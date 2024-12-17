https://ria.ru/20241217/tailand-1989749641.html

Таиланд переходит на систему электронных виз для въезда в страну

Таиланд переходит на систему электронных виз для въезда в страну - РИА Новости, 17.12.2024

Таиланд переходит на систему электронных виз для въезда в страну

Таиланд переходит с 1 января 2025 года на систему электронных виз для въезда в страну (e-visa), однако нововведение не повлияет на право россиян въезжать в... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T17:35

2024-12-17T17:35

2024-12-17T17:35

туризм

таиланд

россия

бангкок

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771610973_0:146:1921:1226_1920x0_80_0_0_5c50260d83817970f63fb9698573e720.jpg

БАНГКОК, 17 дек – РИА Новости. Таиланд переходит с 1 января 2025 года на систему электронных виз для въезда в страну (e-visa), однако нововведение не повлияет на право россиян въезжать в Таиланд на 60 дней без виз, заявили руководители МИД Таиланда на пресс-конференции в Бангкоке, посвященной вводу в действие новой системы. "Начиная с 1 января 2025 года, система электронных виз заработает во всех 94 посольствах и генеральных консульствах Таиланда во всем мире", - заявил на пресс-конференции глава таиландского внешнеполитического ведомства Марит Сангиемпхонг. "Это значит, что все действия, связанные с получением визы, включая заполнение документов, будут производиться в режиме онлайн в любое время суток и в любом месте в мире", - добавил министр, пояснив, что и сама виза будет не штампом или стикером, помещенным в паспорт, а файлом-изображением, который можно будет скачать на смартфон, планшет или компьютер, и который надо будет продемонстрировать на паспортном контроле при въезде в страну. Для оформления электронной визы необходимо будет зайти на сайт, заполнить и отправить анкету, приложив сканы необходимых документов, рассказал он. Глава МИД Таиланда отметил, что система построена на передовых информационных технологиях, обеспечивающих как оперативное рассмотрение и выдачу виз, так и безопасность и необходимый иммиграционный контроль. "Визовая система связана с базами данных иммиграционной полиции Таиланда и информация о получателе электронной визы заносится в них автоматически", - отметил Сангиемпхонг. "Переход к электронным визам – это наш ответ на постоянный рост количества иностранных граждан, посещающих Таиланд, и на стабильный рост въездного туризма в нашу страну после пандемии. Новая система значительно облегчает и упрощает процесс получения таиландской визы и является отражением нашего намерения приветствовать в Таиланде всех, кто желает посетить нашу страну", - заключил он. Также выступивший на пресс-конференции генеральный директор консульского департамента МИД Таиланда Воравут Пхонгпрапапхан отметил, что система электронных виз работала в ограниченном тестовом режиме в нескольких таиландских посольствах за рубежом с 2019 года, поэтому МИД Таиланда не ожидает серьезных сбоев в системе после ее повсеместного введения в действие. Отвечая на вопрос РИА Новости о том, как переход к электронным визам повлияет на безвизовый режим въезда в Таиланд на 60 дней, которым в настоящее время пользуются туристы из России и еще 92 стран мира, он пояснил, что оформление через систему электронных виз будет обязательным только для тех лиц, кто собирается въехать в Таиланд по визам, а не по безвизовому режиму. "Тем, кому нужна туристическая виза, именно виза, нужно будет получать ее через электронную систему. Безвизовый въезд, которым пользуются сейчас 93 страны – это отдельная система, она остается в действии. Кроме того, у нас много категорий виз, помимо туристических, и все эти визы будут теперь выдаваться через электронную систему", - сказал он. Пхонгпрапапхан также отметил, что безвизовый въезд регулируется решениями таиландского правительства и двусторонними соглашениями Таиланда с рядом государств (в том числе с Россией – ред.), и в рамках полномочий правительства или изменений в двусторонних договорах его условия могут меняться, в то время как электронная визовая система сохраняет все разрешенные таиландским законодательством категории виз, переводя процесс их оформления в онлайновую систему. Выступавшие на пресс-конференции руководители подразделений консульского департамента МИД Таиланда объяснили присутствующим дипломатам и журналистам, каким образом в новой системе будет производиться оплата визового сбора: система электронных виз будет подключена к цифровому порталу таиландского коммерческого банка Kasikorn (K-Bank) и оплата будет производиться онлайн-платежом. Посольство Таиланда В России разместило на своем сайте объявление о переходе на электронную визовую систему с 07.00 по московскому времени 1 января 2025 года. В объявлении говорится, что для всех граждан, проживающих в Российской Федерации, предусмотрена оплата визового сбора наличными долларами США в течение 14 дней после получения заявителем через интернет документа, подтверждающего выдачу таиландской электронной визы. Заявки на действующие в настоящее время "бумажные" визы-стикеры, вклеиваемые в паспорт, будут приниматься таиландской дипмиссией в России только до 24 декабря, говорится в объявлении.

https://ria.ru/20241215/ator-1989285915.html

https://ria.ru/20241110/puteshestviya-1982764063.html

https://ria.ru/20241123/gazprombank-1985375739.html

https://ria.ru/20241217/otdykh-1989580599.html

https://ria.ru/20241211/kipr-1988696755.html

таиланд

россия

бангкок

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

таиланд, россия, бангкок, в мире