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Россия приостанавливает участие в ДСНВ - РИА Новости, 21.02.2023
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Россия приостанавливает участие в ДСНВ
Россия приостанавливает участие в ДСНВ - РИА Новости, 21.02.2023
Россия приостанавливает участие в ДСНВ
РИА Новости. Россия приостанавливает участие в ДСНВ, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:45
2023-02-21T13:50
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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РИА Новости. Россия приостанавливает участие в ДСНВ, заявил президент Владимир Путин.США через НАТО выдвигают Москве ультиматум по ДСНВ, рассказал президент. Вашингтон требует выполнения всех пунктов, в то время как сам планирует "вести себя как захочет".Прежде чем вернуться к обсуждению ДСНВ, мы должны понять, как учитывать ядерные арсеналЫ Франции и Британии, объяснил Путин.Он отметил, что "на Западе совсем не глупые люди", которые хотят нанести России стратегическое поражение и хотят посетить с инспекцией наши военные объекты.Вашингтон задумывается о натуральном испытании ядерного оружия, такая информация уже есть, сообщил президент.По его словам, Минобороны и Росатом должны быть готовы к испытанию ядерного оружия, если это первыми сделают США.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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60
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Материал дополняется
13:45 21.02.2023 (обновлено: 13:50 21.02.2023)
 
Россия приостанавливает участие в ДСНВ

Путин: Россия приостанавливает участие в ДСНВ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Читать ria.ru в
РИА Новости. Россия приостанавливает участие в ДСНВ, заявил президент Владимир Путин.
США через НАТО выдвигают Москве ультиматум по ДСНВ, рассказал президент. Вашингтон требует выполнения всех пунктов, в то время как сам планирует "вести себя как захочет".
Прежде чем вернуться к обсуждению ДСНВ, мы должны понять, как учитывать ядерные арсеналЫ Франции и Британии, объяснил Путин.
Он отметил, что "на Западе совсем не глупые люди", которые хотят нанести России стратегическое поражение и хотят посетить с инспекцией наши военные объекты.
Вашингтон задумывается о натуральном испытании ядерного оружия, такая информация уже есть, сообщил президент.
По его словам, Минобороны и Росатом должны быть готовы к испытанию ядерного оружия, если это первыми сделают США.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
 
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
 
 
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