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В США оценили перспективу стратегических переговоров с Россией и КНР
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РИА Новости

В США оценили перспективу стратегических переговоров с Россией и КНР

00:56 10.03.2020
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Госдеп США выразил "осторожный оптимизм" по поводу возможных трехсторонних переговоров по стратегической стабильности с РФ и КНР.
"Мы оптимистично настроены на то, что будем, возможно, общаться и с Россией, и с Китаем, и перевести двустороннее общение в трехстороннее, которое в конечном счете даст соглашение, которого президент (США Дональд) Трамп попросил нас добиться. Мы осторожно оптимистичны, очень надеемся общаться с обеими сторонами, а не только с одной, в ближайшем будущем", - сказал журналистам высокопоставленный представитель госдепа. Его слова распространила пресс-служба госдепартамента.
Ранее США заявили, что думают о продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, но предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешний СНВ-3, а также предлагают включить в договор КНР. Китай заявил, что в подобных переговорах не заинтересован.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
00:32
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3
12030110
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РоссияДоговор СНВ-3КитайСШАБезопасностьВ мире
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