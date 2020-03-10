В США оценили перспективу стратегических переговоров с Россией и КНР

"Мы оптимистично настроены на то, что будем, возможно, общаться и с Россией, и с Китаем, и перевести двустороннее общение в трехстороннее, которое в конечном счете даст соглашение, которого президент (США Дональд) Трамп попросил нас добиться. Мы осторожно оптимистичны, очень надеемся общаться с обеими сторонами, а не только с одной, в ближайшем будущем", - сказал журналистам высокопоставленный представитель госдепа. Его слова распространила пресс-служба госдепартамента.