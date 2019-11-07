В МИД ожидают от США конструктивного подхода на заседании комиссии по ДСНВ

ООН, 7 ноя - РИА Новости. Москва ждет конструктивного подхода от Москва ждет конструктивного подхода от Вашингтона на предстоящем в Женеве в четверг заседании двусторонней консультативной комиссии РФ-США по стратегическим наступательным вооружениям, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков

"Это двусторонняя комиссия, которая работает по выполнению договора о СНВ. Естественно, мы рассчитываем на позитивное, конструктивное рассмотрение всех вопросов, включенных в повестку дня", - сказал Ермаков.

"Это будет очень серьезное заседание, и мы рассчитываем на то, что с американской стороны наконец-то будет проявлен конструктивизм и они пойдут по пути решения тех давно назревших проблем, которые они накопили в рамках договора", - добавил он.

Ермаков также заявил, что Москва считает нелогичным переходить к обсуждению нестратегических вооружений в контексте диалога по СНВ США , когда Вашингтон не демонстрирует готовности к обсуждению по стратегической стабильности в целом, заявил РИА Новости.

"Россия готова к диалогу по вопросам стратегической стабильности с США в любом формате. Вот, что там обсуждать – это уже предмет наших двусторонних договоренностей. Пока мы видим, что Соединенные Штаты вообще не готовы что-то обсуждать. Поэтому вдруг сейчас выделять нестратегические ядерные арсеналы по меньшей мере нелогично", - сказал Ермаков.

Ранее первый замгоссекретаря и кандидат на должность посла США в РФ Джон Салливан заявил, что продление СНВ-3 должно включать оружие, которое РФ не считает частью договора.