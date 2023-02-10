https://ria.ru/20230210/dsnv-1851302414.html

США выразили готовность к диалогу с Россией по ДСНВ

США выразили готовность к диалогу с Россией по ДСНВ - РИА Новости, 10.02.2023

США выразили готовность к диалогу с Россией по ДСНВ

Вашингтон готов к диалогу с Москвой по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявила заместитель госсекретаря США по контролю над... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T19:40

2023-02-10T19:40

2023-02-10T20:56

сша

россия

государственный департамент сша

украина

договор снв-3

в мире

анатолий антонов

сергей рябков

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ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Вашингтон готов к диалогу с Москвой по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс.По словам дипломата, реализация соглашения крайне важна для национальной безопасности Соединенных Штатов."Мы надеемся, что нам с Россией удастся отделить обсуждение данной темы от украинского конфликта. <...> США крайне заинтересованы в возобновлении контактов с Россией с тем, чтобы вновь вернуться за стол переговоров по стратегической стабильности и возобновить инспекции", — подчеркнула Дженкинс.В конце января Госдепартамент США обвинил Москву в блокировании американских инспекций по ДСНВ на свои стратегические объекты. Как отметил замглавы МИД Сергей Рябков, Штатам странно требовать от России возобновления мероприятий, когда Киев пытался ударить по объектам дальней авиации при непосредственном военно-техническом и разведывательно-информационном участии Вашингтона.Рябков заявлял в интервью РИА Новости, что Россия сохраняет приверженность ДСНВ, соблюдает все установленные количественные и качественные ограничения и продолжает информационный обмен. Он подчеркнул, что США, осуществляя фронтальное сдерживание Москвы, нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности.Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя ситуацию, отметил, что Москва сохраняет приверженность целям ДСНВ и считает его полезным инструментом в сфере стратегической стабильности. Он подчеркнул, что Россия безукоризненно соблюдает положения договора — в отличие от Вашингтона, который нелегитимно вывел из-под его действия более сотни стратегических вооружений.В прошлом августе на вопрос РИА Новости Дженкинс заявила, что хотя США и не ставят конкретных сроков возобновления переговоров на смену СНВ-3, но связывают их с ситуацией на Украине. По ее словам, американская сторона готова вернуться к диалогу, как только Россия "проявит добрую волю".ДСНВ — единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием. Его действие истекает в 2026 году. Москва и Вашингтон начали согласовывать параметры будущего соглашения об ограничении ядерных вооружений, но диалог прервался после начала военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20230201/dsnv-1848850378.html

https://ria.ru/20230208/dsnv-1850550357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, россия, государственный департамент сша, украина, договор снв-3, в мире, анатолий антонов, сергей рябков, москва