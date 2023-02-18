https://ria.ru/20230218/puteshestviya-1852749584.html

Важное в туризме за неделю: новые рейсы в Турцию и возврат денег за путевки

Важное в туризме за неделю: новые рейсы в Турцию и возврат денег за путевки - РИА Новости, 18.02.2023

Важное в туризме за неделю: новые рейсы в Турцию и возврат денег за путевки

Минувшая неделя оказалась скромной на туристические события, зато большая их часть позитивные. Появился еще один рейс в ОАЭ, анонсировано расширение полетной... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T07:30

2023-02-18T07:30

2023-02-18T07:30

туризм

туризм

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

таиланд

сейшельские острова

казань

поезда

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Минувшая неделя оказалась скромной на туристические события, зато большая их часть позитивные. Появился еще один рейс в ОАЭ, анонсировано расширение полетной программы в Турцию и запуск дополнительных поездов в Крым. Любители отдыха в тропиках будут платить больше: Таиланд и Сейшелы в ближайшие месяцы планируют ввести новые турсборы. О самом важном за неделю — в дайджесте РИА Новости.История задержания беременных россиянок в Аргентине на этой неделе не завершилась. Хотя новых инцидентов не было, дело не закрыто. После того как россиянки оспорили в суде претензии миграционной службы, обвинявшей их в обмане при указании цели визита, власти начали отменять действие вида на жительство граждан РФ, получивших его через рождение ребенка, но не оставшихся в стране, а также приступили к изучению деятельности агентств, помогавших визитерам. МИД РФ посоветовал гражданам проверять, насколько местные консультанты действуют по законам страны.Продолжает расширяться география полетов. Так, первый прямой регулярный рейс открыт из Казани в Абу-Даби. А "Победа" планирует с 1 июня летать в Анталью из Челябинска, Екатеринбурга, Перми, Волгограда, Владикавказа, Махачкалы и Казани.В этом году будет проще попасть в Крым по железной дороге. "Гранд Сервис Экспресс" сообщила о запуске десяти дополнительных поездов. Они свяжут две столицы, Мурманск, Смоленск, Волгоград, Уфу, Челябинск и Ростов-на-Дону с Симферополем, Севастополем, Евпаторией и Феодосией.А еще в РФ появится новый туристический поезд. "В гости к Куркулям" можно будет попасть, направляясь из Нижнего Новгорода в Богородск.Две страны объявили о повышении сборов с туристов. Так, кабинет министров Таиланда утвердил введение нового налога с 1 июня. А власти Сейшельских островов планируют взимать с иностранных путешественников экологический сбор с апреля.Визовых послаблений не случилось, но надежда есть. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия работает над облегчением визового режима с 11 странами и над снятием ограничений на выдачу электронных разрешений на въезд для почти 70 дружественных государств.Еще один важный анонс. В Москву 23 февраля прибудет первая после пандемии группа китайских туристов. Туроператоры обозначили срок, когда смогут рассчитаться с клиентами по долгам за несостоявшиеся из-за пандемии и спецоперации туры. Речь идет о полутора миллиардах рублей. Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сказала, что средства, вероятнее всего, будут перечислены в первом полугодии.В Калининградской области обещают заняться созданием нового турмаршрута для дайверов и любителей истории. Участники федпроекта "Чистая Арктика" планируют благоустроить экологические тропы для туристов.Немного криминала. В Таиланде путешественник из Германии украл у россиянки дорогие солнцезащитные очки в иммиграционном офисе. В Домодедово у туристки, летевшей в ОАЭ, изъяли пакеты с янтарем на шесть миллионов рублей. А в Шереметьево у пассажирки из Азербайджана нашли незадекларированную ювелирку.Напоследок – о чудесном спасении. В Таиланде местный турист, пытаясь сфотографироваться, упал с семидесятиметровой скалы и выжил. Спасли мужчину "подушка" из банановых листьев и густая трава.

https://ria.ru/20230216/suveniry-1847980666.html

таиланд

сейшельские острова

казань

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), таиланд, сейшельские острова, казань, поезда