https://ria.ru/20230201/inspektsii-1849102372.html

США призвали к возобновлению инспекций на российские объекты в рамках ДСНВ

США призвали к возобновлению инспекций на российские объекты в рамках ДСНВ - РИА Новости, 01.02.2023

США призвали к возобновлению инспекций на российские объекты в рамках ДСНВ

США призывают Россию возобновить возможность для американских специалистов совершать инспекции на ее объектах в рамках договора о стратегических наступательных... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T22:51

2023-02-01T22:51

2023-02-01T23:12

россия

сша

договор снв-3

в мире

вашингтон (штат)

анатолий антонов

сергей рябков

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ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. США призывают Россию возобновить возможность для американских специалистов совершать инспекции на ее объектах в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях, поскольку сам Вашингтон позволяет Москве проводить такие проверки, заявил в среду заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель."Все, что необходимо сделать России, – это позволить возобновить инспекции на ее территории в рамках договора об СНВ - так, как это происходило на протяжении лет. Это означает созыв совместной консультационной комиссии. Ничто не препятствует тому, чтобы российские специалисты посетили США и провели инспекцию", - сказал Патель в ходе брифинга.Накануне посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия считает "неоправданным, несвоевременным и неуместным" приглашать американских инспекторов на свои стратегические объекты в текущих условиях. По его словам, ответственность за эскалацию ситуации вокруг ДСНВ полностью лежит на Вашингтоне. Как указал Антонов, без пересмотра Соединенными Штатами линии на нанесение России стратегического поражения подвижки в сфере контроля над вооружениями невозможны.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости сообщал, что Россия остается приверженной Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), соблюдая все установленные количественные и качественные ограничения и продолжая информационный обмен. Он отметил, что это США, осуществляя фронтальное сдерживание Москвы, нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности.Договор вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

https://ria.ru/20230201/dsnv-1848850378.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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россия, сша, договор снв-3, в мире, вашингтон (штат), анатолий антонов, сергей рябков