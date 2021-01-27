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Госдума и Совфед в ускоренном порядке поддержали продление договора СНВ-3
Госдума и Совфед в ускоренном порядке поддержали продление договора СНВ-3
Россия в среду в ускоренном режиме ратифицировала соглашение о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях. Во вторник президенты РФ и США... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T20:07
2021-01-27T20:16
договор снв-3
дональд трамп
весь мир
совет федерации рф
госдума рф
анатолий антонов
джо байден
москва
оон
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия в среду в ускоренном режиме ратифицировала соглашение о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях. Во вторник президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, по итогам которого появились сообщения, что уполномоченным ведомствам и структурам предписано срочно предпринять необходимые шаги для продления документа. В этот же день Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соответствующего соглашения. ДСНВ-3 продлевается до 2026 года на российских условиях – без дополнений, в том виде, как он был изначально подписан.Заключенный в 2010 году ДСНВ-3 истекал 5 февраля 2021 года. Предыдущий президент США Дональд Трамп объявил его невыгодным для Вашингтона и заявил о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая. Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Российские власти предложили продлить Договор без всяких условий на год, при этом Москва заявила о готовности вместе с США взять на себя политическое обязательство, чтобы заморозить на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов, но без дополнительных требований. Однако эта идея так и осталась без ответа администрации Трампа.Успеть до истечения срокаДжо Байден еще в ходе избирательной кампании заявлял, что продление ДСНВ-3 на пять лет будет являться одним из приоритетов его внешней политики. Чем ближе становилась дата инаугурации, тем активнее эксперты обсуждали вопрос, будет ли сдержано обещание, действительно ли Договор продлят на пять лет и – главное – удастся ли сторонам успеть провести все процедуры до 5 февраля. Отдельные СМИ спекулировали, что соответствующую ноту российскому послу в Вашингтоне Анатолию Антонову вручат чуть ли не сразу в день инаугурации – 20 января.Позже стало известно, что Путин 25 января поручил МИД РФ провести переговоры с американской стороной о заключении международного договора по продлению ДСНВ-3. Уже 26 января, замглавы МИД Сергей Рябков, курирующий двусторонние отношения Москвы и Вашингтона, и посол США в России Джон Салливан обменялись нотами, которые фиксируют договоренности о пятилетнем продлении ДСНВ-3. После этого Путин и Байден провели первый с момента инаугурации 46-го президента США телефонный разговор, в котором подтвердили намерение в ближайшие дни завершить все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование документа. Уже вечером соответствующее соглашение было внесено на ратификацию в Государственную думу, обе палаты Федерального Собрания поддержали его в среду.Столь сжатые сроки прохождения документа РИА Новости объяснил бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский, который ранее участвовал во всех переговорах по СНВ.Продлен на российских условияхДСНВ-3 предусматривает, что каждая из сторон ограничивает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет (с 2011 года) и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня ДСНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений.Комментируя договоренность с администрацией Байдена, Сергей Рябков заявил, что ДСНВ-3 продлевается на российских условиях: на 5 лет, "без любых дополнений и каких бы то ни было "довесков", без попыток изменить верификационный режим ДСНВ, "без тех, на наш взгляд, абсурдных и неприемлемых устремлений предыдущей администрации в обязательном порядке добиться подтягивания к этому процессу КНР"."Можно сказать, что те наши предложения были обнулены. Сейчас к ним возвращаться оснований нет. Мы будем вести переговоры с другой отправной точки", - констатировал Рябков.При этом он подчеркнул, что нынешняя договоренность является "обоюдовыгодным решением". "Оно - единственно правильное. У нас появляется значительный запас времени, чтобы запустить и провести углубленные двусторонние переговоры по всему комплексу вопросов, влияющих на стратегическую стабильность, обеспечить надежную безопасность нашего государства на длительный период вперед", - сказал замминистра.По его словам, пятилетнее продление СНВ-3 в полной мере отвечает интересам национальной безопасности России и выработано на "строгой паритетной основе". Достижение этой договоренности "можно считать серьезным внешнеполитическим успехом", резюмировал Рябков. Путин, выступая в среду в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, отметил, что продление ДСНВ-3 – "это шаг в правильном направлении".Гиперзвук, кроме Авангарда, обсудят позжеВыступая на пленарном заседании в госдуме, Рябков отметил, что ДСНВ-3 не ограничивает состав, структуру и возможность модернизации стратегических вооружений. "Он выработан на строго паритетной, в соответствии с принципом равной и неделимой безопасности, не ограничивает нашего права самостоятельно определять состав и структуру своих стратегических и наступательных вооружений, модернизировать их, либо создавать новые виды и типы вооружений, что в последние годы было наглядно и внушительно продемонстрировано США и всему миру", - сказал он.Рябков отметил, что действие продлённого ДСНВ будет распространяться на российские системы "Авангард" – она уже ставится на боевое дежурство на носителях существующего типа. И в рамках выполнения действующего договора был осуществлен показ этой системы американцам.При этом перспективные гиперзвуковые системы вооружений, должны стать предметом будущего диалога РФ и США. "Ясно, что американцев беспокоят и наши перспективные системы вооружений стратегической дальности, и они не раз об этом говорили при предыдущей администрации. Здесь есть поле для диалога, но нет места для односторонних уступок", - добавил замминистра.Перспективы нового договораГоворя о серьезном успехе при продлении ДСНВ-3, в Москве подчеркивают, что следующие пять лет нужно использовать максимально продуктивно. Рябков, в частности, напомнил, что согласно тексту ДСНВ-3, его можно продлить лишь один раз. "То есть в любом случае мы должны найти что-то другое, на замену", - сказал замминистра.По его словам, сейчас важно развернуть с США интенсивные переговоры о будущем контроля над вооружениями "с целью выработки нового уравнения безопасности" в интересах стратегической стабильности. "Рассчитываем, что несмотря на трудности и общий не очень благоприятный фон наших отношений с Вашингтоном, в этой области получится продвинуться вперёд… Мы будем находиться ними в контакте, чтобы время не уходило", - сказал замминистра.Он отметил, что выработка нового "уравнения безопасности" должна учитывать эволюцию как военно-технических, так и военно-политических аспектов безопасности. "По сути, мы предлагаем расширить стратегическую повестку дня и включить в нее все наступательные и оборонительные вооружения - как ядерные, так и неядерные, способные решать стратегические задачи", - сказал Рябков, выступая в Госдуме РФ.Одной из главных тем такого диалога должно стать, по мнению экспертов, включение в сферу действия нового договора других стран. США не снимают вопрос о подключении к переговорам Китая, российская сторона – Великобритании, Франции. В среду Рябков подтвердил, что Москва поддерживает тезис о многостороннем подходе.Мяч на стороне СШАВ целом, подводя итоги продолжительной дискуссии о продлении ДСНВ-3 Рябков отметил, что по истечении срока его действия 6 февраля 2021 года не произошло бы чего-то драматического. "Но мы оказались бы в ситуации, когда гарантии нашей собственной безопасности, как и безопасности США, существенно ослабли бы, усилилась непредсказуемость, появились бы предпосылки для затратного наращивания вооружений в разных сферах", - сказал он.После ратификации в среду документа о продлении ДСНВ-3 российскими парламентариями в Нью-Йорке первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский выразил надежду, что США завершат все оставшиеся процедуры так же оперативно."Мяч на стороне США, и мы надеемся, что это будет сделано очень быстро", - сказал он.
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договор снв-3, дональд трамп, весь мир, совет федерации рф, госдума рф, анатолий антонов, джо байден, москва, оон, сша, в мире

Госдума и Совфед в ускоренном порядке поддержали продление договора СНВ-3

20:07 27.01.2021 (обновлено: 20:16 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковПодвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Ярс - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия в среду в ускоренном режиме ратифицировала соглашение о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях. Во вторник президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, по итогам которого появились сообщения, что уполномоченным ведомствам и структурам предписано срочно предпринять необходимые шаги для продления документа. В этот же день Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соответствующего соглашения. ДСНВ-3 продлевается до 2026 года на российских условиях – без дополнений, в том виде, как он был изначально подписан.
Заключенный в 2010 году ДСНВ-3 истекал 5 февраля 2021 года. Предыдущий президент США Дональд Трамп объявил его невыгодным для Вашингтона и заявил о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая. Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Российские власти предложили продлить Договор без всяких условий на год, при этом Москва заявила о готовности вместе с США взять на себя политическое обязательство, чтобы заморозить на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов, но без дополнительных требований. Однако эта идея так и осталась без ответа администрации Трампа.
Эксперт: СНВ-3 обуздает гонку вооружений - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
Вчера, 18:45Актуально
Эксперт: СНВ-3 обуздает гонку вооружений

Успеть до истечения срока

Джо Байден еще в ходе избирательной кампании заявлял, что продление ДСНВ-3 на пять лет будет являться одним из приоритетов его внешней политики. Чем ближе становилась дата инаугурации, тем активнее эксперты обсуждали вопрос, будет ли сдержано обещание, действительно ли Договор продлят на пять лет и – главное – удастся ли сторонам успеть провести все процедуры до 5 февраля. Отдельные СМИ спекулировали, что соответствующую ноту российскому послу в Вашингтоне Анатолию Антонову вручат чуть ли не сразу в день инаугурации – 20 января.
Позже стало известно, что Путин 25 января поручил МИД РФ провести переговоры с американской стороной о заключении международного договора по продлению ДСНВ-3. Уже 26 января, замглавы МИД Сергей Рябков, курирующий двусторонние отношения Москвы и Вашингтона, и посол США в России Джон Салливан обменялись нотами, которые фиксируют договоренности о пятилетнем продлении ДСНВ-3. После этого Путин и Байден провели первый с момента инаугурации 46-го президента США телефонный разговор, в котором подтвердили намерение в ближайшие дни завершить все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование документа. Уже вечером соответствующее соглашение было внесено на ратификацию в Государственную думу, обе палаты Федерального Собрания поддержали его в среду.
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
Вчера, 18:05Инфографика
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3)
Столь сжатые сроки прохождения документа РИА Новости объяснил бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский, который ранее участвовал во всех переговорах по СНВ.

У нас система хорошая, это же не американский Сенат. Поставлена задача, чтобы к вечеру договор был рассмотрен и ратифицирован - значит, он будет рассмотрен и ратифицирован.

24 февраля 2012. Старший вице-президент Центра политических исследований России Евгений Бужинский
Евгений Бужинский
генерал-лейтенант

Продлен на российских условиях

ДСНВ-3 предусматривает, что каждая из сторон ограничивает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет (с 2011 года) и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня ДСНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений.
Комментируя договоренность с администрацией Байдена, Сергей Рябков заявил, что ДСНВ-3 продлевается на российских условиях: на 5 лет, "без любых дополнений и каких бы то ни было "довесков", без попыток изменить верификационный режим ДСНВ, "без тех, на наш взгляд, абсурдных и неприемлемых устремлений предыдущей администрации в обязательном порядке добиться подтягивания к этому процессу КНР".
Третье дано. Байден и Путин поговорили и договорились - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
Вчера, 17:56На грани
Третье дано. Байден и Путин поговорили и договорились
"Можно сказать, что те наши предложения были обнулены. Сейчас к ним возвращаться оснований нет. Мы будем вести переговоры с другой отправной точки", - констатировал Рябков.
При этом он подчеркнул, что нынешняя договоренность является "обоюдовыгодным решением". "Оно - единственно правильное. У нас появляется значительный запас времени, чтобы запустить и провести углубленные двусторонние переговоры по всему комплексу вопросов, влияющих на стратегическую стабильность, обеспечить надежную безопасность нашего государства на длительный период вперед", - сказал замминистра.
По его словам, пятилетнее продление СНВ-3 в полной мере отвечает интересам национальной безопасности России и выработано на "строгой паритетной основе". Достижение этой договоренности "можно считать серьезным внешнеполитическим успехом", резюмировал Рябков. Путин, выступая в среду в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, отметил, что продление ДСНВ-3 – "это шаг в правильном направлении".

Гиперзвук, кроме Авангарда, обсудят позже

Выступая на пленарном заседании в госдуме, Рябков отметил, что ДСНВ-3 не ограничивает состав, структуру и возможность модернизации стратегических вооружений. "Он выработан на строго паритетной, в соответствии с принципом равной и неделимой безопасности, не ограничивает нашего права самостоятельно определять состав и структуру своих стратегических и наступательных вооружений, модернизировать их, либо создавать новые виды и типы вооружений, что в последние годы было наглядно и внушительно продемонстрировано США и всему миру", - сказал он.
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Путин назвал продление ДСНВ шагом в правильном направлении
Рябков отметил, что действие продлённого ДСНВ будет распространяться на российские системы "Авангард" – она уже ставится на боевое дежурство на носителях существующего типа. И в рамках выполнения действующего договора был осуществлен показ этой системы американцам.
При этом перспективные гиперзвуковые системы вооружений, должны стать предметом будущего диалога РФ и США. "Ясно, что американцев беспокоят и наши перспективные системы вооружений стратегической дальности, и они не раз об этом говорили при предыдущей администрации. Здесь есть поле для диалога, но нет места для односторонних уступок", - добавил замминистра.

Перспективы нового договора

Говоря о серьезном успехе при продлении ДСНВ-3, в Москве подчеркивают, что следующие пять лет нужно использовать максимально продуктивно. Рябков, в частности, напомнил, что согласно тексту ДСНВ-3, его можно продлить лишь один раз. "То есть в любом случае мы должны найти что-то другое, на замену", - сказал замминистра.
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Рябков оценил роль Байдена в вопросе продления ДСНВ
По его словам, сейчас важно развернуть с США интенсивные переговоры о будущем контроля над вооружениями "с целью выработки нового уравнения безопасности" в интересах стратегической стабильности. "Рассчитываем, что несмотря на трудности и общий не очень благоприятный фон наших отношений с Вашингтоном, в этой области получится продвинуться вперёд… Мы будем находиться ними в контакте, чтобы время не уходило", - сказал замминистра.
Он отметил, что выработка нового "уравнения безопасности" должна учитывать эволюцию как военно-технических, так и военно-политических аспектов безопасности. "По сути, мы предлагаем расширить стратегическую повестку дня и включить в нее все наступательные и оборонительные вооружения - как ядерные, так и неядерные, способные решать стратегические задачи", - сказал Рябков, выступая в Госдуме РФ.
Одной из главных тем такого диалога должно стать, по мнению экспертов, включение в сферу действия нового договора других стран. США не снимают вопрос о подключении к переговорам Китая, российская сторона – Великобритании, Франции. В среду Рябков подтвердил, что Москва поддерживает тезис о многостороннем подходе.
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Подключение любой другой страны, обладающей потенциалом в этой сфере, к переговорному процессу или, гипотетически, к тем или иным договоренностям, которые достигаются между Москвой и Вашингтоном, конечно, возможны... Нужно двигаться в направлении многосторонности.

Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Сергей Рябков
замминистра иностранных дел России

Мяч на стороне США

В целом, подводя итоги продолжительной дискуссии о продлении ДСНВ-3 Рябков отметил, что по истечении срока его действия 6 февраля 2021 года не произошло бы чего-то драматического. "Но мы оказались бы в ситуации, когда гарантии нашей собственной безопасности, как и безопасности США, существенно ослабли бы, усилилась непредсказуемость, появились бы предпосылки для затратного наращивания вооружений в разных сферах", - сказал он.
После ратификации в среду документа о продлении ДСНВ-3 российскими парламентариями в Нью-Йорке первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский выразил надежду, что США завершат все оставшиеся процедуры так же оперативно.
"Мяч на стороне США, и мы надеемся, что это будет сделано очень быстро", - сказал он.
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Рябков назвал условие будущих договоренностей с США
 
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