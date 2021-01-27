Россия и США договорились продлить ДСНВ на условиях Москвы
09:30 27.01.2021 (обновлено: 14:01 27.01.2021)
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Россия и США приняли решение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
"На наших условиях: на пять лет без предварительных условий, без любых дополнений и каких бы то ни было "довесков", — сказал он журналистам.
Во вторник состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. В итоге оба выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению договора СНВ. По данным Белого дома, Байден и Путин предписали своим сотрудникам срочно работать, чтобы успеть продлить его до 5 февраля.
Как следует из базы данных Госдумы, Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении. В документе прописан пятилетний срок пролонгации — до 5 февраля 2026-го.
Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011-го. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Сегодня СНВ-3 — единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.