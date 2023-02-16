https://ria.ru/20230216/kazan-1852432736.html

Казань и Абу-Даби связал первый прямой регулярный авиарейс

Казань и Абу-Даби связал первый прямой регулярный авиарейс - РИА Новости, 16.02.2023

Казань и Абу-Даби связал первый прямой регулярный авиарейс

Первый прямой регулярный рейс открыт из Казани в столицу ОАЭ Абу-Даби, сообщает международный аэропорт "Казань". РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T16:18

2023-02-16T16:18

2023-02-16T16:18

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КАЗАНЬ, 16 фев — РИА Новости. Первый прямой регулярный рейс открыт из Казани в столицу ОАЭ Абу-Даби, сообщает международный аэропорт "Казань". "Торжественно открыли первый прямой регулярный рейс в Абу-Даби. Вылеты будут выполняться на крыльях Air Arabia по понедельникам и четвергам", — рассказали в воздушной гавани. По данным аэропорта, из Казани рейс будет отправляться в 14.05, прибытие в пункт назначения — в 20.05, вылет из Абу-Даби — в 09.00, посадка в аэропорту Казани – в 13.05. Для каждого хаба указано местное время. По словам коммерческого директора аэропорта "Казань" Андрея Лопатина, загрузка первого рейса составила 80 процентов, что очень хороший показатель для начала полетной программы.Air Arabia уже более десяти лет является партнером аэропорта "Казань". Также перевозчик выполняет рейсы в Шарджу.

https://ria.ru/20220205/abu-dabi-1770849559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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