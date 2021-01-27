https://ria.ru/20210127/dsnv-1594735013.html

Россия и США договорились продлить ДСНВ на условиях Москвы

Россия и США договорились продлить ДСНВ на условиях Москвы

Россия и США приняли решение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы, заявил замглавы МИД Сергей... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T09:30

2021-01-27T09:30

2021-01-27T14:01

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сергей рябков

сша

снв

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Россия и США приняли решение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.Во вторник состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. В итоге оба выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению договора СНВ. По данным Белого дома, Байден и Путин предписали своим сотрудникам срочно работать, чтобы успеть продлить его до 5 февраля. Как следует из базы данных Госдумы, Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении. В документе прописан пятилетний срок пролонгации — до 5 февраля 2026-го.Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011-го. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Сегодня СНВ-3 — единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

https://ria.ru/20210127/snv-3-1594721972.html

https://ria.ru/20210127/dsnv-1594718669.html

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россия, сергей рябков, сша, снв, в мире