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США предложат России продлить СНВ-3 на пять лет
США предложат России продлить СНВ-3 на пять лет
США намерены предложить России продлить договор СНВ-3 на пять лет, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T00:30
2021-01-22T01:37
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 янв – РИА Новости. США намерены предложить России продлить договор СНВ-3 на пять лет, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Она отметила, что соглашение отвечает интересам национальной безопасности США и его "продление имеет еще более важное значение в период, когда отношения с Россией находятся в таком серьезном противостоянии, как сейчас".При этом Псаки отметила, что не знает, уведомила ли администрация Байдена Москву о своих намерениях.Ранее российская сторона высказалась за продление договора СНВ-3 на максимально предусмотренный пятилетний срок. Глава МИД Сергей Лавров назвал ситуацию в сфере контроля над вооружениями в отношениях двух стран "совершенно ненормальной". Он подчеркнул, что во внешнеполитическом ведомстве ждут конкретных предложений со стороны Вашингтона.СНВ-3Российско-американское соглашение СНВ-3, вступившее в силу 5 февраля 2011 года, предусматривает сокращение ядерных арсеналов двух стран таким образом, чтобы через семь лет после подписания и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня это единственный договор об ограничении вооружений, который действует между Россией и США.Соглашение истекает 5 февраля этого года, администрация Дональда Трампа считала, что в текущем виде оно не отвечает интересам США. Белый дом настаивал на выработке нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но с дополнительными условия.Москва предлагала пролонгировать договор без каких-либо условий с заморозкой имеющихся ядерных арсеналов, но Трамп отверг эту инициативу.В декабре Россия добровольно ввела гиперзвуковую систему "Авангард" в сферу действия ДСНВ.
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сша, в мире

США предложат России продлить СНВ-3 на пять лет

00:30 22.01.2021 (обновлено: 01:37 22.01.2021)
 
© РИА Новости / УПСИ МО РФЗалповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" в рамках плановых мероприятий боевой подготовки Тихоокеанского флота из подводного положения с атомной подлодки "Владимир Мономах" в Охотском море
Залповый пуск четырех баллистических ракет Булава в рамках плановых мероприятий боевой подготовки Тихоокеанского флота из подводного положения с атомной подлодки Владимир Мономах в Охотском море - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / УПСИ МО РФ
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ВАШИНГТОН, 22 янв – РИА Новости. США намерены предложить России продлить договор СНВ-3 на пять лет, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Она отметила, что соглашение отвечает интересам национальной безопасности США и его "продление имеет еще более важное значение в период, когда отношения с Россией находятся в таком серьезном противостоянии, как сейчас".
"Это единственное соглашение, которое сдерживает ядерные силы России, и это якорь стратегической стабильности между двумя нашими странами ", - добавила она.
При этом Псаки отметила, что не знает, уведомила ли администрация Байдена Москву о своих намерениях.
Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 13:13
В Кремле прокомментировали заявление Блинкена о возможном продлении СНВ-3
Ранее российская сторона высказалась за продление договора СНВ-3 на максимально предусмотренный пятилетний срок. Глава МИД Сергей Лавров назвал ситуацию в сфере контроля над вооружениями в отношениях двух стран "совершенно ненормальной". Он подчеркнул, что во внешнеполитическом ведомстве ждут конкретных предложений со стороны Вашингтона.

СНВ-3

Российско-американское соглашение СНВ-3, вступившее в силу 5 февраля 2011 года, предусматривает сокращение ядерных арсеналов двух стран таким образом, чтобы через семь лет после подписания и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня это единственный договор об ограничении вооружений, который действует между Россией и США.
Соглашение истекает 5 февраля этого года, администрация Дональда Трампа считала, что в текущем виде оно не отвечает интересам США. Белый дом настаивал на выработке нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но с дополнительными условия.
Москва предлагала пролонгировать договор без каких-либо условий с заморозкой имеющихся ядерных арсеналов, но Трамп отверг эту инициативу.
В декабре Россия добровольно ввела гиперзвуковую систему "Авангард" в сферу действия ДСНВ.
Константин Косачев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 12:43
Косачев: США не удастся ничего "выбить" у России под продление СНВ
 
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