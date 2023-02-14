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В Шереметьево у туристки нашли украшения стоимостью полтора миллиона рублей

В Шереметьево у туристки нашли украшения стоимостью полтора миллиона рублей - РИА Новости, 14.02.2023

В Шереметьево у туристки нашли украшения стоимостью полтора миллиона рублей

Незадекларированные ювелирные изделия стоимостью полтора миллиона рублей обнаружили сотрудники Шереметьевской таможни у пассажирки, прибывшей из Баку, сообщает... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T15:13

2023-02-14T15:13

2023-02-14T15:13

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Незадекларированные ювелирные изделия стоимостью полтора миллиона рублей обнаружили сотрудники Шереметьевской таможни у пассажирки, прибывшей из Баку, сообщает пресс-служба ведомства.Туристку остановили на "зеленом" коридоре. В результате досмотра ее дорожной сумки выяснилось, что она пыталась незаконно провезти дорогостоящие кольцо и браслет Cartier, а также наручные часы швейцарской марки Rolex в фирменных упаковках.Таможенная экспертиза установила, что кольцо и браслет изготовлены из золота 750 пробы, корпус часов из стали, а их циферблат под сапфировым стеклом украшен вставками из бриллиантов.Решается вопрос о возбуждении административного дела.

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баку

азербайджан

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, шереметьево (аэропорт), cartier , баку, азербайджан