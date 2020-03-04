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Россия призвала США договориться о продлении договора СНВ-3
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РИА Новости

Россия призвала США договориться о продлении договора СНВ-3

11:43 04.03.2020 (обновлено: 11:53 04.03.2020)
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© AP Photo / Charlie RiedelОбъект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота
© AP Photo / Charlie Riedel
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия призывает Соединенные Штаты договориться о продлении договора СНВ-3, возможность достижения договоренности по данному вопросу сохраняется, заявил в среду директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
Срок действия СНВ-3 истекает в феврале будущего года.
"Это та тема, которая обсуждается с Соединенными Штатами. Можно рассчитывать на то, что здесь могла бы быть достигнута какая-то позитивная договоренность", - сказал Ермаков на пресс-конференции, организованной на площадке МИА "Россия сегодня".
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года. Ранее президент США Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.
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Между тем Ермаков ранее заявлял РИА Новости, что дальнейшее сокращение стратегических наступательных вооружений невозможно без подключения Великобритании и Франции.
Договор между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.
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РоссияДоговор СНВ-3СШАСНВБезопасность
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