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В Шереметьево у туристки нашли украшения стоимостью полтора миллиона рублей - РИА Новости, 14.02.2023
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Туризм
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В Шереметьево у туристки нашли украшения стоимостью полтора миллиона рублей
В Шереметьево у туристки нашли украшения стоимостью полтора миллиона рублей - РИА Новости, 14.02.2023
В Шереметьево у туристки нашли украшения стоимостью полтора миллиона рублей
Незадекларированные ювелирные изделия стоимостью полтора миллиона рублей обнаружили сотрудники Шереметьевской таможни у пассажирки, прибывшей из Баку, сообщает... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T15:13
2023-02-14T15:13
туризм
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туризм
шереметьево (аэропорт)
cartier
баку
азербайджан
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Незадекларированные ювелирные изделия стоимостью полтора миллиона рублей обнаружили сотрудники Шереметьевской таможни у пассажирки, прибывшей из Баку, сообщает пресс-служба ведомства.Туристку остановили на "зеленом" коридоре. В результате досмотра ее дорожной сумки выяснилось, что она пыталась незаконно провезти дорогостоящие кольцо и браслет Cartier, а также наручные часы швейцарской марки Rolex в фирменных упаковках.Таможенная экспертиза установила, что кольцо и браслет изготовлены из золота 750 пробы, корпус часов из стали, а их циферблат под сапфировым стеклом украшен вставками из бриллиантов.Решается вопрос о возбуждении административного дела.
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новости - туризм, туристы, туризм, шереметьево (аэропорт), cartier , баку, азербайджан
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Шереметьево (аэропорт), Cartier , Баку, Азербайджан
15:13 14.02.2023
 
В Шереметьево у туристки нашли украшения стоимостью полтора миллиона рублей

В Шереметьево у пассажирки из Азербайджана нашли незадекларированные дорогие украшения

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЗона таможенного контроля московского аэропорта "Шереметьево"
Зона таможенного контроля московского аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Незадекларированные ювелирные изделия стоимостью полтора миллиона рублей обнаружили сотрудники Шереметьевской таможни у пассажирки, прибывшей из Баку, сообщает пресс-служба ведомства.
Туристку остановили на "зеленом" коридоре. В результате досмотра ее дорожной сумки выяснилось, что она пыталась незаконно провезти дорогостоящие кольцо и браслет Cartier, а также наручные часы швейцарской марки Rolex в фирменных упаковках.
Таможенная экспертиза установила, что кольцо и браслет изготовлены из золота 750 пробы, корпус часов из стали, а их циферблат под сапфировым стеклом украшен вставками из бриллиантов.
Решается вопрос о возбуждении административного дела.
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