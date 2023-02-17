Таиланд: особенности въезда для россиян в 2023 году — правила и запреты
© iStock.com / SrdjanPavПравила въезда в Таиланд
© iStock.com / SrdjanPav
Правила въезда в Таиланд
Оглавление
- Новые правила въезда в Таиланд для россиян в 2023 году
- Виза
- Необходимые документы
- Нужны ли подтверждения о вакцинации и другие коронавирусные справки
- Особенности въезда с детьми
- Полезная информация по Таиланду
- Таможенные правила и запрет на электронные сигареты
- Есть ли ограничения из-за коронавируса
- Правила поведения
- Работают ли банковские карты
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Таиланд отменил все коронавирусные ограничения, а безвизовое пребывание в стране продлено до 45 дней. Правила въезда в страну в 2023 году, нужен ли загранпаспорт, работают ли в ней сегодня российские банковские карты, какие действуют запреты — в материале РИА Новости.
Новые правила въезда в Таиланд для россиян в 2023 году
Условия въезда и пребывания в Таиланде стали более выгодными для россиян: срок безвизового пребывания с целью туризма увеличен до 45 дней. Для въезда в страну требуется только действующий заграничный паспорт. Но стоит заранее позаботиться о наличии медицинской страховки.
По прибытии в королевство путешественникам необходимо заполнить миграционную карту на английском языке, поставить штамп во время паспортного контроля, иметь при себе обратный билет из Таиланда и подтверждение наличия на счету денежных средств.
"С этого лета со всех иностранцев также будет взиматься туристический сбор. С 1 июня 2023 года при въезде воздушным путём нужно будет заплатить 300 бат (это около 8,5 доллара); при въезде морским или сухопутным путём — 150 бат (4,3 доллара)", — поясняет Сююмбике Давлет-Кильдеева, руководительница направления контента и социальных медиа travel-сервиса “Купибилет”.
Виза
По словам эксперта, в сравнении со странами Шенгенской зоны, путешествовать в Таиланд проще. Виза не нужна, если планируемое время пребывания в королевстве меньше 45 дней. Для длительной поездки можно оформить TR-визу, которая дает право на однократное посещение Таиланда на срок до 60 дней с платным продлением на месте еще на 30 дней. Мультивиза METV для официально трудоустроенных граждан (оформляется на каждого члена семьи отдельно) действует 180 дней. С ней в стране можно находиться до 60 дней, а количество въездов не имеет ограничений.
Необходимые документы
Для оформления туристической визы в Таиланд, по словам Алены Голдиной, инвестора, основателя агентства недвижимости Goldina Real Estate, помимо заполненной визовой анкеты требуются:
- —оригинал паспорта или проездного документа России со сроком действия не менее шести месяцев на дату поездки и не менее двух страниц визы без каких-либо пометок;
- —маршрут путешествия (бронирование поездок в Россию и из России на ваше имя, а не билет). Посольство рекомендует не приобретать гостиничные и авиабилеты до тех пор, пока виза не будет одобрена. Поэтому не стоит рисковать своими деньгами, временем и усилиями, покупая реальные билеты. Получить лучший отель и маршрут полета можно в течение нескольких минут для визы в любую страну;
- —подтверждение наличия денежных средств на счету (выписка из банковского счета).
Документы должны быть переведены на английский язык и нотариально заверены. Сотрудники консульства могут потребовать предъявить дополнительные документы. В случае необходимости также возможно приглашение заявителя на интервью.
Девушка в аэропорту
Сююмбике Давлет-Кильдеева дополняет, что по долгосрочным мультивизам требования в прошлом году ужесточили. Теперь нужна выписка банка за последние полгода с минимальным балансом 7000$ за каждый месяц. Раньше было достаточно просто справки о наличии на счёте суммы не менее 6000$. Кроме того, необходимы подробный план поездки, справка с места работы с указанием должности, стажа и длительности отпуска (от студентов требуют справку об обучении на очной форме).
Нужны ли подтверждения о вакцинации и другие коронавирусные справки
Сейчас для въезда в Таиланд нужен только загранпаспорт: все ковидные требования отменены. По словам экспертов, путешественники, въезжающие в Таиланд, не обязаны предъявлять ПЦР-тесты или сертификаты вакцинации.
"Между тем, пассажиры из страны, в которой имеются требования к тесту ОТ-ПЦР, должны иметь медицинскую страховку, которая покрывает лечение COVID-19 в Таиланде (не меньше 10 000 долларов для лечения COVID-19. Также она должна покрывать пребывание в Таиланде в течение семи дополнительных дней)", — уточняет Ирина Новикова, старший юрист Бюро адвокатов "Де-юре".
Особенности въезда с детьми
Юрист поясняет, что несовершеннолетний гражданин РФ, следующий совместно с родителем, выезжает из страны по своему загранпаспорту. В случае, если загранпаспорт родителя оформлен до 01.03.2010 года и ребенок в него вписан, для него не требуется оформлять отдельный загранпаспорт. При этом в паспорт родителя должно быть вклеено фото ребенка и стоять печать паспортно-визовой службы. Отсутствие фотографии или печати может стать основанием для отказа ребенку в пересечении границы.
"На заграничные паспорта, которые оформлены после 1 марта 2010 года, распространяется Постановление Правительства РФ № 13 от 19 января 2010 года, согласно которому внесение сведений о детях в паспорт, удостоверяющий личность родителя, не дает права ребенку на выезд за пределы территории РФ без документа, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами территории РФ", — уточняет Ирина Новикова. В связи с чем для детей с 14 лет въезд в страну осуществляется по отдельному загранпаспорту, как и у взрослого туриста. При пересечении несовершеннолетним государственной границы России совместно с одним из родителей не требуется предъявлять письменное согласие второго родителя.
Полезная информация по Таиланду
Перед путешествием в Таиланд стоит изучить актуальную информацию о правилах въезда в страну, а также нормах поведения.
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Таможенные правила и запрет на электронные сигареты
Юрист Ирина Новикова поясняет, что перед началом путешествия без предъявления документов и внесения сведений о валюте в пассажирскую таможенную декларацию, туристы могут вывезти наличную иностранную валюту и/или валюту РФ, а также дорожные чеки на сумму не более 10 000 долларов. В случае если сумма больше, ее необходимо декларировать в пассажирской таможенной декларации. Ввоз любой валюты, за исключением национальной, в Таиланд свободный. Лимит ввоза национальной валюты - более 50 000 бат на человека.
Совершеннолетний гражданин может ввозить без уплаты таможенных пошлин:
- —три литра алкогольных напитков;
- —50 сигар (сигарилл) или 200 сигарет, или 250 граммов табака, либо указанную продукцию общим весом не более 250 граммов.
"Туристам, в том числе и русским, приезжающим в Таиланд, рекомендуется не брать с собой никаких электронных сигарет, а также никаких предметов или оборудования, связанных с электронными сигаретами; например, жидкость, используемая в устройстве. Так, туристические агенты или туроператоры, продающие Таиланд в качестве пункта назначения, должны убедиться, что их клиенты знают о запрете на электронные сигареты", — говорит Алена Голдина.
Ирина Новикова предупреждает, что пользование в Таиланде электронными сигаретами и их ввоз в страну влечет штраф в размере 1 млн батов (более 30 000 долларов) или тюремное заключение сроком до 10 лет. Также запрещено курить на пляжах, в случае нарушения запрета может быть наложен штраф до 100 000 батов (около 3 000 долларов) или лишение свободы сроком до одного года.
© iStock.com / FilippoBacciДевушка в аэропорту
© iStock.com / FilippoBacci
Девушка в аэропорту
Есть ли ограничения из-за коронавируса
На курортах Таиланда нет никаких ограничений, все работает в штатном режиме: возможно свободное посещение мест общественного питания и развлечений - кафе, торговых центров, пляжей и т.д. "Но все же маски рекомендуют носить в местах с большим скоплением людей (общественный транспорт, рынки). Многие местные тайцы, которые переживают о вирусе, по-прежнему, носят маски везде, для туристов это не обязательно", — комментирует Алёна Квашнина, тревел-эксперт в команде Zefir.
По словам Сююмбике Давлет-Кильдеевой, в январе власти Таиланда хотели ужесточить правила въезда: проверять обязательные сертификаты о вакцинации или ПЦР-тесты. В итоге они передумали и пока въезжать в страну можно без всех этих ограничений. Но, конечно, стоит отслеживать ситуацию.
Правила поведения
Основные правила поведения в Таиланде перечислила Алена Голдина:
- —При входе в тайский дом или храм принято снимать обувь. Это не просто религиозный обычай, но и практические преимущества чистоты.
- —Король и вся королевская семья пользуются чрезвычайно высоким уважением у всего тайского народа, то же требуется и от туристов. Это также относится к деньгам или любому предмету, несущему изображение короля.
- —Любое оскорбление буддийской религии или икон или изображений Будды может повлечь за собой суровые наказания.
- —Следует всегда соблюдать осторожность со своими деньгами и ценностями. Для хранения документов и кредитных карт ведущие отели предоставляют безопасные сейфы в номере или сейфы на стойке регистрации.
- —Не рекомендуется пить водопроводную воду или чистить ею зубы. Бутилированная вода дешевая и легкодоступная. Большинство ресторанов готовят и подают с правильно обработанной водой.
- —При поездке на такси никогда не стоит соглашаться на фиксированную ставку или "чартер", независимо от того, является ли поездка короткой или нет. Всегда настаивайте на использовании счетчика, когда вы путешествуете в районе Бангкока, включая поездки в/из аэропорта Суварнабхуми, или же переходите на другое такси.
- —Важно изучить правила пользования туалетами. Тайская "сантехника" на самом деле не предназначена для того, чтобы справиться с туалетной бумагой – канализационные трубы тоньше, чем на западе, и могут легко заблокироваться.
- —"Если вы столкнетесь с проблемой, помните, что нежная улыбка, мягкая речь и проявление терпения будут работать в вашу пользу чаще, чем хмурый или повышенный голос", — говорит эксперт.
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Работают ли банковские карты
Из-за санкций российские банковские карты в королевстве Таиланд не принимают. По словам Алены Голдиной, это касается выпущенных в России карт "Виза", "Мастеркард", "Американ-экспресс". Систем денежных переводов "Юнистрим", "Золотая корона" и Contact в стране нет.
"Однако многие туристы, которые путешествовали уже после введения этих ограничений, отметили, что китайская карта UnionPay, выпущенная в России, работает в Таиланде, но снять деньги получится только в банкоматах с наклейкой UnionPay", — поясняет эксперт.
По словам Сююмбике Давлет-Кильдеевой, недавно в королевстве стали доступны денежные переводы от "Золотой короны". Это означает, если вы откроете счет в тайском банке, то ваши знакомые из России могут перевести деньги на этот счёт в одном из банков-партнёров системы. Но единственный банк, где можно открыть такой счёт, если вы едете в Таиланд как турист — Bangkok Bank.
Перед поездкой лучше снять наличные и по прибытии в королевство обменять их на местную валюту. Единственное условие — не брать в путешествие сумму больше 10 тысяч долларов на человека.