https://ria.ru/20230221/dsnv-1853428453.html

Россия приостанавливает участие в ДСНВ

Россия приостанавливает участие в ДСНВ - РИА Новости, 21.02.2023

Россия приостанавливает участие в ДСНВ

РИА Новости. Россия приостанавливает участие в ДСНВ, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:45

2023-02-21T13:45

2023-02-21T13:50

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

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РИА Новости. Россия приостанавливает участие в ДСНВ, заявил президент Владимир Путин.США через НАТО выдвигают Москве ультиматум по ДСНВ, рассказал президент. Вашингтон требует выполнения всех пунктов, в то время как сам планирует "вести себя как захочет".Прежде чем вернуться к обсуждению ДСНВ, мы должны понять, как учитывать ядерные арсеналЫ Франции и Британии, объяснил Путин.Он отметил, что "на Западе совсем не глупые люди", которые хотят нанести России стратегическое поражение и хотят посетить с инспекцией наши военные объекты.Вашингтон задумывается о натуральном испытании ядерного оружия, такая информация уже есть, сообщил президент.По его словам, Минобороны и Росатом должны быть готовы к испытанию ядерного оружия, если это первыми сделают США.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года