отношениях двух стран "совершенно ненормальной". Он подчеркнул, что во внешнеполитическом ведомстве ждут конкретных предложений со стороны Вашингтона.
СНВ-3
Российско-американское соглашение СНВ-3, вступившее в силу 5 февраля 2011 года, предусматривает сокращение ядерных арсеналов двух стран таким образом, чтобы через семь лет после подписания и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня это единственный договор об ограничении вооружений, который действует между Россией и США.
Соглашение истекает 5 февраля этого года, администрация Дональда Трампа считала, что в текущем виде оно не отвечает интересам США. Белый дом настаивал на выработке нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но с дополнительными условия.
Москва предлагала пролонгировать договор без каких-либо условий с заморозкой имеющихся ядерных арсеналов, но Трамп отверг эту инициативу.
В декабре Россия добровольно ввела гиперзвуковую систему "Авангард" в сферу действия ДСНВ.