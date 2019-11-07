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РИА Новости

В МИД ожидают от США конструктивного подхода на заседании комиссии по ДСНВ

01:12 07.11.2019 (обновлено: 03:03 07.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков. Архивное фото
ООН, 7 ноя - РИА Новости. Москва ждет конструктивного подхода от Вашингтона на предстоящем в Женеве в четверг заседании двусторонней консультативной комиссии РФ-США по стратегическим наступательным вооружениям, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.
"Это двусторонняя комиссия, которая работает по выполнению договора о СНВ. Естественно, мы рассчитываем на позитивное, конструктивное рассмотрение всех вопросов, включенных в повестку дня", - сказал Ермаков.
"Это будет очень серьезное заседание, и мы рассчитываем на то, что с американской стороны наконец-то будет проявлен конструктивизм и они пойдут по пути решения тех давно назревших проблем, которые они накопили в рамках договора", - добавил он.
Ермаков также заявил, что Москва считает нелогичным переходить к обсуждению нестратегических вооружений в контексте диалога по СНВ с США, когда Вашингтон не демонстрирует готовности к обсуждению по стратегической стабильности в целом, заявил РИА Новости.
"Россия готова к диалогу по вопросам стратегической стабильности с США в любом формате. Вот, что там обсуждать – это уже предмет наших двусторонних договоренностей. Пока мы видим, что Соединенные Штаты вообще не готовы что-то обсуждать. Поэтому вдруг сейчас выделять нестратегические ядерные арсеналы по меньшей мере нелогично", - сказал Ермаков.
Ранее первый замгоссекретаря и кандидат на должность посла США в РФ Джон Салливан заявил, что продление СНВ-3 должно включать оружие, которое РФ не считает частью договора.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года.
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050012
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Владимир ЕрмаковДональд ТрампМИД РФООНСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Выразите ноту протеста)))) это всё на что способны))))))
7 ноября, 02:39
sstrider71
740000
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