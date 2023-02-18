Важное в туризме за неделю: новые рейсы в Турцию и возврат денег за путевки
Важное в туризме за неделю: новые рейсы в Турцию и первая группа гостей из Китая
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЛюди кормят чаек на набережной в Севастополе
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Минувшая неделя оказалась скромной на туристические события, зато большая их часть позитивные. Появился еще один рейс в ОАЭ, анонсировано расширение полетной программы в Турцию и запуск дополнительных поездов в Крым. Любители отдыха в тропиках будут платить больше: Таиланд и Сейшелы в ближайшие месяцы планируют ввести новые турсборы. О самом важном за неделю — в дайджесте РИА Новости.
История задержания беременных россиянок в Аргентине на этой неделе не завершилась. Хотя новых инцидентов не было, дело не закрыто. После того как россиянки оспорили в суде претензии миграционной службы, обвинявшей их в обмане при указании цели визита, власти начали отменять действие вида на жительство граждан РФ, получивших его через рождение ребенка, но не оставшихся в стране, а также приступили к изучению деятельности агентств, помогавших визитерам. МИД РФ посоветовал гражданам проверять, насколько местные консультанты действуют по законам страны.
В этом году будет проще попасть в Крым по железной дороге. "Гранд Сервис Экспресс" сообщила о запуске десяти дополнительных поездов. Они свяжут две столицы, Мурманск, Смоленск, Волгоград, Уфу, Челябинск и Ростов-на-Дону с Симферополем, Севастополем, Евпаторией и Феодосией.
А еще в РФ появится новый туристический поезд. "В гости к Куркулям" можно будет попасть, направляясь из Нижнего Новгорода в Богородск.
Визовых послаблений не случилось, но надежда есть. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия работает над облегчением визового режима с 11 странами и над снятием ограничений на выдачу электронных разрешений на въезд для почти 70 дружественных государств.
Еще один важный анонс. В Москву 23 февраля прибудет первая после пандемии группа китайских туристов.
Туроператоры обозначили срок, когда смогут рассчитаться с клиентами по долгам за несостоявшиеся из-за пандемии и спецоперации туры. Речь идет о полутора миллиардах рублей. Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сказала, что средства, вероятнее всего, будут перечислены в первом полугодии.
В Калининградской области обещают заняться созданием нового турмаршрута для дайверов и любителей истории.
Участники федпроекта "Чистая Арктика" планируют благоустроить экологические тропы для туристов.
Напоследок – о чудесном спасении. В Таиланде местный турист, пытаясь сфотографироваться, упал с семидесятиметровой скалы и выжил. Спасли мужчину "подушка" из банановых листьев и густая трава.