Рейтинг@Mail.ru
Важное в туризме за неделю: новые рейсы в Турцию и возврат денег за путевки - РИА Новости, 18.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230218/puteshestviya-1852749584.html
Важное в туризме за неделю: новые рейсы в Турцию и возврат денег за путевки
Важное в туризме за неделю: новые рейсы в Турцию и возврат денег за путевки - РИА Новости, 18.02.2023
Важное в туризме за неделю: новые рейсы в Турцию и возврат денег за путевки
Минувшая неделя оказалась скромной на туристические события, зато большая их часть позитивные. Появился еще один рейс в ОАЭ, анонсировано расширение полетной... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T07:30
2023-02-18T07:30
туризм
туризм
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
таиланд
сейшельские острова
казань
поезда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593004739_0:75:3104:1820_1920x0_80_0_0_05afb8dcf0c93d40eeb526020ce83bcf.jpg
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Минувшая неделя оказалась скромной на туристические события, зато большая их часть позитивные. Появился еще один рейс в ОАЭ, анонсировано расширение полетной программы в Турцию и запуск дополнительных поездов в Крым. Любители отдыха в тропиках будут платить больше: Таиланд и Сейшелы в ближайшие месяцы планируют ввести новые турсборы. О самом важном за неделю — в дайджесте РИА Новости.История задержания беременных россиянок в Аргентине на этой неделе не завершилась. Хотя новых инцидентов не было, дело не закрыто. После того как россиянки оспорили в суде претензии миграционной службы, обвинявшей их в обмане при указании цели визита, власти начали отменять действие вида на жительство граждан РФ, получивших его через рождение ребенка, но не оставшихся в стране, а также приступили к изучению деятельности агентств, помогавших визитерам. МИД РФ посоветовал гражданам проверять, насколько местные консультанты действуют по законам страны.Продолжает расширяться география полетов. Так, первый прямой регулярный рейс открыт из Казани в Абу-Даби. А "Победа" планирует с 1 июня летать в Анталью из Челябинска, Екатеринбурга, Перми, Волгограда, Владикавказа, Махачкалы и Казани.В этом году будет проще попасть в Крым по железной дороге. "Гранд Сервис Экспресс" сообщила о запуске десяти дополнительных поездов. Они свяжут две столицы, Мурманск, Смоленск, Волгоград, Уфу, Челябинск и Ростов-на-Дону с Симферополем, Севастополем, Евпаторией и Феодосией.А еще в РФ появится новый туристический поезд. "В гости к Куркулям" можно будет попасть, направляясь из Нижнего Новгорода в Богородск.Две страны объявили о повышении сборов с туристов. Так, кабинет министров Таиланда утвердил введение нового налога с 1 июня. А власти Сейшельских островов планируют взимать с иностранных путешественников экологический сбор с апреля.Визовых послаблений не случилось, но надежда есть. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия работает над облегчением визового режима с 11 странами и над снятием ограничений на выдачу электронных разрешений на въезд для почти 70 дружественных государств.Еще один важный анонс. В Москву 23 февраля прибудет первая после пандемии группа китайских туристов. Туроператоры обозначили срок, когда смогут рассчитаться с клиентами по долгам за несостоявшиеся из-за пандемии и спецоперации туры. Речь идет о полутора миллиардах рублей. Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сказала, что средства, вероятнее всего, будут перечислены в первом полугодии.В Калининградской области обещают заняться созданием нового турмаршрута для дайверов и любителей истории. Участники федпроекта "Чистая Арктика" планируют благоустроить экологические тропы для туристов.Немного криминала. В Таиланде путешественник из Германии украл у россиянки дорогие солнцезащитные очки в иммиграционном офисе. В Домодедово у туристки, летевшей в ОАЭ, изъяли пакеты с янтарем на шесть миллионов рублей. А в Шереметьево у пассажирки из Азербайджана нашли незадекларированную ювелирку.Напоследок – о чудесном спасении. В Таиланде местный турист, пытаясь сфотографироваться, упал с семидесятиметровой скалы и выжил. Спасли мужчину "подушка" из банановых листьев и густая трава.
https://ria.ru/20230216/suveniry-1847980666.html
таиланд
сейшельские острова
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593004739_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_679ae24705645e50c62997a7af526f52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), таиланд, сейшельские острова, казань, поезда
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Таиланд, Сейшельские острова, Казань, поезда
07:30 18.02.2023
 
Важное в туризме за неделю: новые рейсы в Турцию и возврат денег за путевки

Важное в туризме за неделю: новые рейсы в Турцию и первая группа гостей из Китая

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЛюди кормят чаек на набережной в Севастополе
Люди кормят чаек на набережной в Севастополе - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Минувшая неделя оказалась скромной на туристические события, зато большая их часть позитивные. Появился еще один рейс в ОАЭ, анонсировано расширение полетной программы в Турцию и запуск дополнительных поездов в Крым. Любители отдыха в тропиках будут платить больше: Таиланд и Сейшелы в ближайшие месяцы планируют ввести новые турсборы. О самом важном за неделю — в дайджесте РИА Новости.
История задержания беременных россиянок в Аргентине на этой неделе не завершилась. Хотя новых инцидентов не было, дело не закрыто. После того как россиянки оспорили в суде претензии миграционной службы, обвинявшей их в обмане при указании цели визита, власти начали отменять действие вида на жительство граждан РФ, получивших его через рождение ребенка, но не оставшихся в стране, а также приступили к изучению деятельности агентств, помогавших визитерам. МИД РФ посоветовал гражданам проверять, насколько местные консультанты действуют по законам страны.
Продолжает расширяться география полетов. Так, первый прямой регулярный рейс открыт из Казани в Абу-Даби. А "Победа" планирует с 1 июня летать в Анталью из Челябинска, Екатеринбурга, Перми, Волгограда, Владикавказа, Махачкалы и Казани.
В этом году будет проще попасть в Крым по железной дороге. "Гранд Сервис Экспресс" сообщила о запуске десяти дополнительных поездов. Они свяжут две столицы, Мурманск, Смоленск, Волгоград, Уфу, Челябинск и Ростов-на-Дону с Симферополем, Севастополем, Евпаторией и Феодосией.
А еще в РФ появится новый туристический поезд. "В гости к Куркулям" можно будет попасть, направляясь из Нижнего Новгорода в Богородск.
Две страны объявили о повышении сборов с туристов. Так, кабинет министров Таиланда утвердил введение нового налога с 1 июня. А власти Сейшельских островов планируют взимать с иностранных путешественников экологический сбор с апреля.
Визовых послаблений не случилось, но надежда есть. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия работает над облегчением визового режима с 11 странами и над снятием ограничений на выдачу электронных разрешений на въезд для почти 70 дружественных государств.
Еще один важный анонс. В Москву 23 февраля прибудет первая после пандемии группа китайских туристов.
Туроператоры обозначили срок, когда смогут рассчитаться с клиентами по долгам за несостоявшиеся из-за пандемии и спецоперации туры. Речь идет о полутора миллиардах рублей. Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сказала, что средства, вероятнее всего, будут перечислены в первом полугодии.
В Калининградской области обещают заняться созданием нового турмаршрута для дайверов и любителей истории.
Участники федпроекта "Чистая Арктика" планируют благоустроить экологические тропы для туристов.
Немного криминала. В Таиланде путешественник из Германии украл у россиянки дорогие солнцезащитные очки в иммиграционном офисе. В Домодедово у туристки, летевшей в ОАЭ, изъяли пакеты с янтарем на шесть миллионов рублей. А в Шереметьево у пассажирки из Азербайджана нашли незадекларированную ювелирку.
Напоследок – о чудесном спасении. В Таиланде местный турист, пытаясь сфотографироваться, упал с семидесятиметровой скалы и выжил. Спасли мужчину "подушка" из банановых листьев и густая трава.
Продажа сувениров в магазине - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 08:00Туризм
Самовар и тельняшка. Как российские сувениры вытесняют китайские подделки
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)ТаиландСейшельские островаКазаньпоезда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала