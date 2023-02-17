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Таиланд: особенности въезда для россиян в 2023 году — правила и запреты

Правила въезда в Таиланд для россиян в 2023

Таиланд: особенности въезда для россиян в 2023 году — правила и запреты

Таиланд отменил все коронавирусные ограничения, а безвизовое пребывание в стране продлено до 45 дней. Правила въезда в страну в 2023 году, нужен ли... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T20:20

2023-02-17T20:20

2023-02-17T20:20

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Таиланд отменил все коронавирусные ограничения, а безвизовое пребывание в стране продлено до 45 дней. Правила въезда в страну в 2023 году, нужен ли загранпаспорт, работают ли в ней сегодня российские банковские карты, какие действуют запреты — в материале РИА Новости.Новые правила въезда в Таиланд для россиян в 2023 годуУсловия въезда и пребывания в Таиланде стали более выгодными для россиян: срок безвизового пребывания с целью туризма увеличен до 45 дней. Для въезда в страну требуется только действующий заграничный паспорт. Но стоит заранее позаботиться о наличии медицинской страховки.По прибытии в королевство путешественникам необходимо заполнить миграционную карту на английском языке, поставить штамп во время паспортного контроля, иметь при себе обратный билет из Таиланда и подтверждение наличия на счету денежных средств.ВизаПо словам эксперта, в сравнении со странами Шенгенской зоны, путешествовать в Таиланд проще. Виза не нужна, если планируемое время пребывания в королевстве меньше 45 дней. Для длительной поездки можно оформить TR-визу, которая дает право на однократное посещение Таиланда на срок до 60 дней с платным продлением на месте еще на 30 дней. Мультивиза METV для официально трудоустроенных граждан (оформляется на каждого члена семьи отдельно) действует 180 дней. С ней в стране можно находиться до 60 дней, а количество въездов не имеет ограничений.Необходимые документыДля оформления туристической визы в Таиланд, по словам Алены Голдиной, инвестора, основателя агентства недвижимости Goldina Real Estate, помимо заполненной визовой анкеты требуются:Документы должны быть переведены на английский язык и нотариально заверены. Сотрудники консульства могут потребовать предъявить дополнительные документы. В случае необходимости также возможно приглашение заявителя на интервью.Сююмбике Давлет-Кильдеева дополняет, что по долгосрочным мультивизам требования в прошлом году ужесточили. Теперь нужна выписка банка за последние полгода с минимальным балансом 7000$ за каждый месяц. Раньше было достаточно просто справки о наличии на счёте суммы не менее 6000$. Кроме того, необходимы подробный план поездки, справка с места работы с указанием должности, стажа и длительности отпуска (от студентов требуют справку об обучении на очной форме).Нужны ли подтверждения о вакцинации и другие коронавирусные справкиСейчас для въезда в Таиланд нужен только загранпаспорт: все ковидные требования отменены. По словам экспертов, путешественники, въезжающие в Таиланд, не обязаны предъявлять ПЦР-тесты или сертификаты вакцинации.Особенности въезда с детьмиЮрист поясняет, что несовершеннолетний гражданин РФ, следующий совместно с родителем, выезжает из страны по своему загранпаспорту. В случае, если загранпаспорт родителя оформлен до 01.03.2010 года и ребенок в него вписан, для него не требуется оформлять отдельный загранпаспорт. При этом в паспорт родителя должно быть вклеено фото ребенка и стоять печать паспортно-визовой службы. Отсутствие фотографии или печати может стать основанием для отказа ребенку в пересечении границы."На заграничные паспорта, которые оформлены после 1 марта 2010 года, распространяется Постановление Правительства РФ № 13 от 19 января 2010 года, согласно которому внесение сведений о детях в паспорт, удостоверяющий личность родителя, не дает права ребенку на выезд за пределы территории РФ без документа, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами территории РФ", — уточняет Ирина Новикова. В связи с чем для детей с 14 лет въезд в страну осуществляется по отдельному загранпаспорту, как и у взрослого туриста. При пересечении несовершеннолетним государственной границы России совместно с одним из родителей не требуется предъявлять письменное согласие второго родителя.Полезная информация по ТаиландуПеред путешествием в Таиланд стоит изучить актуальную информацию о правилах въезда в страну, а также нормах поведения.Таможенные правила и запрет на электронные сигаретыЮрист Ирина Новикова поясняет, что перед началом путешествия без предъявления документов и внесения сведений о валюте в пассажирскую таможенную декларацию, туристы могут вывезти наличную иностранную валюту и/или валюту РФ, а также дорожные чеки на сумму не более 10 000 долларов. В случае если сумма больше, ее необходимо декларировать в пассажирской таможенной декларации. Ввоз любой валюты, за исключением национальной, в Таиланд свободный. Лимит ввоза национальной валюты - более 50 000 бат на человека.Совершеннолетний гражданин может ввозить без уплаты таможенных пошлин:Ирина Новикова предупреждает, что пользование в Таиланде электронными сигаретами и их ввоз в страну влечет штраф в размере 1 млн батов (более 30 000 долларов) или тюремное заключение сроком до 10 лет. Также запрещено курить на пляжах, в случае нарушения запрета может быть наложен штраф до 100 000 батов (около 3 000 долларов) или лишение свободы сроком до одного года.Есть ли ограничения из-за коронавирусаНа курортах Таиланда нет никаких ограничений, все работает в штатном режиме: возможно свободное посещение мест общественного питания и развлечений - кафе, торговых центров, пляжей и т.д. "Но все же маски рекомендуют носить в местах с большим скоплением людей (общественный транспорт, рынки). Многие местные тайцы, которые переживают о вирусе, по-прежнему, носят маски везде, для туристов это не обязательно", — комментирует Алёна Квашнина, тревел-эксперт в команде Zefir.По словам Сююмбике Давлет-Кильдеевой, в январе власти Таиланда хотели ужесточить правила въезда: проверять обязательные сертификаты о вакцинации или ПЦР-тесты. В итоге они передумали и пока въезжать в страну можно без всех этих ограничений. Но, конечно, стоит отслеживать ситуацию.Правила поведенияОсновные правила поведения в Таиланде перечислила Алена Голдина:Работают ли банковские картыИз-за санкций российские банковские карты в королевстве Таиланд не принимают. По словам Алены Голдиной, это касается выпущенных в России карт "Виза", "Мастеркард", "Американ-экспресс". Систем денежных переводов "Юнистрим", "Золотая корона" и Contact в стране нет.По словам Сююмбике Давлет-Кильдеевой, недавно в королевстве стали доступны денежные переводы от "Золотой короны". Это означает, если вы откроете счет в тайском банке, то ваши знакомые из России могут перевести деньги на этот счёт в одном из банков-партнёров системы. Но единственный банк, где можно открыть такой счёт, если вы едете в Таиланд как турист — Bangkok Bank.Перед поездкой лучше снять наличные и по прибытии в королевство обменять их на местную валюту. Единственное условие — не брать в путешествие сумму больше 10 тысяч долларов на человека.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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