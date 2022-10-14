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Россия и США обменялись данными о количествах стратегических вооружений - РИА Новости, 14.10.2022
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Россия и США обменялись данными о количествах стратегических вооружений
Россия и США обменялись данными о количествах стратегических вооружений - РИА Новости, 14.10.2022
Россия и США обменялись данными о количествах стратегических вооружений
В МИД России указали на несоответствия в американских данных по учету вооружения в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T17:36
2022-10-14T18:52
россия
сша
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
снв
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В МИД России указали на несоответствия в американских данных по учету вооружения в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ)."Заявленное США количество имеющихся у них СНВ не учитывает 41 тяжелый бомбардировщик В-52Н, которые объявлены американской стороной переоборудованными, и засчитываемые за ними ядерные боезаряды, а также 56 пусковых установок БРПЛ (баллистических ракет подводных лодок. — Прим. ред.) "Трайдент-II", которые объявлены американской стороной переоборудованными", — отмечается на сайте ведомства.В министерстве отметили, что Москва не может подтвердить приведение этих СНВ в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения тяжелых бомбардировщиков, как это предусматривает третий пункт первого раздела третьей главы протокола к договору.Также российская сторона выступила против произвольной переквалификации шахтных пусковых установок МБР, предназначенных для обучения, в не предусмотренную договором категорию "учебных шахт" с целью невключения их в предмет договора.Помимо этого, в ведомстве назвали количество стратегических наступательных вооружений, которыми располагают обе страны:ДСНВ-3 — на сегодня единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, он истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине. Как заявляли в Госдепартаменте США, Вашингтон готов рассмотреть возможность нового раунда стратегического диалога с Россией, но хочет доказательств ее добросовестного подхода. При этом замглавы делегации России на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов сообщал журналистам, что Россия не получала от США конкретных предложений по возобновлению переговоров о договоре, который должен будет заменить этот договор в 2026 году.Соглашение вступило в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
https://ria.ru/20221014/ukraina-1824012185.html
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россия, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), снв
Россия, США, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), СНВ
17:36 14.10.2022 (обновлено: 18:52 14.10.2022)
 
Россия и США обменялись данными о количествах стратегических вооружений

Россия и США обменялись уведомлениями о количествах стратегических вооружений по ДСНВ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В МИД России указали на несоответствия в американских данных по учету вооружения в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
"Заявленное США количество имеющихся у них СНВ не учитывает 41 тяжелый бомбардировщик В-52Н, которые объявлены американской стороной переоборудованными, и засчитываемые за ними ядерные боезаряды, а также 56 пусковых установок БРПЛ (баллистических ракет подводных лодок. — Прим. ред.) "Трайдент-II", которые объявлены американской стороной переоборудованными", — отмечается на сайте ведомства.
В министерстве отметили, что Москва не может подтвердить приведение этих СНВ в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения тяжелых бомбардировщиков, как это предусматривает третий пункт первого раздела третьей главы протокола к договору.
Также российская сторона выступила против произвольной переквалификации шахтных пусковых установок МБР, предназначенных для обучения, в не предусмотренную договором категорию "учебных шахт" с целью невключения их в предмет договора.
Помимо этого, в ведомстве назвали количество стратегических наступательных вооружений, которыми располагают обе страны:
  • межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты на подводных лодках и развернутые тяжелые бомбардировщики: у России — 540, у США — 659;
  • боезаряды на МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиках: у России — 1549, у США — 1420;
  • развернутые и неразвернутые пусковые установки МБР и БРПЛ, а также бомбардировщики: у России — 759, у США — 800.
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Как заявляли в Госдепартаменте США, Вашингтон готов рассмотреть возможность нового раунда стратегического диалога с Россией, но хочет доказательств ее добросовестного подхода. При этом замглавы делегации России на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов сообщал журналистам, что Россия не получала от США конкретных предложений по возобновлению переговоров о договоре, который должен будет заменить этот договор в 2026 году.

Соглашение вступило в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
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