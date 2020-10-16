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https://ria.ru/20201016/dogovor-1580119862.html
Путин предложил продлить ДСНВ без всяких условий на год
Президент России Владимир Путин предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) без всяких условий на год. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T14:16
2020-10-16T15:30
сша
договор снв-3
владимир путин
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) без всяких условий на год.По словам российского лидера, это даст возможность "провести содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем", которые регулируются подобными соглашениями.Как указал Путин, продление СНВ-3 позволит не оставить государства, заинтересованные в сохранении стратегической стабильности, "без такого фундаментального документа, как Договор о стратегических наступательных вооружениях".Президент также поручил министру иностранных дел <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Лаврову</a> сформулировать позицию Москвы по СНВ-3, как можно скорее донести ее до Вашингтона и получить ответ."Сделаем как можно скорее, Владимир Владимирович", — заверил главу государства Лавров.Договор СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим соглашением между Россией и США об ограничении вооружений.Согласно ДСНВ, каждой из сторон необходимо сократить свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Москву и Вашингтон обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и Штаты должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Действие договора истекает в феврале 2021-го, Вашингтон на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Пекина в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. Китайская сторона эту идею отвергает. Сергей Лавров не раз подчеркивал, что Москва выступает за продление договора о СНВ-3 без предварительных условий.Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> ранее заявил, что Вашингтон готов "уже завтра" продлить СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов и якобы достиг "принципиального" соглашения с Москвой на этот счет. Замглавы МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a> в ответ на это подчеркнул РИА Новости, что позиция Соединенных Штатов по этому вопросу для России неприемлема.
https://ria.ru/20201008/dsnv-1578888209.html
https://ria.ru/20200714/1574282355.html
https://ria.ru/20201014/prodlenie-1579752459.html
прогиб Путина перед США
151
Да, так и надо. А то это типичная американская политика - "хорошо, мы согласны вернуться к разговору о том-то и том-то, но вы сначала сделайте то-то и то-то".
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сша
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Путин предложил продлить СНВ-3 без всяких условий на год
Владимир Путин предложил продлить договор об ограничении стратегических наступательных вооружений на год без условий с последующими переговорами.
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сша, договор снв-3, владимир путин, в мире

Путин предложил продлить ДСНВ без всяких условий на год

14:16 16.10.2020 (обновлено: 15:30 16.10.2020)
 
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) без всяких условий на год.
По словам российского лидера, это даст возможность "провести содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем", которые регулируются подобными соглашениями.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 17:49
МИД: Россия надеется получить ответ США на предложения по ДСНВ
Как указал Путин, продление СНВ-3 позволит не оставить государства, заинтересованные в сохранении стратегической стабильности, "без такого фундаментального документа, как Договор о стратегических наступательных вооружениях".
Президент также поручил министру иностранных дел Сергею Лаврову сформулировать позицию Москвы по СНВ-3, как можно скорее донести ее до Вашингтона и получить ответ.
"Сделаем как можно скорее, Владимир Владимирович", — заверил главу государства Лавров.
Договор СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим соглашением между Россией и США об ограничении вооружений.
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота - РИА Новости, 1920, 14.07.2020
14 июля, 08:00
"Это шаг к концу света". Что последует за выходом США из СНВ-3
Согласно ДСНВ, каждой из сторон необходимо сократить свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Москву и Вашингтон обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.
Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и Штаты должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Действие договора истекает в феврале 2021-го, Вашингтон на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Пекина в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. Китайская сторона эту идею отвергает. Сергей Лавров не раз подчеркивал, что Москва выступает за продление договора о СНВ-3 без предварительных условий.
Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли ранее заявил, что Вашингтон готов "уже завтра" продлить СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов и якобы достиг "принципиального" соглашения с Москвой на этот счет. Замглавы МИД Сергей Рябков в ответ на это подчеркнул РИА Новости, что позиция Соединенных Штатов по этому вопросу для России неприемлема.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 13:24
В Кремле оценили ситуацию вокруг продления ДСНВ
 
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СШАДоговор СНВ-3Владимир ПутинВ мире
 
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