19:40 10.02.2023 (обновлено: 20:56 10.02.2023)
США выразили готовность к диалогу с Россией по ДСНВ
Замгоссекретаря США Дженкинс заявила о готовности Вашингтона к диалогу с Москвой по ДСНВ
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Госдепартамента США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Вашингтон готов к диалогу с Москвой по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс.
"Наша цель — дать ясно понять, что мы готовы с ними (россиянами. — Прим. ред.) встретиться, когда они готовы. Жаль, что они увязывают это с происходящим на Украине", — сказала она во время спецбрифинга.
По словам дипломата, реализация соглашения крайне важна для национальной безопасности Соединенных Штатов.
"Мы надеемся, что нам с Россией удастся отделить обсуждение данной темы от украинского конфликта. <...> США крайне заинтересованы в возобновлении контактов с Россией с тем, чтобы вновь вернуться за стол переговоров по стратегической стабильности и возобновить инспекции", — подчеркнула Дженкинс.
В конце января Госдепартамент США обвинил Москву в блокировании американских инспекций по ДСНВ на свои стратегические объекты. Как отметил замглавы МИД Сергей Рябков, Штатам странно требовать от России возобновления мероприятий, когда Киев пытался ударить по объектам дальней авиации при непосредственном военно-техническом и разведывательно-информационном участии Вашингтона.
Рябков заявлял в интервью РИА Новости, что Россия сохраняет приверженность ДСНВ, соблюдает все установленные количественные и качественные ограничения и продолжает информационный обмен. Он подчеркнул, что США, осуществляя фронтальное сдерживание Москвы, нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности.
Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя ситуацию, отметил, что Москва сохраняет приверженность целям ДСНВ и считает его полезным инструментом в сфере стратегической стабильности. Он подчеркнул, что Россия безукоризненно соблюдает положения договора — в отличие от Вашингтона, который нелегитимно вывел из-под его действия более сотни стратегических вооружений.
В прошлом августе на вопрос РИА Новости Дженкинс заявила, что хотя США и не ставят конкретных сроков возобновления переговоров на смену СНВ-3, но связывают их с ситуацией на Украине. По ее словам, американская сторона готова вернуться к диалогу, как только Россия "проявит добрую волю".
ДСНВ — единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием. Его действие истекает в 2026 году. Москва и Вашингтон начали согласовывать параметры будущего соглашения об ограничении ядерных вооружений, но диалог прервался после начала военной спецоперации на Украине.