https://ria.ru/20201016/dogovor-1580119862.html

Путин предложил продлить ДСНВ без всяких условий на год

Президент России Владимир Путин предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) без всяких условий на год. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T14:16

2020-10-16T14:16

2020-10-16T15:30

сша

договор снв-3

владимир путин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580137350_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_eb867aa706cc2ee98b1e02ab8b0e6b8c.jpg

<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) без всяких условий на год.По словам российского лидера, это даст возможность "провести содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем", которые регулируются подобными соглашениями.Как указал Путин, продление СНВ-3 позволит не оставить государства, заинтересованные в сохранении стратегической стабильности, "без такого фундаментального документа, как Договор о стратегических наступательных вооружениях".Президент также поручил министру иностранных дел <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Лаврову</a> сформулировать позицию Москвы по СНВ-3, как можно скорее донести ее до Вашингтона и получить ответ."Сделаем как можно скорее, Владимир Владимирович", — заверил главу государства Лавров.Договор СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим соглашением между Россией и США об ограничении вооружений.Согласно ДСНВ, каждой из сторон необходимо сократить свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Москву и Вашингтон обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и Штаты должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Действие договора истекает в феврале 2021-го, Вашингтон на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Пекина в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. Китайская сторона эту идею отвергает. Сергей Лавров не раз подчеркивал, что Москва выступает за продление договора о СНВ-3 без предварительных условий.Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> ранее заявил, что Вашингтон готов "уже завтра" продлить СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов и якобы достиг "принципиального" соглашения с Москвой на этот счет. Замглавы МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a> в ответ на это подчеркнул РИА Новости, что позиция Соединенных Штатов по этому вопросу для России неприемлема.

https://ria.ru/20201008/dsnv-1578888209.html

https://ria.ru/20200714/1574282355.html

https://ria.ru/20201014/prodlenie-1579752459.html

Михаил Павликов прогиб Путина перед США 151

Dmitry Yenkov Да, так и надо. А то это типичная американская политика - "хорошо, мы согласны вернуться к разговору о том-то и том-то, но вы сначала сделайте то-то и то-то". 64

41

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин предложил продлить СНВ-3 без всяких условий на год Владимир Путин предложил продлить договор об ограничении стратегических наступательных вооружений на год без условий с последующими переговорами. 2020-10-16T14:16 true PT0M34S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, договор снв-3, владимир путин, в мире