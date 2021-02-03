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https://ria.ru/20210203/dogovor-1595884534.html
В МИД сообщили о продлении ДСНВ с США до 2026 года
В МИД сообщили о продлении ДСНВ с США до 2026 года
В МИД прошел обмен нотами с американскими дипломатами о вступлении в силу соглашения, продлевающего действие Договора по сокращению стратегических... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T16:36
2021-02-03T18:11
россия
договор снв-3
дональд трамп
джо байден
владимир путин
сша
безопасность
в мире
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В МИД прошел обмен нотами с американскими дипломатами о вступлении в силу соглашения, продлевающего действие Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений.Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, подчеркнув, что таким образом документ вступил в силу.Там отметили, что договор "будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений, дополнений, до 5 февраля 2026 года".На Смоленской площади подчеркнули, что ключевую роль в продлении соглашения сыграл телефонный разговор Владимира Путина с новым президентом США Джо Байденом 26 января.В МИД также добавили, что Москва готова вместе с Америкой работать над укреплением глобальной стратегической стабильности.При этом в дипведомстве отметили, что "потребуются значительные усилия" для возобновления устойчивого диалога в этой сфере."Россия к такой работе готова. Призываем США проявить столь же ответственный подход, конструктивно откликнуться на наши соответствующие инициативы", — заключили в МИД.США, в свою очередь, намерены в течение пяти лет, на которые продлили СНВ-3, обсуждать с Россией контроль над вооружениями, охватывающими все ее ядерное оружие. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена."Мы взаимодействуем с Российской Федерацией таким способом, который соответствует американским интересам, например стремясь к пятилетнему продлению ДСНВ и широким обсуждениям, чтобы снизить вероятность кризиса и конфликта", — добавил глава Госдепа.Договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает сокращение Россией и США своих ядерных арсеналов так, чтобы они суммарно не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Действие соглашения истекало 5 февраля этого года. Экс-президент США Дональд Трамп объявил его невыгодным для своей страны и призвал разработать новый документ с участием Китая. Вашингтон допустил продление ДСНВ, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Переговоры к успеху не привели.Сменивший Трампа на посту президента Байден поддержал продление договора без дополнительных условий.После всех дипломатических процедур и поддержки пролонгации СНВ-3 обеими палатами парламента российский президент на минувшей неделе подписал закон о ратификации соглашения, продлевающего на пять лет действие договора.
https://ria.ru/20210127/dogovor-1594782172.html
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россия, договор снв-3, дональд трамп, джо байден, владимир путин, сша, безопасность, в мире

В МИД сообщили о продлении ДСНВ с США до 2026 года

16:36 03.02.2021 (обновлено: 18:11 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковПодвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Ярс - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В МИД прошел обмен нотами с американскими дипломатами о вступлении в силу соглашения, продлевающего действие Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений.
Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, подчеркнув, что таким образом документ вступил в силу.
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В Кремле рассказали, как принималось решение по продлению договора СНВ-3
Там отметили, что договор "будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений, дополнений, до 5 февраля 2026 года".
На Смоленской площади подчеркнули, что ключевую роль в продлении соглашения сыграл телефонный разговор Владимира Путина с новым президентом США Джо Байденом 26 января.
В МИД также добавили, что Москва готова вместе с Америкой работать над укреплением глобальной стратегической стабильности.
"Рассчитываем, что достигнутое с Вашингтоном понимание относительно судьбы краеугольного для международной безопасности договора позволит преодолеть преобладавшую в последние годы вследствие деструктивной политики США тенденцию к слому механизмов контроля над вооружениями и нераспространения", — говорится в заявлении.
При этом в дипведомстве отметили, что "потребуются значительные усилия" для возобновления устойчивого диалога в этой сфере.
"Россия к такой работе готова. Призываем США проявить столь же ответственный подход, конструктивно откликнуться на наши соответствующие инициативы", — заключили в МИД.
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США, в свою очередь, намерены в течение пяти лет, на которые продлили СНВ-3, обсуждать с Россией контроль над вооружениями, охватывающими все ее ядерное оружие. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.
"Мы взаимодействуем с Российской Федерацией таким способом, который соответствует американским интересам, например стремясь к пятилетнему продлению ДСНВ и широким обсуждениям, чтобы снизить вероятность кризиса и конфликта", — добавил глава Госдепа.
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Договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает сокращение Россией и США своих ядерных арсеналов так, чтобы они суммарно не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Действие соглашения истекало 5 февраля этого года. Экс-президент США Дональд Трамп объявил его невыгодным для своей страны и призвал разработать новый документ с участием Китая. Вашингтон допустил продление ДСНВ, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Переговоры к успеху не привели.
Сменивший Трампа на посту президента Байден поддержал продление договора без дополнительных условий.
После всех дипломатических процедур и поддержки пролонгации СНВ-3 обеими палатами парламента российский президент на минувшей неделе подписал закон о ратификации соглашения, продлевающего на пять лет действие договора.
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РоссияДоговор СНВ-3Дональд ТрампДжо БайденВладимир ПутинСШАБезопасностьВ мире
 
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