https://ria.ru/20240501/bezviz-1943229097.html

В Таиланде вступил в силу новый режим безвизового въезда для россиян

В Таиланде вступил в силу новый режим безвизового въезда для россиян - РИА Новости, 01.05.2024

В Таиланде вступил в силу новый режим безвизового въезда для россиян

В среду вступит в силу новый временный режим безвизового въезда россиян в Таиланд, дающий обладателям российского паспорта право находиться в королевстве без... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T00:39

2024-05-01T00:39

2024-05-01T00:39

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БАНГКОК, 1 мая – РИА Новости. В среду вступит в силу новый временный режим безвизового въезда россиян в Таиланд, дающий обладателям российского паспорта право находиться в королевстве без визы в течение 60 дней, который заменяет временный 90-дневный безвиз, действовавший с ноября прошлого года по апрель текущего года включительно. Действие трехмесячного безвиза для россиян закончилось 30 апреля, действие 60-дневного начинается 1 мая и продлится до 31 октября 2024 года, говорится в приказе МВД Таиланда от 23 апреля 2024 года, который был во вторник, 30 апреля, утвержден премьер-министром Сеттхой Тхависином и опубликован в этот же день в Royal Government Gazette, специальном правительственном издании для публикации новых законов и подзаконных актов. Начиная с 1 мая при въезде в Таиланд у российских туристов будет выбор между 30-дневным безвизовым штампом, положенным по российско-таиландскому Соглашению об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан, которое действует с 2005 года, и 60-дневным безвизовым штампом, введенным в действие со среды, 1 мая, сообщил РИА Новости, комментируя опубликованный приказ, генеральный консул России в городе Пхукет Владимир Соснов. "Такое разъяснение я получил сегодня вечером от управления иммиграционной службы. В период с 1 мая по 31 октября 2024 года россияне, прибывающие в Таиланд с туристическими целями, смогут выбирать режим пребывания из двух вариантов: обычного 30-дневного безвизового штампа и нового 60-дневного штампа", - сообщил агентству генконсул, напомнив, что, как и 90-дневный безвизовой штамп, который власти Таиланда вводили в действие на период с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года, 60-дневный безвизовой въезд является временной мерой, принятой Таиландом в одностороннем порядке в виде исключения в целях ускоренного развития российского въездного туризма. Правительство Таиланда считает туризм важнейшим инструментом пост-ковидного восстановления Правительство премьер-министра Сеттхи Тхависина, пришедшее к власти в Таиланде в конце августа 2023 года по результатам выборов, прошедших в мае того же года, сразу обозначило повышенный интерес к туризму, как одному из важнейших источников дохода для страны и инструментов пост-ковидного восстановления экономики. В первый же день после избрания парламентским голосованием на пост главы правительства еще не утвержденный на этом посту королевским указом Тхависин отправился на юг Таиланда, в туристическую островную провинцию Пхукет и соседнюю материковую провинцию Пханга, чтобы встретиться с местными властями и лидерами местного бизнеса, изучить состояние туристической отрасли, отелей и достопримечательностей и затем, на основании услышанного и личных впечатлений, составить концепцию дальнейшего развития туризма и привлечения в страну иностранных путешественников. Сам премьер вряд ли помнит этот эпизод, но участникам событий доподлинно известно, что идею увеличения срока безвизового пребывания в Таиланде для россиян ему подсказал давно живущий и работающий на Пхукете российский экспат, попавший вместе с тайскими партнерами на одну из встреч премьера. Как бы то ни было, на пресс-брифинге, который состоялся через сутки после этой встречи, премьер Тхависин заявил, что "в связи с длительными зимними холодами в России туристы из этой страны хотели бы находиться в Таиланде без виз дольше, чем один месяц, как это установлено двусторонним договором о взаимных безвизовых поездках". Решение о временном продлении Таиландом в одностороннем порядке безвизового пребывания для Россиян стало одним из первых, принятых правительством Тхависина в сфере туризма. Затем последовало продление безвиза для граждан других стран, имевших право на 30-дневное безвизовое пребывание, и временное предоставление безвизового въезда гражданам КНР и Казахстана. Позже Таиланд подписал с КНР и Казахстаном аналогичные российско-таиландскому соглашения о взаимных безвизовых поездках на срок до 30 суток. Существует вероятность, что после окончания действия 60-дневного безвизового режима для россиян в конце октября 2024 года власти Таиланда с ноября снова введут в действие 90-дневный безвиз для граждан РФ на зимние месяцы - с ноября 2024 по апрель 2025 года включительно. Безвиз и иммиграционное законодательство Увеличение срока безвиза для россиян сверх положенных по соглашению 30 дней, помимо неоспоримого положительного эффекта, влечет за собой и более пристальное внимание таиландской полиции к нарушениям иммиграционного законодательства. Власти Таиланда, помимо развития туризма, серьезно настроенные еще и на борьбу с правонарушениями со стороны иностранных путешественников, могут ограничить количество заездов по безвизу для одного человека до двух раз или одного раза в течение года. Этого пока не произошло, и общий принцип, принятый в Таиланде так же, как и во многих других странах, состоит в том, чтобы позволять иностранцам находиться в стране без виз или по туристическим визам не более шести месяцев в году, хотя из этого неписанного правила бывают исключения. Использование безвизового режима для постоянного пребывания, то есть выезд в другую страну по истечении срока безвизового пребывания и немедленный новый въезд по безвизу, известный среди иностранцев в Таиланде как visa run, считается нарушением иммиграционного законодательства при злоупотреблении им. Однако закон не определяет, какое количество таких выездов-въездов может сделать за год иностранец, чтобы это считалось нарушением. Закон говорит, что определение наличия в действиях иностранца состава нарушения в таком случае является прерогативой офицера иммиграционной полиции, который оформляет въезд иностранного гражданина. Перед тем, как ранней осенью прошлого года кабинет министров Таиланда в первый раз принял решение об одностороннем временном продлении сроков безвизового пребывания для россиян, вопрос изучил совет национальной безопасности Таиланда, который рекомендовал правительству внимательно отслеживать статистику правонарушений среди российских туристов (а также в последующих случаях – граждан Китая, Казахстана и Украины) и ее зависимость от разрешенных сроков пребывания в стране. Эта рекомендация была принята правительством, также как и другое предложение совбеза: производить периодическую оценку влияния долгосрочного безвизового въезда иностранных граждан на национальную безопасность Таиланда.

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https://ria.ru/20240415/krym-1936228205.html

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https://ria.ru/20240418/brest-1940571252.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

таиланд, россия, новости - туризм