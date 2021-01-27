https://ria.ru/20210127/dogovor-1594738363.html

Рябков обменялся с послом США нотами о продлении договора СНВ-3

Рябков обменялся с послом США нотами о продлении договора СНВ-3

Переговоры с США о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) проведены в последние дни, российская сторона обменялась... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T09:52

2021-01-27T09:52

2021-01-27T09:52

договор снв-3

госдума рф

сергей рябков

джо байден

москва

сша

безопасность

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Переговоры с США о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) проведены в последние дни, российская сторона обменялась нотами с послом США в Москве Джоном Салливаном, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы эти переговоры провел в последние дни. И вчера я с послом Салливаном в Москве обменялся нотами, которые фиксируют договоренности о пятилетнем продлении (договора)", - сказал Рябков журналистам.По словам Рябкова, РФ приветствует решение администрации президента США Джо Байдена согласиться с предложением Москвы о пятилетнем продлении договора.Во вторник состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, оба они выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению договора СНВ. По данным Белого дома, Байден и Путин предписали своим сотрудникам срочно работать, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля. Как следует из базы данных Госдумы, президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года (ДСНВ), срок действия которого истекает 5 февраля. Согласно документу, договор предлагается продлить на 5 лет, до 5 февраля 2026 года.Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

https://ria.ru/20210127/dsnv-1594718669.html

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договор снв-3, госдума рф, сергей рябков, джо байден, москва, сша, безопасность