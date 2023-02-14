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В Таиланде летом начнут взимать туристический сбор - РИА Новости, 14.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230214/tailand-1851935538.html
В Таиланде летом начнут взимать туристический сбор
В Таиланде летом начнут взимать туристический сбор - РИА Новости, 14.02.2023
В Таиланде летом начнут взимать туристический сбор
Кабинет министров Таиланда утвердил во вторник на еженедельном заседании постановление о туристическом сборе, который начнут взимать с прибывающих в страну... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T14:50
2023-02-14T15:18
новости - туризм
туристы
туризм
таиланд
куда можно лететь
отдых на море
туризм
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БАНГКОК, 14 фев – РИА Новости. Кабинет министров Таиланда утвердил во вторник на еженедельном заседании постановление о туристическом сборе, который начнут взимать с прибывающих в страну путешественников с 1 июня 2023 года, заявил журналистам министр туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракан после окончания заседания кабинета. "Принято решение утвердить постановление о туристическом сборе в сумме 150 батов (около 4,3 доллара) с путешественников, прибывающих в Таиланд через морские или сухопутные границы и 300 батов (около 8,6 доллара) с тех, кто прибывает воздушным путем", – сообщил министр, слова которого цитирует газета "Кхао Сот". "Действие сбора начнется 1 июня 2023 года. С путешественников, которые находятся на территории Таиланда только одни сутки, плата взиматься не будет", – добавил глава Минтуризма. Первоначально постановление о введении туристического сбора обсуждалось в 2019 году, однако принятие решения трижды откладывалось, сначала в связи с пандемией коронавирусной инфекции, а затем, в 2021 и 2022 годах, ради восстановления туристического сектора после пандемии. Новый налог предназначен, прежде всего, для поддержания природных объектов страны и оказания помощи путешественникам в случаях чрезвычайных ситуаций.
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новости - туризм, туристы, туризм, таиланд, куда можно лететь, отдых на море
Новости - Туризм, туристы, Туризм, Таиланд, куда можно лететь, Отдых на море, Туризм
14:50 14.02.2023 (обновлено: 15:18 14.02.2023)
 
В Таиланде летом начнут взимать туристический сбор

Кабинет министров Таиланда утвердил туристический сбор, его начнут взимать с 1 июня

CC BY-SA 2.0 / erm. / amanpuri poolОтель на Пхукете
Отель на Пхукете - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
CC BY-SA 2.0 / erm. / amanpuri pool
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БАНГКОК, 14 фев – РИА Новости. Кабинет министров Таиланда утвердил во вторник на еженедельном заседании постановление о туристическом сборе, который начнут взимать с прибывающих в страну путешественников с 1 июня 2023 года, заявил журналистам министр туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракан после окончания заседания кабинета.
"Принято решение утвердить постановление о туристическом сборе в сумме 150 батов (около 4,3 доллара) с путешественников, прибывающих в Таиланд через морские или сухопутные границы и 300 батов (около 8,6 доллара) с тех, кто прибывает воздушным путем", – сообщил министр, слова которого цитирует газета "Кхао Сот".
"Действие сбора начнется 1 июня 2023 года. С путешественников, которые находятся на территории Таиланда только одни сутки, плата взиматься не будет", – добавил глава Минтуризма.
Первоначально постановление о введении туристического сбора обсуждалось в 2019 году, однако принятие решения трижды откладывалось, сначала в связи с пандемией коронавирусной инфекции, а затем, в 2021 и 2022 годах, ради восстановления туристического сектора после пандемии. Новый налог предназначен, прежде всего, для поддержания природных объектов страны и оказания помощи путешественникам в случаях чрезвычайных ситуаций.
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