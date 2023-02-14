https://ria.ru/20230214/tailand-1851935538.html

В Таиланде летом начнут взимать туристический сбор

В Таиланде летом начнут взимать туристический сбор - РИА Новости, 14.02.2023

В Таиланде летом начнут взимать туристический сбор

Кабинет министров Таиланда утвердил во вторник на еженедельном заседании постановление о туристическом сборе, который начнут взимать с прибывающих в страну... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T14:50

2023-02-14T14:50

2023-02-14T15:18

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БАНГКОК, 14 фев – РИА Новости. Кабинет министров Таиланда утвердил во вторник на еженедельном заседании постановление о туристическом сборе, который начнут взимать с прибывающих в страну путешественников с 1 июня 2023 года, заявил журналистам министр туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракан после окончания заседания кабинета. "Принято решение утвердить постановление о туристическом сборе в сумме 150 батов (около 4,3 доллара) с путешественников, прибывающих в Таиланд через морские или сухопутные границы и 300 батов (около 8,6 доллара) с тех, кто прибывает воздушным путем", – сообщил министр, слова которого цитирует газета "Кхао Сот". "Действие сбора начнется 1 июня 2023 года. С путешественников, которые находятся на территории Таиланда только одни сутки, плата взиматься не будет", – добавил глава Минтуризма. Первоначально постановление о введении туристического сбора обсуждалось в 2019 году, однако принятие решения трижды откладывалось, сначала в связи с пандемией коронавирусной инфекции, а затем, в 2021 и 2022 годах, ради восстановления туристического сектора после пандемии. Новый налог предназначен, прежде всего, для поддержания природных объектов страны и оказания помощи путешественникам в случаях чрезвычайных ситуаций.

https://ria.ru/20230113/tailand-1844358737.html

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Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, таиланд, куда можно лететь, отдых на море