https://ria.ru/20221014/dsnv-1824142084.html

Россия и США обменялись данными о количествах стратегических вооружений

Россия и США обменялись данными о количествах стратегических вооружений - РИА Новости, 14.10.2022

Россия и США обменялись данными о количествах стратегических вооружений

В МИД России указали на несоответствия в американских данных по учету вооружения в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T17:36

2022-10-14T17:36

2022-10-14T18:52

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

снв

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В МИД России указали на несоответствия в американских данных по учету вооружения в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ)."Заявленное США количество имеющихся у них СНВ не учитывает 41 тяжелый бомбардировщик В-52Н, которые объявлены американской стороной переоборудованными, и засчитываемые за ними ядерные боезаряды, а также 56 пусковых установок БРПЛ (баллистических ракет подводных лодок. — Прим. ред.) "Трайдент-II", которые объявлены американской стороной переоборудованными", — отмечается на сайте ведомства.В министерстве отметили, что Москва не может подтвердить приведение этих СНВ в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения тяжелых бомбардировщиков, как это предусматривает третий пункт первого раздела третьей главы протокола к договору.Также российская сторона выступила против произвольной переквалификации шахтных пусковых установок МБР, предназначенных для обучения, в не предусмотренную договором категорию "учебных шахт" с целью невключения их в предмет договора.Помимо этого, в ведомстве назвали количество стратегических наступательных вооружений, которыми располагают обе страны:ДСНВ-3 — на сегодня единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, он истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине. Как заявляли в Госдепартаменте США, Вашингтон готов рассмотреть возможность нового раунда стратегического диалога с Россией, но хочет доказательств ее добросовестного подхода. При этом замглавы делегации России на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов сообщал журналистам, что Россия не получала от США конкретных предложений по возобновлению переговоров о договоре, который должен будет заменить этот договор в 2026 году.Соглашение вступило в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

https://ria.ru/20221014/ukraina-1824012185.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), снв